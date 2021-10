Oordopjes uitkiezen: hier moet je rekening mee houden

Kosten en codecs

Laten we het eerst over de kosten hebben. Goedkopere oordopjes klinken bijna nooit goed, al zijn er natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen. Je moet er bovendien rekening mee houden dat je krijgt waarvoor je betaalt en dat je volgens een prijs-kwaliteitsverhouding mogelijk toch een goede audio-ervaring in huis haalt – maar dat betekent niet dat de audiokwaliteit daadwerkelijk goed is.

De kwaliteit wordt onder meer bepaalt door speciale chips, bijvoorbeeld van chipfabrikant Qualcomm, of codecs (die digitale audiobestanden samenperst of decomprimeert). De basale modellen werken met sbc, terwijl duurdere modellen werken met aac, aptX of ldac. Dat zijn dus zaken waar je op moet letten. Als Apple-gebruiker heb je overigens alleen de beschikking over sbc en aac, vanwege het iOS-besturingssysteem, waardoor je dus minder opties hebt. Als Android-gebruiker ligt de wereld van audiocodecs aan je voeten, aangezien daar meer ondersteund worden.