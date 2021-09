Verslag Bowers & Wilkins: Abbey Road omhelst de 800 D4-reeks

Logisch huwelijk

“Het is ook meer dan logisch dat we hier staan”, zegt marketingdirecteur van Bowers & Wilkins, Andy Kerr. “Waar we naar streven met de 800 Series is het perfect weergeven van de muziek die hier in Abbey Road wordt opgenomen. We zeggen wel eens dat ze ‘helder als glas’ moeten zijn.” Versta: de speakers mogen niet in de weg staan en zeker niet een opname sterk kleuren. “Die kwaliteiten maken de 800 Series perfect geschikt voor studiogebruik.”

We konden meteen de volledige line-up van de nieuwe lijn bewonderen, te beginnen bij de kleine 805 D4-boekenplankspeakers, de iets conventionelere 804 D4-vloerstaander en de drie 800-modellen met hun iconisch design met een bolle turbinekop waarop een tweeter-on-top rust – 803 D4, 802 D4 en 801 D4. Ja, dat klopt, er is weer een 801-model. Bij de vorige D3-generatie sprong het van 802 D3 naar 800 D3, maar nu komt het 801-nummer weer terug. Dat ‘past’ ook beter, want de 801 was eertijds het model dat voor het eerst in de Abbey Road-studio’s werd binnengerold. Dat rollen mag je trouwens letterlijk nemen. De turbinekopmodellen blijven beschikken over geïntegreerde wieltjes die je kunt neerklappen als je de heftige speakers wil verplaatsen. “Neen, die zijn er niet speciaal voor gebruik in studio’s”, luidt het. “We willen er voor zorgen dat 800-eigenaars makkelijk de speakers kunnen verplaatsen zodat ze de ideale plaatsing kunnen ontdekken.” Ook de twee centermodellen waarmee je een thuisbioscoop op hoog niveau kunt bouwen waren in Abbey Road te zien. Deze HTM81 D4 en HTM82 D4 hebben natuurlijk een iets andere vorm, maar beschikken wel over de tweeter-on-top die zo typisch is voor high-end Bowers & Wilkins-speakers.