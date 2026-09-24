We hebben voor Dutch Audio Event 2026 een uitzonderlijk deelnemersveld kunnen samenstellen: een unieke samenkomst van vrijwel alle hifi-distributeurs en -fabrikanten die actief zijn in de Nederlandstalige markt. Deze importeurs en merken verzorgen indrukwekkende demonstraties, boeiende workshops en inspirerende presentaties. Bezoekers maken kennis met de nieuwste innovaties en tijdloze klassiekers, van luidsprekers en versterkers tot streamers, hoofdtelefoons, platenspelers en accessoires. Alles wat op audiogebied de moeite waard is, is hier te vinden. Niét komen is eigenlijk geen optie…

Deelnemende distributeurs, fabrikanten en importeurs zijn, in alfabetische volgorde:



ACM Premium Audio | Kamer 36 | Rode zone

Als nieuwe internationale distributeur van hoogwaardige hifi-apparatuur én als kersverse debutant op Dutch Audio Event heeft ACM Premium Audio één doel: het creëren van de beste muziekbeleving thuis, en de bezoekers van DAE meenemen in die missie. In Veldhoven strijkt het team uit Mönchengladbach daarom neer in de rode zone, specifieker in kamer 36, voor een indrukwekkende selectie van de pan-Europese topmerken die door deze Duitsers aan boord zijn gehaald. We noemen in dit verband ZenSati kabels, Node-Audio speakers, Muarah draaitafels, fonolab SUTs, ACM elementen, Titanic-Audio accessoires, Serblin & Son versterkers en meer.

Aequo Audio | Kamer 8 | Blauwe zone

Het Eindhovense Aequo Audio mag gerekend worden tot een van de meest vooruitstrevende luidsprekerfabrikanten van Nederland. De modellen Adamantis en Ensium zijn een lust voor oog en oor, hetgeen tijdens DAE ervaren kan worden. Aan de aansturing zal het niet liggen, getuige de inzet van modellen als de Taiko Audio Extreme Server, de MPT-8 en MPD-8 DAC van Playback Designs, de versterking van WestminsterLab en de eigen Aerealis bekabeling. Alles draait om de muzikale beleving die het systeem brengt. Kom binnen, neem plaats en geniet van het mooiste dat muziek en geluidsbeeld kunnen brengen. Aequo Audio bestaat nog niet zo lang, maar heeft nu al – en zowel nationaal als internationaal – vele monden laten openvallen in opperste verbazing.

AF Group | Kamer 37 | Rode zone

Why change a winning combination? AF Group uit het Italiaanse Pistoia stal vorig jaar de show met een combi van Airtech en Audio Analogue en komt dat in kamer 37 gewoon nog een keer doen. De opstelling? Een zorgvuldig samengestelde keten, opgebouwd rond de Audio Analogue ABsolute 3.0 geïntegreerde versterker, de VOX Prima phonotrap van Airtech en de BCD SS-100 netfiltertransformator, voor wie ABsoluut geen concessies wil doen. We mogen de combinatie van Airtech, Audio Analogue en BCD dan ook best ‘audiofiele kunst’ noemen. Niet te missen.

Analogue Audio Association | Glazen Foyer | Blauwe zone

Dat vinyl in opmars is, is hét understatement van 2026, dus ook op DAE 2026 is het zwarte goud van de partij. Eén blik op het aanbod van de Analogue Audio Association laat zien dat het analoge gebeuren een grote plek opeist. De van oorsprong Duitse organisatie is opgericht in 1990 en propageert nu het analoge woord via hun Analogue Magazine dat driemaal per jaar verschijnt. Voorts kan op www.AAAnalog.de het nodige naslagwerk verricht worden en kunnen op analog-forum.de ervaringen worden uitgewisseld. Sinds 2007 biedt AAA kopieën van originele mastertapes die al de nodige prijzen in de wacht sleepten.

Arpeggio Acoustic | Kamer 59 | Gele zone

Arpeggio Acoustic is gespecialiseerd in de fabricage van luidsprekers waarin natuurlijke klankweergave en nauwkeurige faseafstemming en timing samenkomen. De systemen ademen liefde voor het vak en zullen muzikaal overtuigen. De line-up bestaat uit de Opus I, Opus II, Magnum Opus en Mezzo Opus, modellen die alle de hemel in zijn geprezen. Arpeggio laat op DAE de Mini Opus voor het eerst horen om ook de meest kritische luisteraar die meeslepende luisterervaring te kunnen bieden. Ter vergelijk zal ook de Mezzo Opus ingezet worden samen met de i/70 van Audio Research en de Lumin X2 streamer.

Aspera Audio | Kempenzaal | Blauwe zone

Aspera Audio is geen onbekende in high-end land. Als Benelux distributeur van merken als PS Audio en Artesania Audio doen ze al 50 jaar net dat stapje extra als het om beleving én service gaat. Een van die fronten wordt Dutch Audio Event waar Aspera Audio de PMG Signature versterkers van PS Audio laat schitteren op de wetenschappelijk onderbouwde isolatiesystemen van Artesania Audio die we normaliter audioracks zouden noemen. Het is ongelofelijk wat Artesania’s akoestisch ingenieur José Luis Lafarga met zijn isolerende racks kan uitrichten. Overigens, het ‘PMG’ dat de Signature versterkers siert, staat voor Paul McGowan, oprichter en eigenaar van PS Audio. Hier gaan de oortjes blij van worden…

Audes | Groningenzaal | Rode zone

De geschiedenis van uit Estland afkomstige Audes gaat terug naar 1935 toen een groep enthousiastelingen besloot RET op te richten. Begonnen met radio-ontvangers is het pakket in de jaren uitgekristalliseerd naar een uitgebreide lijn van premium luidsprekers, buizenversterkers, power conditioners, power strips en power cables. Los van dit pakket produceren ze ook losse drivers en trafo’s, hetgeen toch duidt op een gedegen kennis van zaken. In de Groningenzaal presenteert Audes de M5 vloerstaande luidsprekers en de NS120SE buizenversterker in combinatie met de NS120PRE voorversterker.

Audessence | Kamer 113 | Rode zone

Audessence werkt vanuit een passie voor ultieme geluidskwaliteit en hoogwaardige audiotechnologie. Het bedrijf toont een selectie van vooruitstrevende hifi- en high-end oplossingen, dat zal bestaan uit elektronica van EMM Labs, draaitafels van EMT Tontechnik in harmonie met luidsprekers van Silent Pound.

Audio Group Denmark | Kamer 45 | Rode zone

Audio Group Denmark is een toonaangevende Deense fabrikant van high-end audioapparatuur die vier gespecialiseerde merken samenbrengt onder één filosofie: Ansuz (kabels en stroomoplossingen), Aavik (elektronica en versterkers), Børresen (luidsprekers) en Axxess (toegankelijke high-end audio). Het bedrijf staat bekend om de intensieve R&D waarbij technologieën op het gebied van resonantiecontrole, ruisonderdrukking en materiaalinnovatie merkoverschrijdend worden toegepast. In kamer 45 zal duidelijk worden wat daarmee wordt bedoeld als de Børresen A-series luidsprekers in combinatie met de bijzondere BM2 folded dipole subwoofer worden gedemonstreerd op de Aavik I-288 geïntegreerde versterker en met de Aavik SD-288 streaming dac. Serieuze high-end.

AudioQuest | Kamer 57 | Gele zone

AudioQuest staat nog immer wereldwijd bekend om de hoogwaardige kabels, stroomproducten en accessoires. Tijdens DAE presenteert AudioQuest de nieuwe Star 4 en Star 6 speakerkabels. Dat een goed hifisysteem niet duur hoeft te zijn (totaal 3.000 euro) blijkt uit de combinatie van deze ‘instap’ kabels met een WiiM Amp Ultra gecombineerd met Elipson Prestige Facet II 14F luidsprekers. Ook is er ‘klein’ productnieuws van AudioQuest in de vorm van de DragonFly Copper usb-dac. Twaalf jaar na de originele DragonFly staat het Copper-model voor wat nu mogelijk is met compacte dac’s voor portable gebruik. Het is niet voor niets dat AudioQuest destijds een geheel nieuw marktsegment heeft weten te creëren.

Audioscript | Kamer 4 | Rode zone

Audioscript stelt graag drie topmodellen van het Japanse high-end merk Luxman aan de DAE-bezoekers voor. De C achter de modelnamen staat voor Centennial, hetgeen verraadt dat Luxman 100 jaar te vieren heeft. 101 om precies te zijn, want het bedrijf zit al in eeuw twee. Audioscript pakt daarom groots uit met de L-100C geïntegreerde versterker, de D-100C (SA)CD-speler en de B-100 Centennial monoblok-eindversterkers. Zoals altijd bij Audioscript en ‘hun’ Luxman is dit voor liefhebbers van verfijnde, emotionele weergave een absolute must. Hoe 20 watt per kanaal zich kan manifesteren als een ware belevenis.

Auer Acoustics | Kamer 55 | Gele zone

Wie al eens met Robert Auer heeft mogen praten, weet uit welk hout deze man gesneden is. Bijna letterlijk, hij is uit het ambacht van timmerman gegroeid naar zijn tweede liefde, die van de muziekweergave – maar dan wel op bijzonder hoog niveau. De Duitse fabrikant van high-end luidsprekers weet traditioneel strak design en moderne technologie op sublieme wijze te combineren. Op DAE presenteert hij zijn topmodel uit de Versura serie, de V6, die een nieuwe dimensie van luisteren belooft. Het gewicht van 140 kilo verraadt wellicht al iets, een klopsessie zal het nog eens bevestigen. Robert houdt niet van nare resonanties zullen we maar zeggen. Te verkrijgen in traditionele uitvoeringen als walnoot en eiken, maar bijvoorbeeld ook pure orange, shade green metallic, indian red en lugano blue.

Aulo Audio | Kempenzaal | Blauwe zone

Aulo Audio is een nieuwkomer aan het audio-firmament. Maar niet zomaar eentje. Paul Haex, de man achter Aulo Audio, wilde met zijn Aulo all-in-one bluetooth–draaitafel iets unieks presenteren. Geen sta-in-de-weg, maar een ontwerp dat juist ruimte creëert. Een platenspeler met ingebouwde versterker, speakers en subwoofer, die gemakshalve ook nog eens via bluetooth is te verbinden. En dat in een stijlvol ontwerp vormgegeven en gebouwd met premium-componenten. In Nederland. Paul toont in ieder geval vol trots zijn bijzondere creatie dat all-in-one een nieuwe dimensie geeft aan de bezoekers van de show. Reviewers van Bright, FWD en GadgetGear zijn er in ieder geval laaiend enthousiast over.

AVtunes | Kempenzaal | Blauwe zone

Bij veel audiosystemen gaat de meeste aandacht uit naar versterkers, luidsprekers en bronnen. Toch wordt vaak vergeten dat ook de meubels, luidsprekerstands en accessoires een belangrijke rol spelen in zowel de prestaties als de uitstraling van een installatie. Op de stand van AVTunes staat daarom het uitgebreide assortiment van NorStone centraal. Tijdens Dutch Audio Event zijn verschillende series te bekijken, waaronder de stijlvolle Oslo 1200 in de uitvoering Black Walnut en de Stockholm 700 en 1100.

Bombard | Kempenzaal | Blauwe zone

Het Bombard systeem is het resultaat van de ambitie van twee vrienden. In dit geval gaat het om een geluidstechnicus en een dj annex muzikant uit het Belgische Ronse en Gent, die de krachten gebundeld hebben met als resultaat de Bombard OB1. De OB1 is een actief open-baffle luidsprekersysteem compleet met 740W aan klasse-D versterking, DSP en streaming (van Volumio). Het systeem herkent zelf welke links of rechts is, tussen de twee luidsprekers gaat een stroom aan data en geluid in 192kHz/24bit via I²S over HDMI. Geen verlies, geen ruis, en perfect wat timing betreft. The force is strong is these ones…

Bowers & Wilkins | Kamer 53 | Gele zone, Parkzaal, Galerij Foyer & Buiten | Groene zone

In kamer 53 is een compleet HEOS Experience ingericht: een complete luisterervaring die draait om muziek, gebruiksgemak en verbondenheid. Centraal in de ruimte staan de Denon Home 200, 400 en 600 speakers, ontworpen om muziek toegankelijk te maken zonder dat je daarvoor hoeft in te leveren op luisterplezier. Via HEOS kun je er eenvoudig je favoriete muziek op afspelen en verschillende bronnen en diensten binnen één omgeving gebruiken. Of je nu al bekend bent met HEOS of het systeem voor het eerst ontdekt: kamer 53 is de plek om kennis te maken met het platform én de Denon Home-speakers. In de Parkzaal staat een van de meest prestigieuze luidsprekerlijnen van dit moment op je te wachten: de volledig nieuwe Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5. De 800 Series is al jarenlang het technische en esthetische visitekaartje van Bowers & Wilkins. Met de D5-generatie wordt die positie nog maar eens benadrukt. Je mag dan ook gerust spreken over de meest geavanceerde luidsprekerlijn die de fabrikant in haar zestig jaar sinds de oprichting in Worthing ooit heeft ontwikkeld. Ten slotte wordt in de Galerij uitgepakt met een flink audiomuseum aan apparaten. Bezoekers kunnen hier kennismaken met een brede selectie van nieuwe producten: van hoogwaardige stereo en multiroom-audio tot de nieuwste generatie home-cinema- en AV-receivers. Daarnaast is er volop ruimte voor entertainment, met de vertrouwde McLaren Experience (uitgebreid met een zogeheten Batak wall om je reactie en coördinatie te testen) én een vernieuwde headphone wall.

City Audio Trade | Kamer 35 | Rode zone

Het pakket is riant met power conditioners van Audes, phono amps van Blue Amp, luidsprekers van Chario, versterkers van Electric Audio, draaitafels van Holborne, buizenversterkers van MastersounD, DAC’s van Merason, kabels van NxLT, luidsprekers van QLN, elementen van Skyanalog en de topapparatuur van Trigon. In kamer 35 laat deze importeur horen hoe compromisloos high-end audio kan klinken door te demonstreren met de TAE 150 DV van nieuwkomer in het pakket Electric Audio. De nieuwe QLN Prestige Three Gen 2 luidsprekers overtreffen volgens sommigen de prestaties van zijn legendarische voorganger met maar liefst 30 procent! Als digitale bron vinden we de Merason Reuss DAC en voor de stroomvoorziening zorgt de Audes Power Conditioner TT-1700DC. Primeur is het audiorack van Skyanalog.

D&D Audio | Kamer 63 | Gele zone

D&D Audio staat garant voor hifi-beleving in de eredivisie. Tot de collectie behoren onder meer Astell & Kern, Devialet, SME, VinnieRossi en YG Acoustics. Voor DAE is besloten om de focus te leggen op de elektronica van Vitus Audio – met de SL-103 pre amp, de SME-025 power amps en de SD-025 streaming dac) in combinatie met luidsprekers van YG Acoustics. Die worden dan weer met elkander verbonden met de D&D huisbekabeling van Crystal Cable. Of de nieuwste draaitafels van Clearaudio het op tijd redden voor DAE is nog even de vraag, maar we kunnen hopen! Kamer 63 belooft in ieder geval veel moois.

DALI Benelux | Kamer 83 & Utrecht Foyer | Groene zone

We kennen deze importeur van merken als NAD, Bluesound, PSB en natuurlijk DALI. Ze bieden oplossingen van instapniveau tot high-end, met een focus op gebruiksgemak en innovatieve technologie. Tijdens Dutch Audio Event presenteert DALI Benelux in twee ruimtes verschillende premium-oplossingen als het om geluidskwaliteit en bedieningsgemak gaat. Te beginnen in de Utrecht Foyer waar maar liefst acht(!) EISA-award winnaars staan opgesteld. PSB heeft de primeur met een nieuwe iQ Serie. Het open karakter van de Utrecht Foyer maakt de kennismaking wellicht tot een zeer aangename. In kamer 83 wordt met muziek gedemonstreerd. In contrast met vorige jaren is nu gekozen om met drie budget-technisch verantwoorde sets te laten horen dat ook voor de bescheidener beurs echte muziekweergave in huis kan worden gehaald. Het gaat om een set bestaande uit de NAD C316, de Bluesound Nano en een paar DALI Kupid, eentje met de Bluesound Powernode en een paar DALI Sonik 3 en eentje met de NAD C3030/S en een paar DALI Sonik 7.

Daudio | Kamer 19 | Blauwe zone

De open-baffle luidsprekers van Daudio kenmerken zich door een uiterst natuurlijke en ruimtelijke weergave. Door het ontbreken van een gesloten behuizing klinkt de muziek vrijer en levensechter, met een brede en diepe afbeelding als resultaat. Daudio demonstreert met twee systemen, te weten de Daudio MOB 2.5 die nu ook met 15-inch woofer leverbaar is en de M1 monitor/subwoofer-combinatie. Beide modellen worden aangestuurd met de Daudio P1000 versterker en de Daudio streaming DSD DAC als bron die nu tot DSD1024 afspeelt en een verbeterde klok en voeding heeft. De bekabeling is ook van Daudio; de Airtubes.

Davone | Kamer 114 | Rode zone

Davone is een Deense fabrikant van exclusieve high-end luidsprekers waarin verfijnd design en hoogwaardige audiotechniek samenkomen. Het merk staat bekend om zijn organische vormen, luxe materiaalgebruik en tijdloze uitstraling, waardoor de luidsprekers naadloos passen in een modern interieur. Achter het elegante ontwerp schuilt een doordachte akoestische constructie met zorgvuldig geselecteerde componenten en hoogwaardige afwerking. In kamer 114 kun je kennismaken met de Davone Reference Two die zich duidelijk op het high-end segment richt en door HIFI.NL al tot klassieker is uitgeroepen.

dB Module | Kamer 16 | Blauwe zone

Het Nederlandse dB Module is gespecialiseerd in luidsprekers van beton. Er zal worden gedemonstreerd met de vloerstaande Model 1 en de monitorluidspreker Model 2E, beide zijn beproefde modellen die ook zeer goed getest zijn in onder meer HVT. Toch is er een primeur te melden, want dB Module introduceert maar liefst twee nieuwe varianten van de Model 2E uitgevoerd met andere tweeters én verkrijgbaar in verschillende kleuren. In kamer 16 wordt gewerkt met vaste demonstraties om 11.00, 13.00, 14.30 en 16.00 uur en zullen tevens presentaties worden gegeven over het ontwerp van de betonnen luidsprekers.

Dimex | Meijerij Foyer | Blauwe zone

Terwijl je in het portfolio van Dimex merken als Adot, Atohm, Dela, Diptyque, Kora, Nuprime en Silent Angel aantreft, is besloten om in de Meijerij Foyer de nadruk te leggen op de nieuwe producten van Cambridge Audio, te weten de EVO 300 streaming versterker en de L/R X actieve luidsprekers. De EVO 300 bouwt voort op het ontwerp van de EVO 150SE waarbij streaming, versterking en ruime aansluitmogelijkheden in één behuizing zijn gecombineerd. De L/R X is het topmodel van de nieuw gelanceerde L/R serie en goed voor maar liefst 400 watt per stuk. Ze combineren kracht, schaal en muzikale eerlijkheid in een compact ontwerp dat moeiteloos grotere ruimtes vult. En ze zien er ook nog waanzinnig uit!

Driade | Kamer 38 | Rode zone

Driade toont met de Premium Model 2S+, Premium Model 3S+ én Premium Model 9 de karakteristieke luidsprekers die we van hen gewend zijn. Specificaties kunnen vertellen hoe een luidspreker is gebouwd, maar niet wat muziek met je doet. Daarom nodigt Driade je vooral uit om te komen luisteren. De drie modellen delen de duidelijke familieklank: natuurlijk, snel, transparant, precies en ruimtelijk, terwijl ze visueel behoorlijk van elkaar verschillen. Op de beurs vormt de bijzondere Soulnote A-2 geïntegreerde versterker het kloppende hart van het systeem.

Dutch & Dutch | Kamer 32 | Rode zone

Het is Martijn Mensink van Dutch & Dutch die ‘zijn’ innovatieve cardioïde actieve luidsprekersystemen hoogstpersoonlijk komt demonstreren. Ze combineren geavanceerde DSP-technologie met akoestische verfijning, waardoor ze perfect kunnen worden afgestemd op iedere ruimte én dichtbij de achterwand geplaatst kunnen worden. Het resultaat is een nauwkeurige, transparante weergave met indrukwekkende dynamiek en controle, zonder dat er externe versterkers of complexe bekabeling nodig zijn. Maar laat je geen zand in de oren strooien, en ga vooral zelf luisteren naar de bekende Model 8c en de compacte nieuwkomer Model 6c die slechts 38 x 22 x 31cm meet, 14 kilo weegt en de broekspijpen zal doen wapperen op de muziek.

Dynaudio Benelux | Kamer 3 | Rode zone

Importeur Dynaudio Benelux brengt dit jaar behalve hun Deense luidsprekers ook een gloednieuw product dat ze onder hun vleugels hebben genomen mee, te weten de buizenversterkers van het Duitse Octave. De luidsprekers van Dynaudio staan wereldwijd bekend om hun natuurlijke klank, muzikale balans en elegante ontwerpen. Aan die criteria voldoen de Legends van Dynaudio als geen ander. Deze compacte monitoren zien er in de palissander uitvoering schitterend uit en ondanks de bescheiden omvang leveren ze een prachtig, breed en ook diep geluidsbeeld. Uit de vlaggenschip selectie zal Dynaudio de Confidence 30i laten horen. In beide gevallen neemt Octave de versterking voor de rekening. Voor de Confidence 30i zal een voorversterker uit de HP-serie en een eindtrap uit de MRE-serie worden ingezet en een geïntegreerde versterker uit de V-serie zal de Legends het laten uitzingen van genot. Hier moet je echt even naar komen luisteren.

Electric Ivy | Kamer 9 & 13 | Blauwe zone

Deze Belgische distributeur specialiseert zich in exclusieve high-end audiomerken voor de Benelux. Het zorgvuldig samengestelde merkenportfolio omvat onder andere Boenicke Audio, Vertere en Basel Acoustics, stuk voor stuk fabrikanten die bekendstaan om hun innovatieve techniek en compromisloze geluidskwaliteit. Eerstgenoemde vind je in kamer 9 waar de expertise onderstreept wordt met een mooie selectie uit het aanbod van het Zwitserse luidsprekermerk. Boenicke staat bekend om de eigenzinnige ontwerpen, compacte afmetingen en vooral een benadering van luidsprekerontwikkeling waarbij muziekbeleving centraal staat. Electric Ivy heeft een viertal modellen geselecteerd om je in de wereld van het merk mee te nemen: de W5 Mk2, W8 Mk2, W11 Mk2 en W13 Mk2. In kamer 13 staat de spotlight op Basel en Vertere met als blikvanger de Basel Acoustics V01, een luidspreker die opvalt door zijn karakteristieke ontwerp en aandacht voor detail. Het analoge plezier wordt er met de DG X draaitafel verzorgd door Vertere.

ERCT | Kamer 115 & 117 | Rode zone, Kempenzaal | Blauwe zone

Als je het portfolio van ERCT bekijkt, begrijp je waarom deze distributeur drie ruimtes betrekt. ERCT telt 27 (!) merken in het programma. In kamer 115 zal het team twee sets laten spelen. De eerste is geheel opgetrokken uit de high-end componenten van Mavis Lab. De Mavis MP1 voorversterker zal via de P200 monoblokken de Master 15 MKII hoornluidsprekers aansturen en laten horen waar dit Vietnamese merk voor staat. De analogie magie komt vanaf de Giro MKII draaitafel van AMG. De tweede high-end set is deels letterlijk uit steen gehouwen, en dan hebben we het over de luidsprekers van Fischer & Fischer, in dit geval de 570. De aansturing wordt verzorgd door de Electrocompaniet AW800 stereo-eindversterker in combinatie met de nieuwe C5 voorversterker van het merk. Als bron wordt vertrouwd op de Rockna Wavedream Signature Reference streaming DAC. De bekabeling in set twee komt van het Franse Roboli. In kamer 117 speelt een ‘kleine’ set die bestaat uit Grand Avantgarde luidsprekers van Gershman Acoustics, aangestuurd door de Power III van Accustic Arts eindversterker en de AudioByte SuperHUB met SuperVOX. De bekabeling is van Audiomica. ERCT heeft uiteraard meer ruimte nodig om de bulk van het overige pakket aan het bezoekend publiek te tonen en zal dat in de Kempenzaal doen.

Fine Sounds Benelux | Kamer 65 | Gele zone

Terwijl er bij importeur Fine Sounds Benelux e.e.a. is veranderd na de overname door het Bose concern, is het toch business as usual voor de merken Sonus faber en McIntosh. Sterker nog, op DAE wordt gedemonstreerd met de nieuwe Sonus faber Olympica G3, aangevuld met een Gravis V subwoofer van hetzelfde merk. Voor de versterking wordt de eveneens nieuwe McIntosh MA2375 geïntegreerde versterker ingezet die als bron een McIntosh DS200 streaming DAC krijgt en voor het vinyl vertrouwt op de McIntosh MT10. Verder zal kamer 65 ingericht worden met diverse Sonus faber luidsprekers uit de Olympica serie en krijgen we primeurs te zien van McIntosh, te weten de de CS7500 streaming voorversterker en de MX124 AV processor.

GIK Acoustics | Limburg Foyer | Blauwe zone

Als je denkt aan akoestische behandelingen van je luisterruimte, dan heeft GIK Acoustics allerlei oplossingen voor je. Het assortiment mag gerust breed genoemd worden met een portfolio van panelen, bass traps, diffusers en modulaire systemen. Naast de productpresentaties zijn de experts van GIK Acoustics beide dagen aanwezig voor advies over luisterruimtes, homecinema’s, studio’s en andere ruimtes waarin geluid een belangrijke rol speelt. Je kunt zonder afspraak bij de stand terecht om je akoestische uitdagingen met hen te bespreken.

GP Acoustics | Kamer 82 | Groene zone

De kamer van GP Acoustics staat geheel en al in het teken van de nieuwste modellen van KEF en Hegel én enkele vertrouwde combinaties van de merken. Er spelen drie sets, te weten het Hegel H30a/P30a versterkerduo op de imposante Blade One META, de gloedjenieuwe KEF LS LUXE actieve speakers met KC62-subwoofers, en als kers op de taart de net-zo-nagelnieuwe Hegel H200 op de KEF R11 Meta. Set één mag dan een vertrouwde combinatie zijn, maar dat maakt ‘m niet minder indrukwekkend. Set drie richt zich vooral op de introductie van de H200 ‘The Connected’ met een digitale en streaming-sectie. Als A200 ‘The Classic’ richt deze versterker zich vooral op analoog. De meeste aanloop zal toch zijn op het KEF LS LUXE all-in-one streamingsysteem dat zich positioneert tussen de laatste LS50 en LS60 Wireless varianten. Zeker met de KEF KC62 subs is set twee ‘The One’ om niet te missen. Maar pas op: de sound is verslavend en kan het hifi-virus vrij spel geven!

Grimm Audio | Kamer 116 | Rode zone

Zo belangrijk als ASML voor de chips is, is het Grimm Audio met hun streamers en luidsprekers die een enorme stempel op de high-end audio hebben gedrukt. En daarom niet weg te denken van Dutch Audio Event, ook al is het een thuiswedstrijd voor het bedrijf dat in Veldhoven gevestigd is. Los van de inmiddels bekende MU1 en MU2 zal Grimm hun nieuwe PA1 monoblokken aan het publiek laten horen. Alsof deze versterkers door hun ontwerp en klank al niet bijzonder genoeg zijn, heeft het bedrijf zich genoodzaakt gevoeld nieuwe passieve(!) Grimm luidsprekers te ontwikkelen om echt het onderste uit de PA1 versterkers te kunnen halen. Het begon als een studieproject, maar is daarna ernstig uit de hand gelopen, als we de boegbeelden Eelco Grimm en Guido Tent mogen geloven. Ze zijn beiden aanwezig in kamer 116 om tekst en uitleg te geven én muziek te maken. Zowel digitaal als analoog staan ze hun mannetje, getuige de recente JPLAY certificatie van de MU’s en de inzet van de PW1 met een prachtige draaitafelcombinatie.

GVR Audio Import | Boszaal | Gele zone

In de Boszaal zal GVR Audio Import echt alle aandacht van de bezoekers opeisen met maar liefst twee high-end sets die zij er presenteren. Aan de lange kant van de Boszaal is plaats gemaakt voor de hoofdset waar Leema de versterking voor de rekening zal nemen met de Lybra voorversterker en de Hydra II Anniversary monoblokken. Als digitale bron worden de Leema Antilla CD speler en de Leema streamer ingezet, terwijl het analoge deel wordt verzorgd door een Acoustic Solid 733 tower met Sorane arm en een Van Den Hul HIGH END MC element dat speciaal voor Dutch Audio Event is gemaakt. De Van den Hul bekabeling vervoert de muziek vervolgens naar de Audio Physic Cardeas luidsprekers. Aan de korte kant van de zaal vinden we een wat vriendelijker geprijsde set bestaande uit de Leema i85 versterker met DAC, de Leema CD100, de Acoustic Solid 111 met AT-element en een set Audio Physic Stream 3 luidsprekers.

Headfinest Distribution | Holland Foyer | Groene zone

Dé head-fi-specialist van de Benelux en ver daarbuiten mag natuurlijk niet ontbreken in de snelgroeiende Headspace van Dutch Audio Event. In de Holland Foyer brengt Headfinest Distribution daarom weer een indrukwekkende selectie merken en producten mee, van compacte desktopoplossingen tot hoogwaardige streaming, DAC’s en natuurlijk persoonlijke audio voor in en op je oren, er valt weer veel te ontdekken.

Hear Everything Audio Import & Tonality Import | Kamer 7 | Blauwe zone

Importeur Hear Everything maakt met de merken als C.E.C., Merrill Audio en Guru zijn naam meer dan waar. Van C.E.C. wordt de CD2N cd-speler gedemonstreerd, terwijl de Rose QX voorversterker van Merrill Audio een stel Element 116MX monoblokken van hetzelfde merk de luidsprekers van audiosignalen voorziet. De Apex 52 luidsprekers van Guru maken het beeld compleet. Ook zal in kamer 7 het nieuwe Tonality Import acte de présence geven en een wereldset demonstreren opgebouwd rond de ATM300BR eindversterker en ATC7 referentie voorversterker van AirTight op de Falcon M30 monitors. Ook wordt gedemonstreerd met de actieve Opus-1 luidsprekers van Avantgarde Acoustic. Tot hun portfolio behoren verder onder meer de merken, Rogers, Riviera Audio Laboratories en Furutech. Mooie opsomming, maar uiteindelijk telt maar één ding: krijg je kippenvel? In kamer 7 draait het om merken die muziek niet netjes tussen de luidsprekers laten staan, maar je ruimte vullen met beleving en emotie. Ieder merk heeft een eigen karakter en een unieke impact. Verwacht hier allesbehalve eenheidsworst.

Helios & Audio Essence | Kamer 56 | Gele zone

Helios Pro Audio Solutions vind je in Veldhoven in de vertrouwde setting, waar vakkennis, luisterervaring en productdemonstraties op één punt samenkomen. Alle aandacht voor een selectie topmerken die garant staat voor uitzonderlijke geluidskwaliteit en technologische innovatie. In het spotlight dit jaar de een bijzondere première: één van slechts 50 paar van de ATC EL50 Anniversary, de nieuwste evolutie van ATC’s legendarische 50-serie. De ruimte wordt gedeeld met Audio Essence, gespecialiseerd in hoogwaardige audioproducten voor muziekliefhebbers die het maximale uit hun installatie willen halen. Vanuit Leeuwarden vertegenwoordigt het bedrijf exclusief merken als PliXiR en het zich richt op stroomvoorziening, bekabeling, trillingscontrole en systeemoptimalisatie.

Hi-Stands | Meijerij Foyer | Gele zone

Hi-Stands is gespecialiseerd in audiomeubels en accessoires sinds de oprichting in 21 mei 2008. Hun passie en expertise is in de loop der tijd uitgebreid naar een breder assortiment van audio- en videoaccessoires. De toevoeging van cd’s en lp’s was een natuurlijke stap voor get bedrijf, gezien hun liefde voor muziek. Ze beschikken over een geselecteerde collectie van zowel klassieke als hedendaagse muziek. Het doel van Hi-Stands is altijd geweest om klanten een complete ervaring te bieden, niet alleen door het leveren van kwaliteitsproducten, maar vooral door expertise en de passie voor audio en video.

Hifi Corner Trading | Kamer 1 | Blauwe zone

Onder de bezielende leiding van Willy Van de Velde pakt Hifi Corner Trading uit met twee bijzondere nieuwe producten die centraal staan in de ontwikkeling binnen de merken van Peter Lyngdorf: de Lyngdorf TDAI-2210 en de Radiant Acoustics Clarity 66. De TDAI-2210 laat zien hoe versterking, streaming en ruimtecorrectie steeds verder geïntegreerd kunnen worden, terwijl de Clarity 66 laat horen wat mogelijk is wanneer luidsprekerontwerp volledig wordt benaderd vanuit controle, lage vervorming en muzikale coherentie. Extra bijzonder is dat beide producten kersverse winnaars zijn van een EISA Award. Om het plaatje af te maken zal Peter Lyngdorf aanwezig zijn om je in kamer 1 zelf te laten horen waarom die lof volkomen terecht is. Wees gewaarschuwd: de demo’s van Peter zijn bijzonder en kunnen leiden tot koopneigingen!





HiFiMatters | Kempenzaal | Blauwe zone

Bij HiFiMatters staat tijdens DAE Takumi centraal, het Nederlandse draaitafelmerk van ontwerper Rik Stoet. Bekijk de TT Level 1.1 (€ 1.295), de TT Level 2.1DC met elektronische SpeedPod-regeling en natuurlijk de geheel nieuwe TT Level 3.1. Ook de Takumi MC-elementen zijn te zien, met verschillende naaldvormen en cantilevers. Kom langs, bekijk de draaitafels en elementen van dichtbij en ontdek de techniek en ideeën achter Takumi. De ontwerper zelf is aanwezig om tekst en uitleg te geven. Verder vinden we op deze stand de noviteiten van enkele andere merken uit het portfolio van HiFiMatters, zoals DasL, Moonriver en Stirling Broadcast.

Highend Music | Kamer 52 | Gele zone

Highend Music is een Nederlandse distributeur van high-end audio met een sterke passie voor muziek en hoogwaardige geluidsweergave. Vanuit Zwolle ondersteunt het bedrijf een netwerk van gespecialiseerde hifi-dealers met producttrainingen, technische expertise en persoonlijke service. Het merkenportfolio omvat onder andere Pro-Ject, Musical Fidelity en Triangle, stuk voor stuk fabrikanten die bekendstaan om hun uitstekende prijs-prestatieverhouding en innovatieve audiotechniek. Vader en zoon Oosterveld hebben weer twee compleet verschillende systemen in petto om dat te onderstrepen: eentje voor een toegankelijk budget op basis van de Triangle Solstice 3 luidsprekers, en eentje met serieuze high-end op basis van de Triangle Magellan 40th Duetto.

House of Music | Tuinzaal | Rode zone

Deze Belgische distributeur presenteert een selectie producten waarmee je kunt ontdekken hoe veelzijdig moderne hifi kan zijn. House of Music vertegenwoordigt gerenommeerde merken als Revival Audio, MoFi Electronics, Elipson, Advance Paris, Music Hall en WiiM. Van Revival Audio worden de Grande Réserve luidsprekers gepresenteerd die laten horen waarom het merk hoge oren gooit in de high-end audio. De SourcePoint V10 luidsprekers van MoFi Electronics mogen niet ontbreken evenals de Legacy II 3220 van Elipson. Van Advance Paris doet de NOVA A-i190 geïntegreerde versterker zijn intrede en van Music Hall wordt de Stealth high-end draaitafel getoond. De producten van WiiM belichten tenslotte de andere kant van het audiofirmament, met het succesnummer WiiM Amp Ultra voorop.

IDC Klaassen | Kamer 26 | Blauwe zone

IDC Klaassen werkt samen met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van gespecialiseerde hifi-dealers in de Benelux en ondersteunt hen met producttrainingen, technische expertise, marketing en uitstekende service. Het merkenportfolio omvat onder meer CANOR, Creek Audio, EPOS, FinkTeam, Goldring, IsoTek, Q Acoustics, QED, Blue Horizon en Milty. Twee merken uit het pakket, te weten CANOR en Q Acoustics krijgen alle aandacht. Zo vinden we in hun kamer de Q Acoustics 5050, de vlaggenschipvloerstaander uit de 5000-serie. Aan de elektronicakant vinden we de Canor Verto D4S, een gecombineerde DAC en voorversterker en de Canor Virtus geïntegreerde versterker uit de Foundation Line. Als bekabeling is gekozen voor de QED XT40i luidsprekerkabels.

IsoAcoustics Nederland | Kamer 118 | Rode zone

Deze importeur mag natuurlijk niet ontbreken. De innovatieve isolatieoplossingen van IsoAcoustics verbeteren de helderheid, focus en ruimtelijkheid van zowel luidsprekers als studioapparatuur door trillingen en resonanties te minimaliseren. Of het nu gaat om monitoren, vloerstaanders of subwoofers, IsoAcoustics producten zorgen voor een strakkere bas, een opener middengebied en een preciezer stereobeeld, hetgeen zal worden aangetoond in een live demonstratie met luidsprekers van Focal. Extra aandacht wordt gegeven aan de Neo ontkoppelaars en zal de Neo Titan zijn primeur beleven. Verder wordt het DELOS plateau getoond die onlangs nog hoge ogen wist te gooien in een review in HVT.

Joenit | Kamer 40 | Rode zone

Deze Belgische importeur presenteert een combinatie van Britse precisie en Canadese muzikaliteit. Van Chord Electronics worden de Quartet upscaler en de Ultima Phonostage voorgesteld, die gelijk een brug slaan naar de Planar PL6 RS draaitafel van Rega met RB880 arm met Ania element. De AOS van Rega is een compromisloze, volledig regelbare MC-voorversterker met een ontwerp van het circuit dat is gebaseerd op Rega’s bekroonde Aura, de MC-phonostage uit de referentieserie. De weergave is in handen van de Totem Tribe Tower Thunderbird en de Metal V2. Nieuw bij Joenit zijn de luidsprekers van Kerr Acoustic. De compacte K400 monitor wordt gepresenteerd en zal je versteld doen staan wat er uit een kleine luidspreker kan komen.

KAD Audio | Kamer 14 | Blauwe zone

Kaempfer Audio Design presenteert dit jaar voor het eerst de volledig vernieuwde K5-EVO. Het nieuwe stand-mount topmodel is wederom actief, DSP gemanaged, maar nu opgewaardeerd met een nieuwe versterkerunit die is uitgerust met drie aparte Hypex klasse-D versterkers), een krachtige DSP en een driedubbele DAC. Tevens bevat de unit bekabelde AES of draadloze WiSA aansluitmogelijkheden. De K5-monitor geeft in principe dezelfde geluidsbeleving als de EVO, maar doet dat met de helft van het vermogen, andere driver units en een eenvoudiger kastconstructie. Serieuze high-end audio van eigen bodem.

Kii Audio | Kamer 23 | Blauwe zone

Kii Audio presenteert zijn geavanceerde en compacte Kii SEVEN en grotere broeder Kii THREE actieve luidsprekers, die bekendstaan om hun unieke cardioïde afstraalgedrag en geïntegreerde DSP-technologie. Dit ontwerp minimaliseert reflecties van muren en biedt een extreem nauwkeurig stereobeeld, zelfs in uitdagende ruimtes. De Kii systemen combineren versterking, filtering en kamercompensatie in één behuizing waardoor externe apparatuur grotendeels overbodig wordt. De Kii THREE kan desgewenst worden uitgebreid met de Kii THREE BXT extentiemodules die in totaal 16(!) actief aangestuurde drivers aan het systeem toevoegen.

KlangQ | Kamer 22 | Blauwe zone

KlangQ presenteert een complete high-end audioset waarin natuurlijke weergave, timing en muzikale expressie centraal staan, met dank aan namen als SW1X, PrimaryControl en Miyajima. De set in kamer 22 wordt opgebouwd rond de SW1X MTR 963 Field Coil luidsprekers. Als digitale bron worden de SW1X VDT IV Valve Digital Transport en SW1X DAC V ingezet. Voor vinylweergave wordt de PrimaryControl Kinea II gebruikt, uitgerust met de Gravity magnetisch gestabiliseerde unipivot-toonarm en de Arrow precisietoonarm. De set bevat het Miyajima Destiny stereo-MC-element en een speciaal Miyajima mono-MC-element voor mono-opnamen. De SW1X SUT II MC-step-up-transformator zorgt voor een stille, harmonische en dynamische overdracht van low-output MC-elementen.

Latham Audio | Kamer 54 | Gele zone, Kempenzaal | Blauwe zone

Naim Audio, The Chord Company en Focal staan garant voor sublieme luisterervaring, ieder op eigen terrein en uiterst veelzijdig. Van Focal staan zowel de luidsprekers als de hoofdtelefoons op eenzame hoogte. De hoofdruimte is kamer 54 en biedt het podium aan de Scala EVO M van Focal. Dit paradepaardje wordt aangedreven door een compleet Naim 300 systeem. Deze set bestaat uit de NAC-332 voorversterker, de NSS-333 netwerkspeler, de NAP-350 eindversterker en de NPX-300 voeding. De digitale afdeling van de set is voorbehouden aan de NSS-333 netwerkspeler. In de Kempenzaal staat een Kia EV5 te prijken die is voorzien van een Focal Car set uit de eerdergenoemde Flax serie. Latham Audio laat hiermee zien en horen dat ook deze afdeling tot haar expertise behoort.

Linear HiFi | Kamer 110 & Friesland Foyer | Rode zone

Muziek is emotie, een verhaal, en de kern van die boodschap kun je alleen écht beleven met goede apparatuur. Althans, zo luidt de filosofie van audiodistributeur Linear. De merken die ze voor die missie inzetten zijn Cyrus Audio en Unitra, waarbij de spotlight op de show op de Cyrus 80 Series en de fraaie Unitra Edmund GSH-801 platenspeler gezet wordt. In kamer 110 staat de Cyrus 80-serie centraal, de eerste full-size componentenreeks van Cyrus bestaande uit de 80AMP streaming versterker, 80PRE voorversterker en 80PWR eindversterker. In de Friesland Foyer kun je voor het eerst op grotere schaal nader kennismaken met Unitra, het relatief nieuwe merk uit Polen. De producten worden hier statisch opgesteld. Een productspecialist van Unitra is aanwezig om je te woord te staan en uitleg te geven over de producten. Ook zal hier de Cyrus 40-serie extra belicht worden.

Livet Audio | Kamer 31 | Rode zone

Het Nederlandse Livet Audio presenteert een zorgvuldig samengestelde selectie Duitse producten voor de echte muziekliefhebber. Om te beginnen met de T+A A 3100 HV geïntegreerde versterker en de T+A SDX 3100 HV streaming DAC annex voorversterker. De massieve constructie alleen boezemt al vertrouwen in, en dan staan de machines nog niet eens aan. Door nauwgezette verfijningen te combineren met fundamenteel nieuwe innovaties, herdefiniëren de SDX 3100 HV en de A 3100 HV de benadering van T+A op het gebied van signaalverwerking en eindversterking volledig. Precisie en dynamiek is wat Inakustik bekabeling belooft en de vijfde generatie AIR Helix kabels bewijzen dat. Deze kabels worden dan ook gebruikt in de demonstraties van beide T+A producten die de bezoekers zullen laten beleven waar de Deutsche Gründlichkeit feitelijk voor staat als engineering en muzikaliteit samenkomen.

Loewe Opta Benelux | Kamer 61 | Gele zone

Het team van Loewe Opta Benelux laat je graag zien hoe een televisie steeds meer onderdeel wordt van het interieur. Centraal in de opstelling in kamer 61 staan de Loewe antares en Loewe stellar ti: twee OLED-televisies die beeldkwaliteit, geavanceerde techniek en uitgesproken design combineren. Hoewel beide modellen duidelijk dezelfde Loewe-filosofie volgen, leggen ze elk hun eigen accenten – maar kom dat vooral zelf ontdekken!

Lyssna Acoustics | Kamer 33 | Rode zone

Lyssna Acoustics combineert Scandinavisch minimalisme met een warme luisterervaring. Van stille ochtenden tot lange avonden, geluid dat ruimtes transformeert en herinneringen oproept… We zijn altijd enthousiast als we een gloednieuw merk aan kunnen kondigen, toch zeker als dat merk DAE heeft gekozen om zich voor het eerst te presenteren. Lyssna Acoustics uit Zweden is een compleet nieuw luidsprekermerk met een duidelijke visie op hoogwaardige weergave. Onder de naam Lyssna Modular introduceert het merk een modulair systeem dat flexibiliteit, prestaties en een eigentijds ontwerp combineert.

MIKA | Kamer 20 | Blauwe zone

Als importeur en verdeler van topkwaliteit audiomerken zet MIKA de toon voor het assortiment in veel showrooms in de Benelux. Op DAE mag je rekenen op een mooie mix van gevestigde hifimerken en verrassende nieuwkomers, te weten van Canton, Leak, Mission en Wharfedale. Aandacht voor de Wharfedale Linton Heritage van het laatstgenoemde merk én een primeur in de vorm van de Wharfedale EVO 5.4. Verder vinden we hier de Mission 778X versterker, de Mission 778S streamer die Canton Vento luidsprekers van muzieksignaal voorzien.

Monitor Audio Nederland | Kamer 12 | Blauwe zone

Importeur Monitor Audio Nederland laat in kamer 12 uiteraard luidsprekers van Monitor Audio horen, en wel de vloerstaande 8G uit de Silver-serie en de compacte monitor Radius 3 4G. Terwijl de eerste imponeert door zijn afmetingen en algemeen stoere voorkomen, zal de laatste verbazen door zijn compacte voorkomen en grootsheid in klank. Om dit uit de luidsprekers te halen worden de nieuwe Caspian 4G streaming- en eindversterker ingezet. De twee kleine reuzen van Monitor Audio staan superstabiel op de AXIS stands van Blok.

More Music | Kamer 81 | Groene zone

De presentatie van More Music staat in het teken van muzikale beleving, hoogwaardige techniek en de samenhang tussen de verschillende componenten. Het ‘hoofdsysteem’ wordt opgebouwd rond de Aurender N50 als digitale bron, gecombineerd met een dCS DAC en een MOON 891 voorversterker. De versterking wordt verzorgd door twee MOON 861 eindversterkers, die gezamenlijk de imposante Estelon X Diamond Signature luidsprekers aansturen. Voor de stroomvoorziening en bekabeling wordt gebruikgemaakt van Shunyata. Naast de merken die in de systemen direct worden gedemonstreerd, presenteert More Music een breder merkenportfolio. Daaronder vallen Aurender, Bassocontinuo, dCS, Estelon, Finite Elemente, MOON, Pass Labs, PrimaLuna en Shunyata.

Music Emotion | Glazen Foyer | Blauwe zone

Music Emotion is een Nederlandse uitgever op het gebied van high-end audio en muziekbeleving titels, in print en online. Van der Geld is de uitgeverij achter de reeks van deze toonaangevende muziektijdschriften en platforms, met oog voor diepgaande inhoud en kwaliteitsjournalistiek. FWD Magazine richt zich specifiek op audio, muziek en lifestyle en biedt lezers inspirerende artikelen, reviews en achtergrondverhalen. Tijdens DAE nodigen ze bezoekers uit om zich te verdiepen in de abonnement mogelijkheden op één of meerdere van hun titels. Word je abonnee? Dan ga je zeker ook met een mooi cadeau naar huis!

Music2 Audio Import | Kempenzaal | Blauwe zone

Importeur Music2 Audio Import maakte vorig jaar een serieus debuut: in de Tuinzaal werd een zorgvuldig samengestelde set rond Blumenhofer Acoustics, Trafomatic, Reed, Dr. Feickert en Grimm Audio volledig naar verwachting een van dé smaakmakers van de show. Op de aanstaande editie is de invulling echter ietsje anders… Op deze editie presenteert de specialist in analoge audio zich namelijk vanuit de Kempenzaal om nu in die ruimte met een bijzondere primeur te komen: de introductie van AudioHub, een nieuw Europees samenwerkingsconcept waarin verschillende hoogwaardige audiomerken en specialisten worden samengebracht. Als bijzondere blikvanger zien we er onder meer de Von Schweikert Ultra 11 luidsprekers. Het oog wil tenslotte ook wat.

Musical Reality | Kempenzaal | Blauwe zone

Een unieke verzameling high-end audiomerken en -apparaten op één plek, dat is een intro die voor een groot deel van de luisterruimtes van de Koningshof geschreven zou kunnen worden voor het weekend van 10 en 11 oktober. Toch is het met veel aandacht en zorg samengestelde audiosysteem in de Kempenzaal er een die je absoluut niet mag missen. Voor Musical Reality maakt het namelijk niets uit of het gaat om een klein muzieksysteem voor een kleine kamer, of een totale inrichting van een luisterruimte waarbij alles mogelijk is – het draait allemaal om de behoeften van de klant. De audiogereedschappen die gebruikt worden zijn de buizenversterkers van ModWright in combinatie met de weergevers van Von Schweikert en broncomponenten van EERA.

Necto Systems | Binnenhof Foyer | Blauwe zone

Necto Systems, bekend van B-systems, Pursonic, Trivum en Gineos, zal op de show vooral de aandacht geven aan laatstgenoemde, het meest recente merk binnen de organisatie. Gineos is een sub-brand van B-systems. Waar B-systems zich richt op de professionele inbouw- en installatiemarkt, is Gineos ontwikkeld als consumentenmerk. Net als vorig jaar zijn ook B-systems en Necto Systems zelf weer van de partij.

New Transtec | Kamer 46 | Rode zone

Deze Nederlandse importeur presenteert een zorgvuldig samengestelde selectie van drie gerenommeerde audiomerken: QUAD, VTL en Castle. De grootste vertegenwoordiging is voor QUAD, met een uitgebreid overzicht van zowel elektronica als luidsprekers. Binnen de nieuwe QUAD Platina-serie worden bijvoorbeeld de Platina geïntegreerde versterker en Platina streamer met ingebouwde DAC gepresenteerd. Daarnaast wordt de QUAD 3-serie getoond, met onder meer de QUAD 3-voorversterker, de QUAD 33-voorversterker en de QUAD 303-eindversterker. Deze elektronica vormt een belangrijk onderdeel van het QUAD-programma en laat verschillende benaderingen van voor- en eindversterking zien. Ook op het gebied van luidsprekers heeft QUAD een prominente plaats. Bezoekers kunnen kennismaken met de indrukwekkende QUAD ESL 2912X elektrostatische luidspreker, de QUAD Revela en de gloednieuwe QUAD Elegan.

Our Musical Soul | Kamer 44 | Rode zone

Our Musical Soul uit het Belgische Brasschaat maakt zijn showdebuut met een zorgvuldig samengestelde high-end audioset opgebouwd rond muzikale beleving, techniek en vakmanschap. In kamer 44 is die bijzondere set te vinden, waarin Franse luidsprekerbouw van JMR, Griekse buizentechniek van LAB 12 en Zwitserse bekabeling van, hoe kan het ook anders, Swisscables, samenkomen. De grote smaakmaker zijn wellicht de Franse JMR Auralis luidsprekers. Our Musical Soul nodigt je uit om niet alleen naar een audiosysteem te komen luisteren, maar vooral naar de muziek die ten gehore zal worden gebracht.

PAI audio/video | Kamer 18 & Limburg Foyer | Blauwe zone

PAI heeft een aantal zeer fraaie merken in het pakket, waaronder Primare en Perlisten waar je in kamer 18 op getrakteerd kunt worden. In de Limburg Foyer presenteert de specialist in hifi en home cinema de nieuwste generatie luidsprekers van het Deense System Audio. Specifiek hebben we het dan over de Legend 5.2 Silverback DS en de grotere Legend 40.2 Silverback DS. System Audio (SA) staat bekend om zijn combinatie van Scandinavisch design, slimme technologie en een muzikale benadering van luidsprekerontwikkeling. In kamer 18 zal de demo opgebouwd zijn rond een volledig 7.2.4 home-cinemasysteem. De hoofdrol is voor de X- en D-series weergevers van Perlisten, waarmee wordt een ruimtelijk en dynamisch geluidsbeeld gecreëerd waarin zowel subtiele details als grootse actiescènes overtuigend tot hun recht komen. De aansturing komt van Primare. De SPA25 Prisma verzorgt het grootste deel van de kanalen en wordt aangevuld door een A35.2 eindversterker, die de linker- en rechterkanalen voor zijn rekening neemt. Zo ontstaat een krachtige en gecontroleerde basis voor de volledige 7.2.4-opstelling.

Pearl Acoustics | Kempenzaal | Blauwe zone

Pearl Acoustics is opgericht door Harley Lovegrove, een Brit die zijn bestaan grotendeels heeft doorgebracht in België. Het ontwerp van de eerste luidspreker Sibelius, naar de Finse componist, is gebaseerd op een enkele driver. Dat uitgangspunt is gebleven, maar het merk telt nu meer modellen, zij met een andere naam, te weten de Model One en Model Two. De laatste zal op dutch Audio Event als primeur voor het eerst getoond worden. Maar Pearl Acoustics maakt inmiddels ook versterkers. Beide modellen, de 7040 klasse-D versterker en 170 buizenversterker komen uit de Engelse plaats Ealing. Harley Lovegrove is een veelzijdig audiofanaat. Naast twee modellen luidsprekers en twee versterkers voert onze Brit/Belg een draaitafelmat in het programma.

Penhold | Kamer 58 | Gele zone

Importeur Penhold pakt tijdens DAE uit met een uitgebreide keuze aan merken en producten, die samen op verrassende wijze tot leven zullen komen. Naast diverse nieuwigheden en primeurs zijn er maar liefst drie producten uit het pakket die de eer hebben gekregen om een EISA Award voor 2026/2027 in de wacht te mogen slepen, te weten de Fezz Titania MK2 stereoversterker, de Paradigm Premier 820F vloerstaander en de Thorens TD 404 DD. Als primeur presenteert Penhold de Michi Prestige Series die bestaat uit de X430 geïntegreerde versterker, de P430 voorversterker/DAC en de Q430 cd-speler. En als we het over primeurs hebben, moeten we zeker de Lumin N1 netwerkswitch en een opzienbarende Lumin netwerkspeler waarvan we de naam nog niet eens weten noemen. Er wordt gedemonstreerd met de Paradigm Premier Series V2 luidsprekers, samen met de Premier 820F ook EISA-winnaars. Naast de Thorens TD 404 DD zal ook de ultieme high-end Thorens TD 124 DD Exclusive op veler verzoek zijn opwachting maken.

Qobuz | Zeeland Foyer | Gele zone

Deze Franse streaming-profider heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Met een immer groeiende muziekcatalogus en hoeveelheid abonnees wordt de dienst ook steeds vaker omarmd door de high-end community én high-end fabrikanten. Qobuz Connect zie je dan ook steeds vaker als optie genoemd op streaming apparaten van enige kwaliteit. Opvallend is ook dat Qobuz de app verder blijft ontwikkelen. Die kwaliteit is ook tevens het punt waar Qobuz zwaar op inzet. Lossless en hi-res streaming in zowel klassieke als hedendaagse content. Qobuz doet wat veel beloven: muziek brengen zoals de artiest het bedoeld heeft. Tijdens Dutch Audio Event kunnen bezoekers zelf ervaren hoe eenvoudig het is om in studiokwaliteit te luisteren.

Reference Sounds | Kamer 42 & 111 | Rode zone

Bringing You Closer is de lijfspreuk van deze importeur van bijzondere high-end audio. Goed geluid is veel meer dan een mooi product. Het is een totaalbeleving waarbij sfeer en techniek samenkomen. Met de juiste synergie tussen de producten en de ruimte verandert goed in magisch (hint). Geen makkelijke opgave op een show maar deze importeur gaat er weer 100 procent voor! Zij doen dat in twee kamers met een aantal nieuwe producten uit hun imposante line up. De bron van de spelende set is in beide kamers de WADAX Studio Player, in set 1 ondersteund door de Studio PSU en Studio Clock. Als versterking zetten ze voor set 1 de nieuwe Progression NEO series van Dan D’Agostino Master Audio Systems in en voor set 2 wordt op de grote Audio Research versterkers vertrouwd. Logisch want deze moeten de luidsprekers van nieuwkomer in het portfolio Magico goed kunnen aansturen. Voor de bekabeling vertrouwen ze op de Transparent Reference Series bekabeling en voor een stabiele basis op de Harmonic Resolutions rack systems. Met structurele plaatsing van Telos Power Isolation en Grounding bieden ze de elektronica een ultiem podium om hun kwaliteiten te presenteren.

RMR Soundsystems | Kempenzaal | Blauwe zone

Op de stand van RMR Soundsystems vinden we alweer een primeur, nu van Sivian Acoustics. Voor het eerst zijn de nieuwe Larissa 350BI-D REF geïntegreerde versterker met DA converter in combinatie met de nieuwste luidsprekers uit de Almathea-serie te zien. Zowel de bekabeling als ontkoppelingsproducten zijn van het Britse merk Townshend. Toni van Townshend zal aanwezig zijn om tekst en uitleg over de producten te geven.

Rhapsody Import | Kamer 47 | Rode zone

Rhapsody Import brengt een aantal van haar mooiste merken naar Veldhoven, met hoofdrollen voor onder meer de fantastische high-end oplossingen van TLA (True Life Audio). De imposante versterkers van het merk sturen een set Wilson Benesch Resolution 3zero luidsprekers aan die muzikaal gevoed zullen worden door zowel Pink Faun als Döhmann en Thiele om de streamers én de analoogliefhebbers op de show te kunnen bedienen. Een van de absolute blikvangers is het Amerikaanse TLA, een fabrikant die bekendstaat om zijn compromisloze hybride versterkerontwerpen. Centraal in de demonstratie staat de indrukwekkende TLA TSI-300 geïntegreerde hybride versterker. Met deze combinatie van analoge en digitale bronnen, compromisloze versterking, innovatieve luidsprekers – én doordachte systeemoptimalisatie van Schnerzinger, Diamond Sound en Ictra Design – laat Rhapsody Import je ervaren hoe ver high-end audio zich heeft ontwikkeld. Een demonstratie waarin niet afzonderlijke producten centraal staan, maar de totale muzikale beleving wanneer alle onderdelen in de keten op referentieniveau spelen.

Semmaa Audio | Kamer 17 | Blauwe zone

Semmaa Audio telt twee luidsprekers in het programma, de Small Reality en de Reality One. De eerste is een vrij compacte monitor op een standaard, de tweede een high-end modulair systeem waarin de drivers voor het hoog, midden en laag in drie los verstelbare behuizingen zijn ondergebracht. Ook de cross-overs zijn extern en zonder printplaten. Dit jaar staan Sem en Maarten, de naamgevers van het merk, voor de derde maal achtereen op de show en denken dat het deze keer scheepsrecht zal worden door te demonstreren met de versterkers van YcA. De letters staan voor Yori custom Audio, en Yori van Gelderop is degene die vorig jaar op DAE op Sem en Maarten afstapte met de vraag of ze openstonden voor een samenwerking. Het resultaat is een traktatie op ongelooflijke echtheid in presentatie als de luisteraars in kamer 17 kennisnemen van de synergie tussen de versterkers van Yori en de luidsprekers van Sem en Maarten.

Siltech Group | Kempenzaal | Blauwe zone

Siltech Cables, wereldwijd gerenommeerd als producent van high-end audiokabels, maakt dit jaar voor het eerst haar opwachting op Dutch Audio Event. Tijdens deze toonaangevende beurs presenteert Siltech met trots de gloednieuwe Legend MKII-lijn, evenals producten van HMS Kabels. Een bijzondere highlight is de toevoeging van een nieuw instapmodel binnen de Legend-serie: de Legend MKII 280. Deze serie is volledig vervaardigd uit een zilver-goudlegering – een kenmerkende Siltech-technologie – en wordt aangeboden tegen een aantrekkelijke instapprijs. Dit maakt de beurs hét moment bij uitstek om op laagdrempelige wijze kennis te maken met de uitzonderlijke kwaliteit en het vakmanschap van Siltech-kabels. Aanwezig zijn diverse medewerkers, waaronder leden van het productieteam en de salesafdeling. Zij staan klaar om je persoonlijk te woord te staan, vragen te beantwoorden en inzicht te geven in het ambacht achter de kabels.

Sonos Europe | Kamer 34 | Rode zone

Wie kent dit merk nu niet? Je kunt wel stellen dat Sonos bijna eigenhandig de huidige hifimarkt heeft vormgegeven. Een van de pilaren van het merk is natuurlijk de Sonos app die geweldig werkt, en de tweede de uitgekiende line-up. Op DAE maakt Sonos dat systeem nog completer met de introductie van de Sonos Ace Ultra hoofdtelefoon en de Sonos Beam Ultra soundbar. De toevoeging Ultra stemt de verwachtingen hoog. Naar eigen zeggen mag kunnen we nu beter spreken over een geluidssysteem, tot in de puntjes ontworpen om je iets te laten voelen. Vergeet de gekalibreerde akoestiek en de software-analyses erachter. Dit is een systeem dat dwars door je ziel prikt. Love the sound. Feel the system.

Sonova Consumer Hearing | Holland Foyer | Groene zone

De Duitse headfi-specialisten van Sennheiser kunnen uiteraard niet ontbreken op de grootste audioshow in hun buurland. De fabrikant uit Wennebostel laat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardige hoofdtelefoons en draadloze audio zien – en natuurlijk ook horen. Op de beursvloer staan verschillende recente modellen centraal, waaronder de Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless, de MOMENTUM True Wireless 5 en de bijzondere HDB 630 – de eerste draadloze audiofiele hoofdtelefoon van het merk. Met deze producten bewijst Sennheiser andermaal dat premium geluidskwaliteit niet beperkt hoeft te blijven tot de luisterruimte, maar ook onderweg prima mogelijk is.

Sound Coach | Limburg Foyer | Blauwe zone

Sound Coach heeft zich ontwikkeld tot een specialist in hoogwaardige akoestische oplossingen voor luisterruimtes, studio’s en home cinema’s. Van akoestische metingen en ontwerp tot productie en montage: alle maatwerkoplossingen worden volledig in eigen beheer gerealiseerd. Ook vind je er sinds kort eigen luidsprekers: Audio Wizard. Sound Coach debuteerde op de vorige editie succesvol met demonstraties van prefab akoestische elementen en informatie over hoe een ruimte akoestisch optimaal wordt ingericht.

SPL Electronics | Galerij | Groene zone

SPL Electronics presenteert op de show een bijzondere combinatie van vier Duitse merken: SPL, Transrotor, Manger en beaudioful. Als exposant brengt SPL deze merken samen rond één gedeelde overtuiging: hoogwaardige audio draait niet alleen om techniek, maar ook om vakmanschap, duurzaamheid, design en vooral de beleving van muziek. In de galerij is SPL vertegenwoordigd met een statische presentatie van de eigen producten, zoals de Crossover MkII, de Phonitor xe, de Phonos duo en Performer s900. Wil je het complete kwartet aan merken aanschouwen (en beluisteren!), wees dan welkom in kamer 24.

SPL Electronics & Manger Audio | Kamer 24 | Blauwe zone

Terug naar de SPL Crossover MkII, want die heeft dus een rol in het high-end demosysteem. Het gaat hier om een externe analoge cross-over die je zelf kunt instellen, te gebruiken bij speakers met luidsprekerterminals voor bi-amping/wiring, zoals de Manger Audio p2 die de karakteristieke W06 Manger-soundtransducer combineert met een 8-inch woofer en twee passieve radiatoren. Dat schreeuwt toch om een cross-over? De muzikale bron in de opstelling wordt vertegenwoordigd door Transrotor, dat sinds 1971 vanuit Duitsland draaitafels ontwikkelt en produceert. Het geheel wordt aangevuld door beaudioful, dat met de RÄCK-R laat zien dat high-end audio en interieur vanzelfsprekend samen kunnen gaan.

STS Digital | Meijerij Foyer | Blauwe zone

Tijdens Dutch Audio Event kun je bij STS Records ontdekken wat er mogelijk is als opnamekwaliteit en muzikale passie samenkomen. Als specialist in hoogwaardige analoge en digitale opnames levert STS Records producties met uitzonderlijke dynamiek, detail en klankkleur. Hun opnames zijn geliefd bij audiofielen wereldwijd en worden vaak gebruikt als referentiemateriaal bij het testen van hifiapparatuur. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende genres, allemaal opgenomen met de kenmerkende STS-signatuur: puur, natuurlijk en met respect voor de muzikale intentie.

STUdo-Hifi & Horn-Kultur | Kamer 112 | Rode zone

In ruimte 112 twee deelnemers van high-end klasse met maar liefst twee primeurs. STUdo-Hifi presenteert de STUdo 20 draaitafel met zwevende 20 inch toonarm, een primeur voor DAE. Van Horn-Kultur vinden we hier de nieuwste versie van hun Corneo luidsprekers met sferische hoorn van berkenmultiplex, primeur nummer twee. Deze componenten zullen ten gehore worden gebracht op versterkers van Horn-Kultur. Zo vinden we de regelbare buizenmonoblokken van het merk met de 807-buis, momenteel een pre-productiemodel zonder definitieve afwerking (een pre-primeur?) samen met de Audreal LP1 (MM) phono-voorversterker met step-up transformator. Dat wordt smullen!

Symphonic Line | Kempenzaal | Blauwe zone

Het merk dat hier getoond wordt is de creatie van Rolf Gemein, de laatst actieve oprichter van High End 1981 en medeoprichter van de Noord-Duitse Hi-Fi Dagen. Ieder apparaat wordt op bestelling gemaakt en persoonlijk gefinetuned! Uitzonderlijk is de selectie, samenstelling en ongehoord hoge kwaliteit van de gebruikte componenten. Deze geïntegreerde versterkers worden beschouwd als de allerbeste muzikale aankoop in hun respectievelijke prijsklassen! De RG 14 Edition is al 25 jaar dé referentieversterker voor diverse publicaties, zoals het bekende Stereo. Rolf introduceerde de update voor zijn apparatuur in 1982 en heeft talrijke prijzen voor de beste beurspresentatie in de wacht weten te slepen. Als ultieme erkenning ontving hij dit jaar samen met Aalt Youk Van den Hul een Lifetime Achievement Award van de AAA.

Symphony Audio Import | Kamer 41 | Rode zone

Symphony Audio Import brengt een bijzondere selectie van internationale high-end merken samen, waaronder de SL1, JL5HPA en JL7HPA voor- en eindversterking van Convergent Audio Technology (CAT), Lynx luidsprekers van Rockport en een draaitafel van TechDAS, te weten de AF4, voorzien van een Graham Elite-arm. Naast deze set aandacht voor MC Systems, waarvan de MP3.1 en de B3 getoond zullen worden. Verwacht een combinatie van verfijnde techniek, muzikale beleving en verrassende systemen die laten horen hoeveel emotie en detail er uit muziek kan komen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met bijzondere merken en nieuwe favoriete combinaties.

Temporal Coherence & Hepta Design Audio | Kamer 10 | Blauwe zone

Twee merken die met passie, precisie en vakmanschap werken aan een gezamenlijk doel: muziek zo natuurlijk en meeslepend mogelijk weergeven, zonder hoorbare artefacten of technische ruis. Een van de blikvangers is de Temporal Coherence Pyramide: een actief, rondstralend en tijdcorrect audiosysteem waarin alle elektronica door Temporal Coherence zelf is ontwikkeld en gebouwd. De CA 020 versterker, ook een product van Temporal Coherence, stuurt alles aan. De succesvolle samenwerking met Hepta Design Audio wordt behalve met die CA 020 ook weer gedemonstreerd met de PA 080 H eindversterker, die samen met de stuurversterker wisselend muziek zal maken op de Orator en Emmarantus luidsprekers van Hepta. Daarbij worden de beperkingen van de laagweergave van de akoestische box elektronisch gecorrigeerd door de CA 020. De PA 080 H op zijn beurt laat zich naadloos inpassen in meerdere omgevingen, is universeel bruikbaar en doet precies waar hij voor gemaakt is: zonder een krimp te geven luidsprekers aandrijven.



Terrason Audio | Kamer 25 | Blauwe zone

Terrason Audio is in de afgelopen decennia het symbool geworden van high-end met merken die voldoen aan de verwachting maar voorzien zijn van navenante prijskaartjes. Dat beeld moet worden bijgesteld. Als je het complete portfolio van Terrason Audio bekijkt, waarop merken als Halcro, Grimm Audio en Vivid Audio prijken weet je dat dit segment nog immer een belangrijk deel van het aanbod is, maar Terrason Audio doet zoveel meer. De demonstraties tijdens Dutch Audio Event staan daarom in het teken van twee merken, Arcam en Accuvoice. Terrason Audio demonstreert met twee sets. De eerste bestaat uit componenten van Arcam, zowel de luidsprekers als de versterkers en de bronnen zijn van de nieuwe Radia serie. De tweede set bestaat simpelweg uit een paar Stream 3 luidsprekers van Accuvoice. Accuvoice is de samentrekking van ‘accurate’ en ‘voice’. Het merk is nieuw, maar het uit Zweden afkomstige team achter Accuvoice heeft expertise die teruggaat tot de jaren negentig. De Stream 3 is een modern, slim en compleet systeem, actief en streaming, dat voldoet aan alle vereisten die Terrason Audio aan hun systemen stelt. Dat belooft iets!

The Audio Specialists | Kamer 80 | Groene zone

The Audio Specialists is een distributeur met professionele audio topmerken zoals Tannoy, Midas en Lab Gruppen. Vanuit het Apeldoornse presenteert het team net als vorig jaar de consumenten-audiomerken Tannoy, Montaudio en Zeiler Audio. Anders dan vorig jaar is er daarbij ook meer aandacht voor akoestiek en design, met de bijzondere ontwerpen van Form At Wood. In kamer 80 staat de Tannoy Stirling III LZ Special Edition op je te wachten. Hoewel het ontwerp van zowel de driver als de behuizing teruggaat tot 1967 is deze speaker in de huidige vorm voorzien van de laatste technieken en opgebouwd met moderne materialen. Er wordt een combinatie gemaakt van de Zeiler SP01 luidspreker met voor- en eindversterking van Zeiler, geplaatst op een Manuka MR Hi-Fi Rack systeem en bekabeld met Montaudio. Van Ultrafide Audio staan twee producten in de spotlight, te weten de U4PRE voorversterker en de U500DC stereo eindversterker.

Tonar International | Kempenzaal | Blauwe zone

Tonar International staat al sinds 1954 bekend als specialist voor alles wat met analoge muziekweergave te maken heeft. Het Nederlandse bedrijf, wereldwijd bekend om het leveren van vervangingsnaalden voor platenspelers, originele naalden, elementen en accessoires voor vinyl, beschikt inmiddels over een assortiment van ruim 3.000 grammofoonnaalden en meer dan 1.500 verschillende pick-up elementen. Daarmee richt Tonar zich zowel op bezitters van klassieke draaitafels als op de moderne audiofiel die het maximale uit zijn geliefde collectie wil halen. Verder vinden we in hun pakket headfi van Grado, bijzondere elementen van JICO en platenwassers van Tonar en Knosti.

Very Fine Solutions | Kamer 119 | Rode zone

Very Fine Solutions is altijd goed voor een luisterruimte die bij bezoekers hoog op de lijstjes staat, zowel in de voorbereiding (‘daar moét ik heen’) als achteraf bij het nagenieten. Onder leiding van Frank Vermeylen richt het Belgische bedrijf zich op muziekliefhebbers die streven naar een zo natuurlijk en meeslepend mogelijke luisterervaring. Het portfolio omvat gerenommeerde merken zoals MSB Technology, IKIGAI Audio en Artnovion aangevuld met deskundig advies over systeemafstemming en ruimteakoestiek. De MSB Palisade DAC zal een van de smaakmakers zijn, die laat zien hoe goed het principe ‘trickledown’ kan werken in een ‘lager’ gepositioneerd model. De Palisade komt namelijk voort uit de Cascade DAC van MSB, en dat gegeven zou al genoeg moeten zijn om naar kamer 119 te komen!

VIABLUE | Kempenzaal | Blauwe zone

Duitse precisie voor de verbinding tussen componenten, dat is waar je met VIABLUE op mag rekenen. Het merk richt zich al een kwart eeuw op hoogwaardige kabels en accessoires, waarbij techniek, afwerking en functionaliteit nadrukkelijk samenkomen. Voor Viablue zijn kabels dan ook meer dan een noodzakelijk onderdeel van een audiosysteem: ze moeten een betrouwbare en zorgvuldig geconstrueerde verbinding vormen tussen de verschillende componenten. En moeten daarom gezien worden als component op zich.

Vividsound | Holland Foyer | Groene zone

Vividsound richt zich op muziekliefhebbers die maximale kwaliteit uit een compacte luisteroplossing willen halen. Op die boodschap voor het voetlicht te krijgen, brengt de specialist in high-end in-ear monitors (IEM’S) verschillende modellen van onder meer Hisenior, Letshuoer en Unique Melody mee. Zo kun je kennis komen maken met bijvoorbeeld de Hisenior Mega7, een hybride IEM met één dynamische driver en zes balanced-armature drivers.

VoiceVictory & Hifi Fusion | Kamer 21 | Blauwe zone

VoiceVictory presenteert een spraakmakende combinatie van hoogwaardige muziekweergave, design, licht en akoestiek. In deze kamer worden de VoiceVictory-modellen POP, PREMIUM en SUPREME ten gehore gebracht, terwijl de ruimte in een complete YourSenses-atmosfeer is uitgedost – waarin geluid, licht, kunst, interieur en akoestiek samenkomen in één zintuiglijke beleving. Ook zijn HiFi-FUSION en het New Generation Audio-concept weer van de partij: minder afstandelijk, meer design, meer keuze en vooral meer beleving. Een van de vele interessante producten binnen het programma die onze technische oosterburen graag aan je voorstellen is de SC-4 Silver-Series luidspreker- en netkabel. Maar er is zo veel meer aan kabels en accessoires te zien in deze kamer.

Yabba Audio | Kamer 11 | Blauwe zone

Deze kamer is het toneel van een keur aan merken die behoren tot het neusje van de zalm in hifi-beleving. Het Italiaanse Unison Research verrast ons met twee nieuwe modellen, de Unico PRE v2 voorversterker en de Unico DM v2 eindversterker. Het tweetal wordt ingezet om de onvolprezen Monitor Audio Gold 300 6G in volle glorie tot klinken te brengen. Al even Italiaans is Opera, zowel de term en de stijl in muziektheater als het luidsprekermerk. Opera heeft diverse lijnen, waaronder de Callas. Transrotor spreekt tot ieders verbeelding met hun Bellini en Rondino modellen. Van Volumio is er de Primo v3 streaming DAC, vergezeld van de Primo Plus en Lineo Duo externe voeding. Power-conditioning is toevertrouwd aan Isol-8 met de Powerline Extreme en de Isolink Vertex kabel.

Yamaha Music Europe | Kamer 64 | Gele zone, Holland Foyer | Groene zone

In kamer 64 heeft Yamaha de focus op het hagelnieuwe NX-70A streaming luidsprekersysteem en de TRUE X SURROUND 90A soundbar. De laatste heeft menigeen zich al doen afvragen waarom je überhaupt nog luidsprekers zou aanschaffen als je zowel films kijkt als naar muziek luistert. Deze Height Beam soundbar biedt een echt overtuigende Dolby Atmos ervaring, heeft draadloze rear luidsprekers die ook nog eens in een andere kamer gebruikt kunnen worden, en is daarnaast compatibel met Auro-3D én MusicCast.

Het beluisteren ervan zal alle verwachtingen overtreffen. Gek genoeg is dat ook aan de hand met het NX-70A streaming luidsprekersysteem, die op DAE voor het eerst in de Benelux kan worden beluisterd. Als de vormfactor en uitvoering niet al overtuigen, doet de weergavekwaliteit dat wel. Een klassieke stereobeleving in een ultramodern jasje van high-fidelity streaming. Inclusief YPAO ruimte-kalibratie en MusicCast! Naast al dit moois heeft het Japanse merk een heuse primeur met de nieuwe WXA-70A streaming amplifier die samen met de NS-600A monitorluidsprekers kan worden beluisterd. Verder heeft Yamaha de R-N2000A en RX-500A netwerkreceivers en de gloednieuwe R-200A stereoreceiver op statische display. In de Holland Foyer komt de hoofdtelefoon line-up aan bod met de YH-5000, YH-4000, YH-C3000 en de HA-L7A headphone amplifier.