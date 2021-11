Teufel brengt nieuwe versies Real Blue en Real Blue NC koptelefoons uit

Beide koptelefoons zijn identiek, behalve dan op het gebied van de noise cancelling, oftewel de ruisonderdrukking. De Real Blue NC beschikt over in- en uitschakelbare digitale hybride actieve noise cancelling en een transparantiemodus voor een verbeterde waarneming van omgevingsgeluid. De reguliere Real Blue heeft dit niet. Voor de rest zijn beide koptelefoons identiek.

Zo beschikken ze volgens Teufel over grote lineaire HD-drivers met een geventileerde achterkamer voor een nauwkeurige geluidsweergave, ook op hoge volumes en een extreem diep basgeluid. Je kunt de Teufel Headphones-app gebruiken voor Android en iOS om je persoonlijke voorkeuren qua geluid aan te passen.

Er is bluetooth 5.0 met apt-X en AAC aanwezig voor het streamen van muziek in cd-kwaliteit via je favoriete streamingdiensten. Beide koptelefoons beschikken over een handsfree functie met Qualcomm cVc-technologie voor draadloos telefoneren, skypen en facetimen en spraakbesturing via de Google Assistent of Siri. Knoppen bevinden zich op de oorschelpen en de koptelefoon is opvouwbaar. Zonder ANC hebben de koptelefoons een batterijduur van 55 uur. Met ANC aan gaat de Real Blue NC 41 uur mee.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Real Blue en Real Blue NC zijn per direct verkrijgbaar via www.teufelaudio.nl in de kleuren Night black, Pearl white en Steel blue. De Real Blue kost 169,99 euro. De Real Blue NC kost 229,99 euro. Een transportcase, usb-a naar usb-c-oplaadkabel en een mini-jackkabel worden meegeleverd. Snelle beslissers krijgen Early Bird-korting via de website van Teufel.

Lees meer over Teufel.