SoundPrism Revisited!

Discussie

Tijdens de luistersessie kwam naar voren dat het bouwen van een goed presterend audiosysteem voor de meeste consumenten een brug te ver is. Het samenstellen van de systeembasis, die bestaat uit luidsprekers, luidsprekerkabels en een versterker en een perfecte match moet vormen, is al zeer ingewikkeld. Vervolgens heb je nog de plaatsing en de akoestiek. Aan de kant van bronnen zijn er veel kwaliteiten beschikbaar. Je kunt opschalen van mp3, streaming, een media-server met downloads, een (sa)cd-speler en een platenspeler naar een open reel studio-machine. Dat is ongeveer de kwaliteitsvolgorde. Denk er dan aan dat er tegenwoordig nagenoeg geen kwaliteitsverschil is tussen een topkwaliteit analoge bron en dito digitaal. Dan moet je wel precies weten wat je doet. Maar, die hele materie is voor de meeste consumenten te complex. Er is heel veel kennis en ervaring nodig, een stel goede oren en een objectieve houding om uitzonderlijke audiosystemen te kunnen bouwen. Als je vanuit emotie handelt, dan ga je al down the drain. De komst van actieve systemen heeft het leven wel vereenvoudigd. Je bent verlost van de matching-problematiek tussen eindversterkers, via de kabels met de drivers. Je hebt de optimale koppeling tussen een versterker en driver en er zijn mogelijkheden om simpelweg de balans af te stemmen binnen een gegeven akoestiek. Maar, een actief systeem kan geen grote problemen met de akoestiek oplossen. Dat kan geen enkel luidsprekersysteem. Maar, enkele veelvoorkomende problemen met de akoestiek kunnen zeker wel gecorrigeerd worden. Bijvoorbeeld een room-resonance bij 40 Hz

of andere frequenties. Wie een actief systeem koopt, hoeft zich alleen nog maar bezig te houden met de keuze van de bron (voorversterker en afspeelmedium), die dan via zo neutraal mogelijke interlinks (balanced) kan worden verbonden met de actieve luidsprekers. Er zijn ook systemen op de markt waarbij de broncomponenten via een digitale verbinding communiceren met de actieve luidsprekers. Eigenlijk moet je zeggen: via overdracht van een digitaal signaal via een koper-, zilver- of glasverbinding. Tegenwoordig kan het ook draadloos. Het signaal door zo’n kabel is in essentie niet ‘digitaal’, maar analoog. Maar, de wetmatigheden die gelden voor een kabel waar een analoog signaal door loopt gelden niet voor een kabel waar een ‘analoog gecodeerd digitaal signaal’ door loopt. Je hoeft je in ieder geval nauwelijks meer druk te maken over de kwaliteit van je ‘digitale’ kabels. Kies dan wel voor de goede impedantie van AES-EBU verbindingen of coax-lijnen.