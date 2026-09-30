Slim voeren op afstand met nieuwe Hombli Smart Pet Feeder XL

Hombli breidt zijn assortiment slimme huisdierproducten uit met de Smart Pet Feeder XL, een automatische voerbak die speciaal is ontwikkeld voor grotere hondenrassen. Het apparaat combineert een grotere voedselcapaciteit met slimme functies voor het plannen, doseren en op afstand geven van maaltijden. Via de Hombli-app kunnen baasjes maaltijden vooraf instellen, porties bepalen en hun hond op afstand voeren. De ingebouwde camera maakt het bovendien mogelijk om op elk moment mee te kijken. Gebruikers kunnen hun hond tijdens het eten in de gaten houden en zelfs een persoonlijk gesproken voedingsbericht sturen. Een opvallend onderdeel van de Smart Pet Feeder XL is de verstelbare poothoogte. Daarmee kan de voerbak worden aangepast aan de grootte van de hond, zodat deze comfortabeler kan eten. Het voedselreservoir blijft daarnaast vergrendeld, ook wanneer de feeder wordt omgestoten. Een ingebouwd droogmiddel helpt vocht uit het reservoir te houden, waardoor het voer langer droog en vers blijft. Ook het schoonmaken moet eenvoudig zijn. Zowel de voerbak als het reservoir zijn uitneembaar en de stalen voerbak kan in de vaatwasser worden gereinigd.

Belangrijkste specificaties

Ontwikkeld voor grotere hondenrassen.

Slimme maaltijdplanning en portiecontrole.

Op afstand voeren via de Hombli-app.

Ingebouwde camera voor live meekijken.

Persoonlijke voedingsberichten.

Verstelbare hoogte van de poten.

Vergrendeld voedselreservoir.

Ingebouwd droogmiddel tegen vocht en schimmel.

Uitneembare voerbak en voedselreservoir.

Stalen voerbak is vaatwasserbestendig.

Prijzen en beschikbaarheid

De Smart Pet Feeder XL is reeds beschikbaar als Preorder via de officiële Hombli-webshop.