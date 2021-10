Sony lanceert de SRS-NS7: nekbandspeaker met Dolby Atmos

Sony heeft de nieuwe SRS-NS7 draadloze nekbandspeaker gelanceerd. Dit is de eerste Dolby Atmos-compatibele draadloze nekbandspeaker voor Sony’s Bravia XR-modellen. Dit model maakt gebruik van Sony’s 360 Spatial Sound.

Het is de bedoeling dat je de SRS-NS7 met de tevens meegeleverde WLA-NS7 draadloze zender gaat verbinden met je Bravia XR-tv. De zender verbind je met een optische of usb-kabel en via bluetooth met de nekbandspeaker. Via de 360 Spatial Sound Personalizer-app kan je vervolgens jouw persoonlijke audio-ervaring personaliseren. De app kan zelfs foto’s maken van je oorschelpen om zo het optimale geluidsprofiel voor je aan te maken.

360 Reality Audio

Naast Dolby Atmos ondersteunt de nekbandspeaker ook 360 Reality Audio. Zo klinkt de muziek zoals de artiest het bedoeld heeft via hi-res audio en 360 Reality Audio. Deze laatste wordt onder andere ondersteund door Amazon Music HD, Deezer en Tidal.

Naast de Bravia XR-tv’s kan je de nekbandspeaker ook koppelen aan laptops, tablets en smartphones. Dit model moet een rijke en diepe sound geven voor de ultieme bioscoop-ervaring. De X-Balanced-luidspeaker in de compacte behuizing moet een hoog geluidsvolume produceren en vervorming zoveel mogelijk tegengaan. De omhoog gerichte luidsprekers sturen het geluid rechtstreeks op de gebruiker af. Jij hebt dus perfect geluid, terwijl je omgeving hier geen hinder van zal ondervinden. De passieve radiator zorgt voor duidelijke bassen en diepe beats.

De nekbandspeaker zorgt voor comfort dankzij de flexibele band en de pasvorm en moet daarmee comfortabeler voor meerdere uren achter elkaar te dragen zijn in vergelijking met oordopjes of een koptelefoon. Je kunt 12 uur luisteren bij normaal gebruik en 10 minuten opladen zorgt voor 60 minuten luisteren. Sony belooft dat de 360 Spatial Sound-ervaring binnenkort ook beschikbaar komt voor een aantal andere Sony-koptelefoons. Dit wel indien ze gekoppeld worden met de draadloze zender WLA-NS7 en Bravia XR-televisies.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony SRS-NS7 nekbandspeaker is vanaf november 2021 verkrijgbaar in de Benelux voor 299 euro. De meegeleverde zender WLA-NS7 is vanaf november ook los verkrijgbaar voor 59,99 euro.

