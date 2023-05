Sonos komt met nieuw Sonos Flex speaker-abonnement 

Sonos heeft aangekondigd dat het nieuwe abonnementen introduceert op zijn luidsprekers. Hierbij betalen mensen elke maand geld voor het kunnen ‘huren’ van één of meerdere Sonos-speakers. Op die manier kun je zonder dat je in één keer een flink bedrag moet ophoesten toch de Sonos-beleving ervaren.

Een Sonos-abonnement

Het goedkoopste abonnement is 19,95 euro per maand, terwijl het duurste maar liefst 99,99 euro is. Het verschil in speakers dat je ervoor krijgt is uiteraard groot. Waar je bij het duurdere abonnement kunt rekenen op meerdere topproducten van Sonos die in een aanzienlijk duurder segment zitten, heb je voor het abonnement van 19,95 euro twee Sonos One-speakers. Je kunt met de 8 verschillende niveaus in abonnementen veel verschillende typen producten kiezen van de speakermaker. Zo kun je ook een Sonos-soundbar lenen voor onder je televisie, of juist een speakertje dat handig is om mee te nemen als je een weekendje naar een bungalowpark gaat.

De speakers die je thuisgestuurd krijgt blijven eigendom van Sonos, maar als ze stukgaan, dan zorgt het bedrijf dat de verzendkosten worden betaald en dat je een alternatief krijgt. Let wel: de speakers die je krijgt (zowel alternatief als je eerste speakers) zijn niet per se nieuw. Sonos is van plan om ook refurbished exemplaren uit te leveren, wat qua duurzaamheid zeer prijzenswaardig is, maar natuurlijk wel wat minder als je je bedenkt dat sommige mensen precies hetzelfde bedrag betalen voor hun abonnement, maar hiervoor een tweedehands luidspreker versus een gloednieuwe luidspreker krijgen.

Sonos Flex

Wel geeft Sonos aan dat het feit dat alle producten van Sonos blijven, zorgt dat het bedrijf bij nieuwere versies van hetzelfde product (denk aan een opvolger van een bepaalde luidspreker) misschien wel kiest om deze bij sommige mensen te vervangen. Sonos laat weten: “We willen geweldig geluid voor thuis en daarbuiten toegankelijker maken door mogelijke belemmeringen voor eersteklas luisterervaringen weg te nemen. Sonos Flex biedt toegang tot onze toonaangevende hardware, waaronder de pas geïntroduceerde, revolutionaire Era-speakers die gebouwd zijn voor de toekomst van ruimtelijke audio en meeslepend luisteren, plus een abonnement op Sonos Radio HD en toegewijde ondersteuning door specialisten om vragen te beantwoorden of problemen direct te verhelpen.“

Komt dit verhaal je bekend voor? Dat kan kloppen. We waren in Nederland een testland voor deze abonnementen: eind 2019 testte Sonos een aantal opties, waarvan er nu uiteindelijk veel meer beschikbaar zijn geworden. En, volgens Sonos is het wederom alleen in Nederland beschikbaar, al zullen er later meer markten volgen. Je vindt het op sonos.com/nl-nl/flex.