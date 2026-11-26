Met de nieuwe ATRON breidt sonoro zijn Smart Line uit met een compact audiosysteem dat groots geluid combineert met een stijlvol ontwerp. Het model bouwt voort op de audiotechnologie en vormgeving van de MEISTERSTÜCK en AVATON, maar brengt deze samen in een aanzienlijk kleinere behuizing. Voor de geluidsweergave ontwikkelde sonoro een volledig nieuwe akoestische architectuur. Vier actieve drivers en een passieve radiator werken samen om een breed en ruimtelijk geluidsbeeld te creëren. Twee omhooggerichte midden-/hoogdrivers verspreiden het geluid via de eigen Acoustic Lens gelijkmatig door de ruimte. Twee zijwaarts geplaatste woofers en een vier inch passieve radiator zorgen voor een krachtige basweergave. Dankzij de geïntegreerde Placement EQ past de ATRON zijn geluidsweergave aan de plaatsing aan. Daardoor is het systeem ook geschikt voor gebruik dicht bij een muur of in een hoek. Digitale spreidingscorrectie zorgt bovendien voor een gebalanceerd geluid, ongeacht de luisterpositie. Ook op het gebied van connectiviteit is de ATRON veelzijdig. Het systeem ondersteunt onder meer Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, internetradio, DAB+ en FM. Met bidirectionele Bluetooth is het mogelijk muziek te streamen vanaf een smartphone of tablet, maar ook draadloos audio naar een compatibele hoofdtelefoon te sturen. Auracast-ondersteuning volgt via een software-update in het eerste kwartaal van 2027.

Belangrijkste specificaties

Vier actieve drivers en een passieve radiator.

Eigen Acoustic Lens voor brede geluidsverspreiding.

Twee zijwaarts geplaatste woofers.

Vier inch passieve radiator.

Placement EQ voor optimale plaatsing.

Digitale spreidingscorrectie.

Apple AirPlay 2.

Spotify Connect en TIDAL Connect.

Internetradio, DAB+ en FM.

Bidirectionele Bluetooth.

Auracast (via update in Q1 2027).

Prijzen en beschikbaarheid

De ATRON is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren antraciet/zwart, grijs/zilver en zand/beige voor een adviesprijs van € 399.