Sennheiser RS 5200 is een nieuwe draadloze tv-oortelefoon

Sennheiser richt zich met de RS 5200 me name op gebruiksvriendelijkheid en draagcomfort met een lichtgewicht ontwerp en gepersonaliseerde geluidsinstellingen. Heb je moeite om dialogen te verstaan? Dan kun je Speech Clarity Function activeren om met een druk op de knop achtergrondgeluidjes weg te filteren. Je kunt kiezen uit drie verschillende luisterprofielen om de helderheid van het frequentiebereik op te krikken. Ook kun je met de volumeregeling links en rechts apart instellen voor de perfecte balans.

“Sennheisers nieuwste telg binnen de RS 5000-reeks biedt tv-kijkers een ongehoorde luisterervaring. De RS 5200 bundelt superieure audiokwaliteit, beter verstaanbare dialogen en draadloze mogelijkheden in een elegante en gebruiksvriendelijke oplossing met verbeterd comfort voor langere kijksessies,” aldus Irene Strüber, Product Manager Enhanced Hearing bij Sennheiser. “Zelfs als je gehoor wat moeite heeft met volgen, dan zorgen de instelopties van de RS 5200 ervoor dat je altijd ‘mee’ bent.”

De tv-oortelefoon is volledig draadloos te gebruiken, zelfs tot op 70 meter afstand van de zenderset. Dit dockingstation sluit je aan op de tv met digitale (optische) of analoge audiokabels. De ingebouwde batterij is goed voor 12 uur kijkplezier. Je kunt kiezen uit vier stijlen en maten van ooradapters, zodat er altijd een maat tussen zit die goed past.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser RS 5200 is per direct verkrijgbaar voor 249,90 euro.

