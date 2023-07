Wilson Audio lanceert Sasha V luidspreker

In tegenstelling tot soms gedacht staat de V in bij de Wilson Audio Alexia, Alexx en Sasha niet voor de vijfde versie maar voor een uniek soort kastmateriaal; V-Material. Trouw aan de gedachte dat een luidspreker het elektrische signaal zonder enige vorm van verkleuring om moet zetten in een akoestisch signaal gebruikt Wilson Audio al jaren speciaal samengestelde composiet plaatmaterialen voor haar kasten. Omdat ieder element zijn eigen werkgebied en resonantiekarakteristiek heeft is Wilson steeds vaker gebruik gaan maken van verschillende samenstellingen geoptimaliseerd voor zijn plek in de kast. De baffle van de woofers is bijvoorbeeld van X-Material terwijl de midrange, waarvoor een andere mate van interne demping gewenst is, zijn plek vindt in een baffle van S-Material. Voor het eerst toegepast in de Alexx V vindt het speciale composiet sandwich materiaal met interne isolerende laag nu ook zijn plek in de Sasha V zoals bijvoorbeeld in de spikes en de topplaat van de basmodule. V-Material vormt een effectief struikelblok voor kleine resonanties en trillingen zodat ook de laatste spoortjes kleuring geëlimineerd worden. Ook de 25% dikkere X-Material zijwanden van de basmodule dragen bij aan een nog stijvere kast. Met een dikke 111kg per speaker is de V er bovendien niet lichter van geworden. Toch oogt hij dankzij zijn vloeiende lijn op de zijwanden die doorloopt in de kop beduidend eleganter dan de DAW.

Hoe te groter de afwezigheid van verkleuring en smering, des te groter de dynamiek. Dit is ook één van de eigenschappen van de Sasha V. Muzikale contrasten worden met nog meer nuance weergegeven. Stil is nog stiller en minuscule details krijgen nog meer lucht zonder aangezet te worden.

De midrange is het hart van een 3-weg luidspreker. Opererend in het frequentiegebied waar ons oor extreem gevoelig is. Bepalend voor de echtheid van stemweergave zijn de middentonen een cruciaal deel van de speaker. Sasha V dankt zijn midrange aan de enorme research die voorafging aan de ontwikkeling van Wilson Audio’s topmodel, de Chronosonic XVX. De speciale QuadraMag midrange gebruikt in tegenstelling tot de standaard enkele ringmagneet vier onafhankelijke Alnico magneten rond de spreekspoel. De Aluminum, Nickel, Cobalt zijn compact, bieden een hoge veldsterkte, zijn zeer hitte bestendig en laten zich perfect vormen voor haar functie zodat het magnetische veld zich perfect kan concentreren op de plek waar hij nodig is – de spreekspoel. De vorm en positie van de magneten minimaliseren compressie en stroming verliezen die kleine muzikale nuances vertroebelen. Met de Wilson Audio QuadraMag midrange lift de Sasha V zijn muzikale expressie naar het niveau van de grotere Alexia V.

Niet direct van zijn voorloper te onderscheiden is de tweeter. Hier kiest Wilson Audio na een lange historie van ‘inverted titanium dome’ tweeters nu al jaren voor de Convergent Synergy textiel softdome tweeter. Het kenmerkt een grote evolutie in Wilson Audio’s klankkarakter waarbij subtiliteit en verfijning hand in hand gaan met het dynamische live karakter. Voor de Sasha V kiest Wilson Audio voor het allerbeste wat ze in huis hebben – de Convergent Synergy Carbon tweeter waarbij het kunststukje zich vooral intern afspeelt. Achter de speciale softdome vinden we namelijk een complete 3D geprinte, akoestisch geoptimaliseerde behuizing uit Carbon. Met zijn speciale vorm, het materiaal en de nauwkeurig geplaatste dempingsmaterialen is Wilson Audio in staat om ieder microdetail in het elektrische signaal zonder kleuring of smering om te zetten in extreem nauwkeurige hoge tonen.

Natuurlijk is de tweeter zo goed als zijn aangeleverde signaal. Omdat Wilson Audio gelooft dat maximale prestatie afhankelijk is van maximale controle, streven ze er naar om zo veel mogelijk disciplines in eigen beheer uit te voeren. De condensatoren voor het crossover zijn daar een belangrijk onderdeel in. In serie met het signaalpad naar de tweeter ‘kijkt’ de versterker door de interne bekabeling en de condensatoren naar de spreekspoel van de CSC tweeter. Om die condensator, en alle andere in het crossover, volledig naar eigen specificatie en tolerantie te bouwen haalde Wilson Audio enige jaren geleden de productie machine van Reliable Capacitors (RelCap) in huis. Met die machine, snelle realisatie van prototypes en de vrijheid om naar eigen inzicht te ontwikkelen ontstond een compleet nieuwe Wilson Audio condensator. De AudioCapX-WA. Volledig van koper, handgemaakt bij en door Wilson Audio is dit de allerbeste condensator die Wilson ooit heeft toe kunnen passen. Een element die de simpele functie van het blokkeren van elektrisch signaal onder een specifieke frequentie tot perfectie uitvoert. Simpelweg omdat hij het elektrisch signaal in zijn doorlaatgebied op geen enkele wijze beïnvloed en de puurst mogelijke transmissie realiseert. Een primeur dus voor de Wilson Audio Sasha V.

De Sasha V heeft een adviesprijs van € 62.490,- op basis van de standaard Wilson Gloss uitvoering.