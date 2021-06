Review: Rotel Michi X3 – Power op overschot

Modern minimalisme

Net zoals de Musical Fidelity M8xi-versterker die we vorig jaar getest hebben, is de Michi X3 niet bepaald een compact ding dat je zomaar ergens op een plank parkeert. Gelukkig is slechts de helft van het gewicht van die M8xi, maar toch: dit ding weegt nog altijd bijna 30 kg. En dat is wel wat. Wanneer we de Michi X3 uit de doos tillen, snappen we wel waar dat gewicht van komt. Je ziet het meteen: het apparaat is opgetrokken uit massief metaal en de flanken zijn eigenlijk grote koelvinnen. Dat laatste valt niet meteen op omdat de ontwerpers rond die vinnen nog een omhulsel plaatsten. Een slimme zet, want dat draagt bij aan de moderne, minimalistische uitstraling van dit heftig toestel. Qua afmetingen is het een buitenmaat, waardoor je wel moet checken of hij past in je hifi-meubel.

Op designvlak scoort Rotel wat ons betreft een geweldige goal. De X3 is echt wel een heel strak toestel, mijlenver verwijderd van klassieke hifi-apparaten zoals je vindt bij Accuphase of McIntosh – om maar twee namen met een eerder old school-design te noemen. Misschien doet het wat denken aan Classé, maar toch nog met voldoende eigen elementen zodat je kunt spreken van een heel eigen Michi-identiteit. Het spreekt ook echt dezelfde designtaal als de eerste nieuwe Michi’s. Je kunt een X3 gerust naar die P5 plaatsen en meteen zien dat ze uit hetzelfde stal komen. Overigens is dat modern industrieel design wel iets helemaal anders dan de historische Michi-toestellen, die met hout aan de slag gingen.

Het minimalisme waar Michi voor staat uit zich in een design dat tot in de details klopt. De strakke voorkant bestaat uit glas en toont een minimum aan knoppen bijvoorbeeld. Drie, waarvan die power-knop echt wel heel klein is. De hoofdrol aan de voorkant is weggelegd voor een groot display met witte letters die achter glas is geplaatst. Die voorkant mag zeker gezien worden – en ook de achterzijde is knap getekend. Over clean gesproken! En dat ondanks waanzinnig veel inputs en aansluitingen. Normaal gezien geheid een recept voor een onoverzichtelijk achterpaneel, maar Rotel bewijst hier dat het ook helemaal anders kan.

De ontwerpers verloren bovendien een belangrijk detail niet uit het oog: de afstandsbediening. Sommige duurdere hifi-toestellen komen met absurd goedkope remotes (zie: de M8xi), in dit geval krijg je wel een elegante en slanke afstandsbediening uit metaal en met enkel de toetsen die je nodig hebt. Het is duidelijk een remote die echt voor Rotel werd ontworpen, niet een klassieke off-the-shelf-ding dat snel werd aangepast.