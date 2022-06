Review: Rega IO – Een prima kompaan

Plaatjes en bestanden

Ik begin met het beoordelen van de hoofdtelefoonaansluiting. Op het plateau van mijn Pro-Ject T1 SB ligt het album Tunnel Of Love van Bruce Springsteen. Wat opvalt, is dat het buitengewoon gedetailleerd klinkt en dat de laagweergave prettig stevig is. De stem van Bruce heeft karakter en staat los van de instrumenten. De verschillende gitaren zijn realistisch. Wat het meest opvalt, is de ritmische kwaliteit die deze kleine Rega IO versterker aan de dag legt. Ondanks dat de T1 SB draaitafel in de budgetklasse valt is deze toch voldoende in staat om het verschil tussen het album van Springsteen en het meest recente album van Danny Vera, The New Now, te laten horen. Dit kan natuurlijk alleen maar als de gebruikte versterker voldoende transparant is. Geen probleem voor de kleine Rega IO. Hoewel de plaat van Danny Vera muzikaal hoog op mijn lijstje staat moet het opname technisch zijn meerdere erkennen in Tunnel Of Love van Bruce. Knap dat deze budget versterker dit verschil zo pijnlijk bloot legt. Nu ik een duidelijke eerste indruk heb van de kwaliteit van de IO wordt het tijd om te luisteren met een paar luidsprekers in plaats van hoofdtelefoon. Het is natuurlijk een combinatie die, op basis van de prijzen, nooit gemaakt zal worden. Maar ik besluit toch om mijn Audiovector R3 Arreté luidsprekers op de kleine IO versterker aan te sluiten. Al is het alleen maar om te luisteren waar de grenzen liggen. Om maar direct met de deur in huis te vallen, die grens ligt best ver weg. One in de uitvoering van Johnny Cash uit de prachtige American Recordings wordt met verve ten gehore gebracht. Het stereobeeld is misschien wat smaller dan ik gewend ben van mijn Devialet 220 Pro en het orgel heeft wat minder gewicht. Maar de stemweergave is top en de akoestische gitaar klinkt levensecht wat er voor zorgt dat je echt naar muziek zit te luisteren. Het speelt gemakkelijk, stressvrij en zonder enige scherpte. Om het de versterker iets moeilijker te maken selecteer ik Dorian van Agnes Obel. Een track die veel diep doorlopend laag bevat. De laagweergave heeft minder impact maar blijft wel gecontroleerd. Het verschil tussen de eerste en de tweede stem is wat minder duidelijk te onderscheiden maar blijft wel degelijk hoorbaar. Best knap gezien het forse prijsverschil tussen de Rega IO en Devialet 220 Pro.

Voor ik de minder onthullende, en gemakkelijker aan te sturen, Audiovector QR1 boekenplankluidsprekers aan sluit luister ik nog even naar Money For Nothing van Dire Straits. De drums in het intro hebben wat minder impact en de snaredrum mist wat detail. Echter wanneer Mark Knopfler en Sting samen zingen zijn beide stemmen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Grootste plus verdient de IO met de swingende en ritmische weergave wat de muziek echt een boost geeft! Tijd om de QR1 luidsprekers aan te sluiten en op die manier een meer logische set samen te stellen. Met een versterker die wat pittig in de hoogweergave is kan de QR1 luidspreker met zijn transparante en snelle bandtweeter soms een beetje “bright” klinken. Met de Rega IO is daar geen sprake van. Het lichtwarme karakter wat de versterker aan de dag legt is deze combi mooi in balans. Dit is goed te horen met verschillende tracks van het album Songs From The Last Century van George Michael. De S en T klanken zijn op dit album vrij overheersend maar de combi Rega IO en Audiovector QR1 slaat zich er met verve doorheen. Het volume kan flink opgeschroefd worden voor het storend wordt. Wat wel opvalt, is dat het regelen van het volume met de afstandsbediening niet heel subtiel werkt. De stappen zijn vrij grof en het is dus oppassen geblazen. Met de fysieke volumeknop op de IO is het wel mogelijk kleine stapjes te maken. Bovenstaande muziek werd allemaal beluisterd vanaf de harddisk van mijn Bluesound Vault. Eens horen of via de QR1 luidsprekers de het ingebouwde phono gedeelte net zo goed klinkt als via de Sennheiser hoofdtelefoon. From Elvis in Memphis bevat één van mijn favoriete tracks namelijk In The Ghetto. De Speakers Corner reissue is klankmatig erg mooi en afgespeeld op mijn Pro-Ject T1 SB draaitafel met de Rega IO als versterker valt er flink te genieten. De stem van Elvis profiteert van het licht warme karakter van de IO en maakt het nummer op die manier nog melancholischer. De achtergrondzangeressen zijn los van elkaar te horen en de akoestische gitaar is levensecht en de snaren zijn individueel te volgen. De strijkers op de achtergrond blijven verschoond van scherpte wat de overall weergave erg prettig maakt. Om de eerder genoemde ritmische kwaliteit, pace and rhythm, nog eens nader te beoordelen pak ik de OST van de jaren zeventig film Saturday Night Fever erbij. De disco knallers als Night Fever en Stayin’ Alive kennen een superstrak ritme en de IO stelt wederom niet teleur. Stilzitten bij het beluisteren van deze elpee is geen optie. Het swingt als een malle en de weergave tovert een grijns op mijn gezicht. De stemmen van de broertjes Gibb blenden goed maar verzanden niet tot een brei. De laagweergave is prima en de Rega IO houdt de woofers van de QR1 luidsprekers goed in het gareel. De hoogweergave is verrassend transparant en helder zonder te overheersen. De IO kent door bovenstaande karaktereigenschappen geen specifieke voorkeur qua muziekgenre en is dan ook universeel inzetbaar.