Review: Radiant Acoustics Clarity 4.2 – Minispeaker bouwt gigantische geluidsmuur

Draait de volumeknop maar open

Van de voorgaande test van de Clarity 6.2’s herinner ik me nog dat ze best wel wat vermogen nodig hadden om echt tot leven te komen. Dat is bij deze mini-edities niet anders. Radiant Acoustics probeert daar ook niet om heen te fietsen. Het zijn 4 Ohm speakers met een gevoeligheid van 78 dB – een van de laagste waardes die ooit in de testruimte langskwam. Maar wat betekent dit concreet? Niet dat je per se een gigantische 2 x 200 W versterker moet bezitten om ze aan te sturen, wel dat je iets hoger moet mikken dan een budgettoestel wiens reële vermogen veel bescheidener is dan wat de fabrikant opgeeft. Ook een aantal buizenversterkers of klasse D-toestellen gebaseerd op oudere designs (zoals TI-chips) mijd je best. In de testruimte heb ik de Clarity 4.2’s op een betaalbare Musical Fidelity B1xi gehangen, wat probleemloos ging. Dat de krachtige Lyngdorf TDAI-3400 niet in zweetparels uitbrak toen het deze speaker moest aansturen, dat is helemaal niet verrassend. Ik merkte wel meteen dat ik die Lyngdorf-versterker wel op een hogere volumestand moest zetten om een normaal luistervolume te halen – ‘normaal’ is hier helemaal niet loeihard. Overigens, toen ik de speakers testte hanteerde Lyngdorf-versterker firmware 3.6.0. Mét een speakerprofiel voor de Clarity 6.2, maar nog niet voor de 4.2. Dat duikt vast wel snel op.

Een mooie kwaliteit van de Clarity 4.2’s is dat ze strak en ook wel wat droog overkomen, maar ook niet in zoverre dat het leven uit de muziek verdwijnt. Hierdoor komen ze eerst misschien wel wat gereserveerd over, dat wel. Dit karakter valt het meest op een jazztrack die piekfijn is opgenomen in een kleinere ruimte of bij ingetogen muziek, zoals het nieuwe ‘Forward’ album van The Swell Season gestreamd via Roon. De stem van Glen Hansard bij ‘Stuck in Reverse’ bijvoorbeeld, zit mooi ingenesteld in de muziek, maar je kunt nog altijd echt de energie in z’n indrukwekkende uithalen voelen. Ook bij ‘Pretty Stories’, nu gezongen door Markéta Irglová, zetten de Clarity 4.2’s heel coherent en intenser neer via de Lyngdorf. De muziek komt los van de speaker, wat een positieve eigenschap is die er op wijst dat de speakerkast inderdaad weinig storend geluid toevoegt. Qua soundstage krijg je een geslaagd geheel gepresenteerd voor je, zonder dat het heel breed of ijl wordt.

Het is een karakter dat grotere klassieke werken heel aangenaam weergeeft. ‘Horn Concerto No.2 in E-Flat Major K.417 – III. Rondo’ van Mozart bijvoorbeeld, dat in een opvoering van de London Symphony Orchestra (via Qobuz Connect) warm en ontspannen werd neergezet. Het afgeronde hoog van de Clarity 4.2’s via deze versterker heeft daar mee te maken misschien, het is wel een weergave die weinig dat ultrahoog belicht. Maar wel fijn om in een ontspannen, ik leun naar achter-modus te consumeren.

Tijdens het beluisteren van de ‘The Planets, Op. 32: I. Mars’ die verderop op het ‘LSO at the Movies’ cd te vinden valt, draaide ik het volume verder open. Dit bombastisch werk van Holst – onder meer gebruikt voor de David Bowie-film ‘The Man Who Fell To Earth’ – nodigt daar toe uit, met z’n grote pauken en hoog dramagehalte. Wat dan opviel is dat de Clarity 4.2’s meteen opener klonken, wat natuurlijk heel fijn is. En er daagde ook de realisatie op dat ik deze bescheiden speakers eigenlijk aan het beoordelen was zoals een grotere. Hun manier van weergeven doet heel snel vergeten dat deze Radiant-weergevers eigenlijk maar een bescheiden voetafdruk bezitten. Dat is echt een compliment; er zijn zeker nog kleine speakers die indruk maken, maar de Clarity 4.2 is een positief buitenbeen.