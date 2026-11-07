Bouwer van grootse soundscapes

Aangezien we met de speakers virtueel in Canada vertoeven, halen we daar ook wat muziek vandaan. Of toch om mee te starten. My World is the Sun van Dominique Fils-Aimé is een voor de hand liggende keuze; haar portret tegen die kenmerkende paarse achtergrond staat inmiddels stevig op mijn netvlies gegrift, mede dankzij de alomtegenwoordigheid van dat beeld tijdens de High End Wenen-beurs. Een geslaagd album, dat wel, waarbij de Franstalige zangeres meer haar grenzen gaat opzoeken. Op Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai bijvoorbeeld, een ingetogen chanson dat vooral gedragen wordt door haar stem en de piano, plus wat backing vocals. Het werd aangrijpend neergezet door de 820F V2’s, waarbij er – helemaal geen verrassing – een sterk holografische ervaring te rapen viel.

Toen Roon zelf besloot om hierna Where There Is Smoke van de Stay Tuned!-release aan te bieden, was die sensatie van omhuld te worden nog sterker. Een grootse performance dus, maar wel een waarin bijvoorbeeld het handgeklap of de percussie echt perfect gepositioneerd werd op het podium. Dit was een perfect nummer om wat te experimenteren met het indraaien, na lang te hebben geluisterd met de speakers recht vooruit gericht. Dat kon perfect zonder dat ik een doffe indruk kreeg, maar een streepje toe-in leverde wel een mooie beloning op in de vorm van een iets beter dieptegevoel.

De 820F V2 toonde zich bovendien een weergever die een klassieke opname uit de oude cd-doos toch leven in kon blazen. Beethovens Piano Sonata No.23, gespeeld door Vladimir Ashkenazy, bijvoorbeeld: een cd die bol staat van dynamisch pianospel. Wat op deze speakers verre van koel of vlak overkwam. De forse dynamieksprongen bleken zelfs een ware kolfje naar de hand van deze Canadezen. Zelfs noten die pianississimo werden gespeeld, kwamen mooi gevormd uit wat toch een speaker met veel massa is; delicate details raakten zeker niet verloren. Waar de Paradigms natuurlijk écht mee uitblonken was bij een compositie als Rey’s Theme op het Across The Stars-album, met een geweldige Anne-Sophie Mutter wier viool in deze opname echt in de schijnwerpers staat. Rijk aan textuur, vloeiend ook: het was fijn luisteren, terwijl de 820F V2’s probleemloos de volledige orkestervaring boden. De Weense versie van de Imperial March was helemaal next-level. Dat klinkt misschien als een manier om te zeggen dat de 820 V2’s bombastisch uit de hoek komen. Dat is echter niet hun standaardaanpak, al moet dit nummer natuurlijk wel met de volle macht van het Imperium gebracht worden. Ze presenteerden gewoonweg een volledig geluidsbeeld waarin de net gedetailleerde, afgelijnde bassen hun terechte plaats kregen. Of anders gezegd: een subwoofer is hier niet nodig, toch zeker niet voor een stereo-opstelling. De controle in het laag – ondanks de kleinere ruimte – was een aspect dat echt indruk maakte.

Het funky Love Someone Today van Sister Sledge kwam op de Technics terecht op een zot moment, toen er aan het einde van de werkdag even nood was aan iets ontspannends. Een hele stijlbreuk met Beethoven en Williams, maar het demonstreerde een ander vlak waarop de 820F V2 goed presteerde. De disconummers op dit album werden levendig en heel ritmisch neergezet, wat meteen de neiging uitlokte om mee te bewegen op de muziek. Dit is verre van een droge, klinische weergever, ondanks de controle die hij behield over het laag (al speelde de versterker in dit laatste uiteraard ook wel een grote rol).