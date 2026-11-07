Canada is meer dan ooit in het nieuws, maar muziekliefhebbers weten natuurlijk allang dat het land veel te bieden heeft. Naast een hele rits geweldige artiesten, levert het een hoop gewaardeerde Canadese hifi-namen. Waaronder Paradigm, die recent z’n bereikbare Premier-lijn in het nieuw stak. Tijd om het grootste model uit die reeks op de pijnbank te leggen.
Het is geen klein gezinnetje, de fonkelnieuwe Premier V2-familie. Gericht op stereo- en surroundweergave omvat de Paradigm-lijn die tijdens de zomer werd voorgesteld twee vloerstaanders, twee boekenplankspeakers en twee centermodellen – waarvan er eentje als LCR-model kan worden ingezet. Je spreekt hier niet over een dure speakerlijn. De prijzen beginnen bij 539 euro per stuk voor de kleine Premier 120B V2 en eindigen bij 1.679 euro per speaker voor de 820F V2. Die grote vloerstaander is meteen ook het onderwerp van deze review; hij maakte deel uit van het evaluatieproces voor de nieuwe EISA Awards en leidde tot een erkenning voor deze speaker. De Premier V2 nestelt zich netjes onder de Founder-lijn (waarvan ik de 100F en 120H met veel plezier testte) en de high-end Persona, die je qua kleuren kunt configureren via een tool die doet denken aan wat je bij een automerk vindt.
Zoals de naam aangeeft, is dit een opvolger voor de bestaande Premier-familie uit 2018. Wel een veel grotere update dan wat het bescheiden V2-label suggereert, dat mag gezegd worden. Alle drivers zijn vervangen, er werd gesleuteld aan de waveguides en ook de luidsprekerkast werd onder handen genomen: allemaal heel ingrijpende zaken met in potentie een grote impact op de weergavekwaliteit. Interessant is de concrete trickle-down vanuit de Persona- en Founder-speakers, waardoor de Premier V2 qua technologie veel te bieden heeft. Bij de 820F V2 zie je de gevolgen van die aanpassingen meteen. Dit is een flinke vloerstaander geworden, met een grote kast en woofers die verleidelijk een serieuze basextensie beloven. Maakt hij die belofte waar?
Kloeke weergever
Bij het lezen van deze review mag je niet uit het oog verliezen dat de 3-weg 820F V2 het topmodel is uit de Premier V2-reeks. Daar vind je ook kleinere modellen die misschien net wat beter passen bij de gemiddelde woonkamers in België en Nederland. Je mag in elk geval deze speaker gerust een gigant noemen, zeker in deze prijsklasse. Met 110 cm hoog, 33 cm breed en vooral meer dan 47 cm diep is het een imposante toren die volledig gaat voor de klassieke rechthoekvorm – hier geen afgeronde hoeken of gebogen panelen. Een eerste conclusie is snel gemaakt: je krijgt echt veel luidspreker voor de prijs.
De 820F V2 is wellicht eerder bedoeld voor een grote woonkamer, al presteerde hij in mijn testruimte van circa 25 m2 eigenlijk best goed. Dat heeft wellicht te maken met een inzicht dat Paradigm bij de creatie van de Founder-lijn kreeg: moderne woningen hebben een andere inkleding en gebruiken andere materialen dan vroeger, wat akoestische gevolgen heeft. Er is dus nagedacht over hoe een moderne speaker het beste geluid uitstraalt, met name in het verticale vlak, om interactie met harde vloeren te vermijden.
Verrassend aan de voorkant
Een voordeel van de grote zijvlakken is dat je de mooie afwerking van de 820F V2 echt kunt bewonderen. De walnootafwerking van de testtoestellen die wij ontvingen was echt prachtig aangebracht, perfect om bij een mooi Deens vintagemeubel te plaatsen. Paradigm biedt nog twee andere kleuropties (zwart walnoot en hoogglanszwart).
Het meegeleverde rooster bedekt bijna de hele voorkant, wat het jarenzeventig-designgevoel versterkt. Haal je de grille weg, dan ontdek je twee zaken. Ten eerste dat het houtfineer aan de voorzijde door de grote oppervlakte echt een blikvanger wordt. Het tweede dat verrast, is hoe Paradigm hier de vier drivers over de façade van de 820F V2 heeft verdeeld. Niet netjes onder elkaar, maar in twee groepen. Bovenaan de 1-inch tweeter en 6-inch midrange driver, met voor die laatste een opvallend rooster met een fascinerend gaatjesprofiel dat als een draaikolk het oog naar het middelpunt trekt. De twee 7-inch woofers zitten dan weer onderaan, wat een groot leeg vlak in het midden overlaat.
Een speaker gebouwd op veel r&d
Paradigm zet met deze 820F V2 heel sterk in op technologie die ze in-huis ontwikkelde voor de Persona- en Founder-lijn. Vrijwel alle drivers doen leentjebuur bij die duurdere producten, waardoor je in de specificatielijst wel héél veel TM-tekens tegenkomt. Zo bezit de 1-inch tweeter een AL-MAC-conus, waarbij die letters staan voor Aluminum Magnesium Ceramic, een composietmateriaal dat licht en toch rigide is. Voor de tweeter is een PPA-lens aangebracht, eigenlijk een kleine versie van de grote, kunstige lens voor de midrange-versie. De perforaties zijn bij de tweeterlens wel anders, omdat de doelstellingen qua uitstraling en fasecorrectie hier anders zijn. Het geheel zit bovendien in een opvallend diepe waveguide gemonteerd, opnieuw om ervoor te zorgen dat hoge frequenties breed en vloeiend de kamer in rollen.
De 6-inch middentoner gebruikt een flinke spreekspoel van 2 inch in diameter om een conus uit aluminium en magnesium in beweging te brengen; een keramische behandeling is bij een tweeter minder relevant, die hardheid is vooral bij hoge frequenties nuttig. Ook hier is er een Perforated Phase-Aligning-lens aangebracht. We hebben het dan over dat coole rooster van daarnet, dat echter niet enkel is aangebracht omdat het fraai oogt. Het is – letterlijk – een berekende keuze om het uitstraal- en fasegedrag van de midrange-driver te controleren.
De twee 7-inch CARBON-X-woofers zijn vooral opvallend omdat ze echt een lange slag hebben, wat dankzij een speciale gekartelde surround rond de conus zonder al te veel vervorming gebeurt. Dat opent de deur naar diepe basprestaties, iets waar de solide kast zelf op voorzien is. Intern is er veel bracing aangebracht en de woofers zitten ook in een eigen compartiment dat via een baspoort aan de achterzijde ‘ademt’. Over ademen gesproken: Paradigm is een grote fan van geventileerde spreekspoelen, wat voor minder vervorming moet zorgen als je de speaker echt hard laat werken.
Een waardevolle plus
Veel speakers komen met vrij simpele voeten, die je al dan niet in spikes laat eindigen. De ervaring – onder meer met producten van IsoAcoustics – leert dat een betere ontkoppeling echt wel iets oplevert. Het is dan ook een grote plus dat Paradigm deze kloeke kasten standaard op gesofisticeerde, geveerde dempingsvoeten zet. Naar mijn gevoel leveren deze Outrigger Shock-Mount Isolation Feet – ze houden echt van lange namen bij Paradigm – een significante bijdrage aan de zuiverheid bij deze speakers.
Bouwer van grootse soundscapes
Aangezien we met de speakers virtueel in Canada vertoeven, halen we daar ook wat muziek vandaan. Of toch om mee te starten. My World is the Sun van Dominique Fils-Aimé is een voor de hand liggende keuze; haar portret tegen die kenmerkende paarse achtergrond staat inmiddels stevig op mijn netvlies gegrift, mede dankzij de alomtegenwoordigheid van dat beeld tijdens de High End Wenen-beurs. Een geslaagd album, dat wel, waarbij de Franstalige zangeres meer haar grenzen gaat opzoeken. Op Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai bijvoorbeeld, een ingetogen chanson dat vooral gedragen wordt door haar stem en de piano, plus wat backing vocals. Het werd aangrijpend neergezet door de 820F V2’s, waarbij er – helemaal geen verrassing – een sterk holografische ervaring te rapen viel.
Toen Roon zelf besloot om hierna Where There Is Smoke van de Stay Tuned!-release aan te bieden, was die sensatie van omhuld te worden nog sterker. Een grootse performance dus, maar wel een waarin bijvoorbeeld het handgeklap of de percussie echt perfect gepositioneerd werd op het podium. Dit was een perfect nummer om wat te experimenteren met het indraaien, na lang te hebben geluisterd met de speakers recht vooruit gericht. Dat kon perfect zonder dat ik een doffe indruk kreeg, maar een streepje toe-in leverde wel een mooie beloning op in de vorm van een iets beter dieptegevoel.
De 820F V2 toonde zich bovendien een weergever die een klassieke opname uit de oude cd-doos toch leven in kon blazen. Beethovens Piano Sonata No.23, gespeeld door Vladimir Ashkenazy, bijvoorbeeld: een cd die bol staat van dynamisch pianospel. Wat op deze speakers verre van koel of vlak overkwam. De forse dynamieksprongen bleken zelfs een ware kolfje naar de hand van deze Canadezen. Zelfs noten die pianississimo werden gespeeld, kwamen mooi gevormd uit wat toch een speaker met veel massa is; delicate details raakten zeker niet verloren. Waar de Paradigms natuurlijk écht mee uitblonken was bij een compositie als Rey’s Theme op het Across The Stars-album, met een geweldige Anne-Sophie Mutter wier viool in deze opname echt in de schijnwerpers staat. Rijk aan textuur, vloeiend ook: het was fijn luisteren, terwijl de 820F V2’s probleemloos de volledige orkestervaring boden. De Weense versie van de Imperial March was helemaal next-level. Dat klinkt misschien als een manier om te zeggen dat de 820 V2’s bombastisch uit de hoek komen. Dat is echter niet hun standaardaanpak, al moet dit nummer natuurlijk wel met de volle macht van het Imperium gebracht worden. Ze presenteerden gewoonweg een volledig geluidsbeeld waarin de net gedetailleerde, afgelijnde bassen hun terechte plaats kregen. Of anders gezegd: een subwoofer is hier niet nodig, toch zeker niet voor een stereo-opstelling. De controle in het laag – ondanks de kleinere ruimte – was een aspect dat echt indruk maakte.
Het funky Love Someone Today van Sister Sledge kwam op de Technics terecht op een zot moment, toen er aan het einde van de werkdag even nood was aan iets ontspannends. Een hele stijlbreuk met Beethoven en Williams, maar het demonstreerde een ander vlak waarop de 820F V2 goed presteerde. De disconummers op dit album werden levendig en heel ritmisch neergezet, wat meteen de neiging uitlokte om mee te bewegen op de muziek. Dit is verre van een droge, klinische weergever, ondanks de controle die hij behield over het laag (al speelde de versterker in dit laatste uiteraard ook wel een grote rol).
Lekker genieten met buizen
Een groot deel van het kritisch luisteren deed ik met een Musical Fidelity M6xi, een iets warmere alles-in-één-versterker met meer dan genoeg vermogen en controle om de Premier 820F V2 aan te sturen. Wat ik ook heel fijn vond, was de Fezz Audio Titania MK2, een buizenversterker die misschien een iets zachter laag aanbood maar wel tonaal mooi huwde – het is een knap ding dat net als de Paradigm dit jaar een EISA Award veroverde. De bronnen van dienst tijdens het reviewen waren de Eversolo DMP-A8 bij de Fezz, en de Marantz SACD30n en Technics SL-1200GR2 met de M6xi.
Bij de naam Anthony Hopkins denk ik aan seriemoordenaars die houden van chianti of een Noorse oppergod met twee lastige zonen, niet aan klassieke muziek. Naar eigen zeggen is muziek echter zijn echte grote liefde, wat recent resulteerde in de Life is a Dream Decca-uitgave met composities van zijn hand, gespeeld door het Londense Philharmonia Orchestra. Het is een verrassende collectie, die begint met een heel militaristische Fanfare and March die de Fezz-versterker met plezier richting de 820F V2’s stuurde. Ik kon rekenen op veel blazers die alles gaven, grote cimbalen, trommels en pauken, geruggensteund door een strak spelend orkest – het deed denken aan filmcomponisten zoals Williams en James Horner. De Paradigms brachten het precies zoals het hoorde: als een muur van geluid die je meesleurde en je overtuigde om mee op avontuur te gaan. Dat opwindende karakter bleef moeiteloos overeind tijdens The Eagle uit Two Pieces for Orchestra. De Paradigm-speakers voorzagen de percussie van een indrukwekkende massa, terwijl ze de subtielere elementen – zoals de castagnetten die voor dat zuiderse tintje zorgen – ragfijn en haarscherp in de ruimte plaatsten. Het was een heel geslaagde performance, waarbij de Fezz een klein streepje warmte toevoegde om het compleet te maken. Dat de Paradigms niet echt moeilijk zijn om aan te sturen, maakt deze combinatie van (krachtige) buizenversterker en grote torens absoluut haalbaar. Knap!
Conclusie
Een speaker die net zo graag het feestbeest uithangt als dat hij delicate opnames weergeeft: zo zou je de Paradigm 820F V2 kunnen omschrijven. Hij is dus veelzijdig, maar indien nodig een beest van een luidspreker, een beschrijving die vanwege z’n omvang even toepasselijk is. Dankzij z’n prachtige afwerking is de grotere voetafdruk echter veel minder een probleem. Wat ook je muzikale voorkeur is, de 820F V2 beloont je met veel dynamisch vermogen en een ruime, spatiale weergave. Het is bovenal een weergever die je laat focussen op de muziek, zonder je iets op te dringen.
Tech specs
Wat: 3-weg vloerstaanders
Opbouw: 2 x 7-inch Ultra-HighExcursion CARBON-X Unibody Cone, 6 inch AL-MAG Cone with Perforated Phase-Aligning Lens, 1 inch AL-MAC Ceramic Dome with Oblate Spheroid Waveguide and Perforated Phase-Aligning Tweeter Lens
Frequentiebereik: 52 – 23.000 Hz (+/- -3 dB, on-axis)
Cross-over: 450 en 1.800 Hz
Gevoeligheid: 90 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie: 8 Ohm (geen minimum gespecifieerd)
Afmetingen: 110,2 cm x 33,3 cm x 47,2 cm
Gewicht: 29,5 kg
Prijs
Paradigm Premier 820F V2 € 3.358,- per paar
Beoordeling
Paradigm Premier 820F V2
- • Uitstekende basprestaties • Makkelijker aan te sturen • Walnootfinish heeft prachtig vintage-uitstraling • Holografische topper • Ontkoppelingsvoetjes
- • Best wel een diepe, grote speaker
Beoordeling Paradigm Premier 820F V2
Canada is meer dan ooit in het nieuws, maar muziekliefhebbers weten natuurlijk allang dat het land veel te bieden heeft. Naast een hele rits geweldige artiesten, levert het een hoop gewaardeerde Canadese hifi-namen. Waaronder Paradigm, die recent z’n bereikbare Premier-lijn in het nieuw stak. Tijd om het grootste model uit die reeks op de pijnbank te leggen.
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