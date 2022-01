Review: Paradigm Persona 3F luidsprekers – Ongekroonde koning

Conclusie

Na het lezen van bovenstaand verhaal moge duidelijk zijn dat Paradigm met de Persona serie werkelijk iets bijzonders en in positieve zin afwijkends op de markt heeft gezet. Het uiterlijk en afwerking zijn prachtig modern en strak tot in het kleinste detail. De gebruikte materialen en technologie zijn vernieuwend en in deze mate nog niet eerder toegepast. Terwijl de vraagprijs zeker voor high-end, bijna scherp is te noemen. Een hele mooie eigenschap is dat deze weergevers door een groot scala aan versterkers kan worden aangestuurd, waarbij mooie buizen of muzikaal klinkende versterkers de voorkeur hebben. Houd alleen wel in de gaten dat het een exemplaar is met een goede laagcontrole. Want ondanks het prachtige doorzicht en hoge oplossende vermogen, heeft het laag van deze Paradigms wel een relatief strakke hand nodig om het voldoende in de pas te laten lopen met de bijzondere kwaliteiten van het midden en hoog. Afsluitend is deze Persona 3F een ideale partner van mensen die van een precieze weergave houden die echter ook gekoppeld is met een mooie muzikale inslag. Daardoor is het wel meer een echte ‘luister’ weergever geworden dan een model waardoor je enthousiast door de kamer danst op een vette beat. Maar zo’n bewuste keuze is ook helemaal niet erg en veel lovenswaardiger dan een wereld vol met Me Too producten.

Prijzen:

Paradigm Persona 3F € 10.998,- per paar

Paradigm Persona 5F € 16.998,- per paar

Paradigm Persona 7F € 25.998,- per paar

Look & Listen, tel: +31 (0)345- 588060, e-mail: info@lookenlisten.nl, www.lookenlisten.nl