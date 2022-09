Review: Paradigm Founder Series – Een nieuw paradigma

Paradigm

Dit Canadese bedrijf bestaat sinds 1982, heeft een enorm marktaandeel in Canada en de VS en bouwt alles zelf. Paradigm en het bijbehorende Anthem zijn in die gebieden een begrip. Ze bouwen dan ook relatief betaalbare spullen met een zeer goede kwaliteit. In het magazijn van luisterruimte 3 staat nog een setje Paradigm monitoren van heel lang geleden. Die zijn nooit meer teruggekeerd bij de importeur vanwege uitzonderlijke prestaties.

De Founder Series bestaat uit zes modellen. Drie vloerstaanders (120H, 100F en 80F), een minimonitor (40B), een centerluidspreker (90C) en een multifunctionele monitor (70LCR). De laatste is uitzonderlijk, want het is een gesloten systeem met een frequentiebereik vanaf 79Hz. Dus, geschikt voor stereo in combinatie met een subwoofer, maar ook geschikt als weergever in een kleiner of groter hometheatersysteem. Daar zijn ze in principe voor elke toepassing geschikt. Zonder te verzuipen in specificaties, starten de vloerstaanders met laagste frequenties vanaf 22 Hz, en de monitor (40B) begint bij 55 Hz. De gevoeligheid van de modellen ligt rond de 93 dB waardoor versterkers vanaf 15 Watt tot ongeveer 300 Watt worden geadviseerd.

De drie vloerstaanders zijn basreflex typen en dat geldt ook voor de centerluidspreker. Leverbare kleuren zijn walnut, black walnut, midnight cherry en piano black. De vloerstaanders hebben een taps toelopende behuizing. Dat staat chique want het komt heel anders over dan al die rechthoekige luidsprekers en zorgt ervoor dat er geen parallelle wanden zijn die resonanties kunnen veroorzaken. Designmatig zien de Founder modellen er dan ook aantrekkelijk uit. In de Founder reeks is geen subwoofer beschikbaar. Paradigm heeft een aantal andere series waar voldoende subwoofers te vinden zijn. Zeer uitgebreide informatie met betrekking tot de overige specificaties is te vinden op de website van Paradigm en Look en Listen.