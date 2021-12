Herkenbaar design

Lange stengels en een grote kop: dat design hebben we eerder gezien. De OnePlus Buds Z2 lijken sterk op de Apple AirPods, maar dat is geen eigenschap die we het Chinese bedrijf zwaar kwalijk nemen. Hoewel Sennheiser en Sony met de CX True Wireless Plus en WF-1000XM4 perfect laten zien dat het ook anders kan qua design (en prijs…), is dit nou eenmaal een geliefde en herkenbare vorm waar veel mensen voor warmlopen. In vergelijking met z’n voorganger is er daarnaast weinig veranderd. Als je dan toch kostenbesparend te werk gaat, is dit wel de manier, natuurlijk.

Opvallender is wat OnePlus met de beschikbare ruimte en het design doet. Zo bieden de goedkopere oordoppen van OnePlus nu actieve ruisonderdrukking aan. Die ruisonderdrukking werkt an sich prima, maar niet perfect. Dat mag je ook niet verwachten voor deze prijs, maar is wel iets waar je rekening mee moet houden. Sommige geluiden komen nog steeds door je liedjes heen, al is dat wel flink gereduceerd. Daarnaast is er een transparante modus en schakel je de onderdrukking ook zo weer uit, voor wanneer je meer van je omgeving wil meekrijgen. Weinig op aan te merken verder.