Review: Moonriver Audio 404 – Dreammaker & Heartbreaker

Terug naar af

Moonriver Audio uit Zweden is niet noodzakelijkerwijs tegen moderne technologie. Zelf geven ze aan dat de producten een combinatie vormen van vintage elementen en moderne technieken. Het bedrijf is niet dogmatisch, zoals veel audiofielen die elkaar de tent uitvechten over onderwerpen als single ended of push pull en analoog versus digitaal. Wie nog met zulke generalisaties leeft heeft even gemist dat er anno 2021 met vrijwel elke denkbare techniek en de meeste audio-componenten fabelachtige systemen zijn te bouwen. Al die discussies zijn dus weinig zinvol. Waar het om gaat is wat systemen met muziek doen. Veel minder of er koperen of stalen schroefjes in de voeding zitten. Moonriver Audio wil in principe elke moderne technologie toepassen, maar ook graag in een klassieke en tijdloze vormgeving en met een ontwerp dat gericht is op de gebruiker. Ze kijken dus erg naar gebruiksvriendelijkheid en of al die klassieke en moderne techniek echt het doel dient. De huidige hifi-markt is feature oriented. Gewoon elke nieuwe techniek toepassen, simpelweg omdat het er is. Een bijkomend probleem is dat al die nieuwigheden kostenverhogend en niet altijd probleemloos werken. De audiowereld heeft nog te weinig ervaring met het ontwikkelen van software en met het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces. Hier en daar zijn uiteraard wel enkele voorbeelden van hoe het beter kan. Maar, los van enige zinvolle toepassingen van nieuwe technieken, gaat er weinig boven een min of meer klassieke versterker met twee vloerstaande luidsprekers of monitoren. Vul dat aan met een cd/sacd-speler, een music server of een streamer en je hebt een subliem uitgangspunt om naar muziek te luisteren. Wie moderner wil zijn, koopt nog steeds twee luidsprekers, maar dan in een actieve versie. Er is dan alleen een topklasse voorversterker nodig.