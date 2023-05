Meridian onthult high-end DSP9 Digital Active Loudspeaker

De nieuwe DSP9 Digital Active Loudspeaker is volgens het Britse Meridian een nieuw hoofdstuk in het bestaan van de fabrikant. De vloerstaande luidspreker is volgens het bedrijf een meesterwerk van productontwerp, audio-engineering, technologie en prestaties. De nieuwe kastesthetiek laat volgens het bedrijf een nieuwe designsignatuur zien voor het merk en zorgt voor dynamiek en kracht voor bioscopen en luisterruimtes.

De nieuwe DSP9 is pas de tweede luidspreker uit het Extreme Engineering Program van Meridian. De nieuwe vloerstaander is dan ook het resultaat van jarenlange investeringen in technologische innovaties op het gebied van audiodesign. We moesten het even opzoeken, maar Meridian heeft de geometrie van de ellips aangehouden, een vlakke kromme in de wiskunde waarbij de som van de afstanden van alle punten op de kromme tot twee brandpunten constant is. Als dat nog geen belletje doet rinkelen, dan mag je ook een speciaal geval van het ruime begrip ovaal aanhouden. Hoe dan ook, het oogt zeer futuristisch en heeft daarnaast ook een functie. De verfijnde driedimensionale ruimtes in de kast moeten de prestaties verbeteren waarbij de kromming van de buitenkant ook ongewenste diffractie van het geluid minimaliseert.

De DSP9 beschikt daarnaast over de laatste technologische ontwikkelingen van het bedrijf met de Atlas Software Core, Precision Sonic Transport, R1 Electronics Platform, de nieuwste generatie drivers en Force-balanced bassconfiguratie. De Meridian-technologieën die voor de DSP9 zijn ingezet, zijn onder meer Digital Precision, Q-Sync, True Link, True Time, E3 Bass, Image Focus +, Pro-Active Bass, Pro-active Thermal, FFA, Free-Q, Perfect Balance en BSM. Het bedrijf belooft een eenvoudige installatie en bediening via het Meridian B-Link Bluetooth-apparaat, IR, USB, RS232 of met een Controller-product van Meridian. Ook is er een IA21 analoge ingang.

Specificaties DSP9 Digital Active Loudspeaker

Frequentierespons: In-room within 3dB: 20Hz – 40kHz

SPL: 119dB@1m for a single loudspeaker

Amplifiers: Tweeter and Mid-range – each >150W into 4Ω, Class AB Bass – four bridged pairs, each pair >240W into 4Ω, Class D

Ultrasonic Tweeter: 1 x 25mm beryllium dome with silver voice-coil custom waveguide

EVO Mid-Range Driver: 1 x 160mm with non-conductive voice-coil former and anti-resonance clamp-ring mounting system

Subsonic Bass Drivers: 4 x 200mm polypropylene long-throw drivers with anti-resonance clamp-ring mounting system

Prijs en beschikbaarheid

De prijs en beschikbaarheid is op dit moment nog niet bekend.