Review: MartinLogan Motion Foundation F1 bij D&M Oudenaarde

Niet zomaar een radiowinkel

Gaandeweg wordt het me duidelijk dat D&M zich vooral onderscheidt met maatwerkoplossingen in beeld en geluid maar bijvoorbeeld ook in prestigieuze boardrooms bij bedrijven. Het team beperkt zich niet tot het leveren van standaardoplossingen waarbij de dozen over de drempel worden getild, waarna de klant het verder zelf maar moet uitzoeken. Deze specialist gaat een paar stappen verder. Van het verzorgen van een thuisnetwerk of het programmeren van een complex huisautomatiseringssysteem tot van het plaatsen van een hifi-set of een automatisch uitschuifbaar projectiescherm, D&M heeft alle kennis in huis om de nieuwe situatie naar wens van de klant te verwezenlijken. Dit is een fijne gedachte, want hiermee heb je bij de uitvoer van het project enkel te maken met D&M als aanspreekpartner.

Tenslotte beland ik in de luisterruimte van D&M. Wanneer ik om me heen kijk zie ik uitsluitend kwalitatief goede hifi-componenten. Componenten van niet-alledaagse merken en met een uitstekende reputatie. Prominent in de ruimte pronken de MartinLogan Foundation F1-luidprekers waar ik vandaag voor langskom. Qua bouwwijze en vormgeving zijn dit weer op en top MartinLogans. De Foundation-serie is de instapserie in de conventionele luidsprekerlijn van de fabrikant. De styling is kenmerkend voor MartinLogan en de afwerking is van een dusdanig niveau dat niets doet vermoeden dat deze weergevers uit de instapserie afkomstig zijn. D&M kiest voor bekabeling van Wireworld, waarvan ze officieel dealer zijn. De geselecteerde bekabeling past qua prijs en prestaties heel mooi bij de door hen samengestelde set.

Ik heb het team van D&M voor deze luistersessie de vrije hand gegeven in de samenstelling van de set die ze aan me zullen presenteren, maar heel stilletjes hoop ik op een specifieke combinatie. Wanneer D&M de set met me doorneemt begrijp ik dat ze aanvankelijk een andere combinatie in gedachten hadden. Na vele luisteruren is vervolgens gekozen voor de geïntegreerde PrimaLuna EVO 100i-buizenversterker die net iets boven het prijspunt van de eerdere versterkerkeuze uitkomt. Volgens D&M biedt deze volgens hen de beste geluidsbeleving met de Foundation F1 en laat dit nu net dé combinatie zijn waar ik zelf ook heel nieuwsgierig naar ben.

Er wordt vaak gesteld dat buizen warm klinken, minder vermogen leveren, een relatief korte levensduur hebben, geen strak laag kunnen weergeven en als het fout gaat met zo’n magisch buisje dit kostbare gevolgen kan hebben. Dat het tegendeel waar is bewijst PrimaLuna met de EVO 100i. Ondanks dat dit de instapper is van de fabrikant, biedt deze op EL34’s gebaseerde versterker een uitgangsvermogen van maar liefst 40 watt per kanaal. Hierbij levert de EVO 100i een uiterst open, snel en gedetailleerd geluidsbeeld. In de lage frequenties heeft de 100i dankzij de goede uitgangstransformators een ijzeren grip op het laag. Adaptive Auto Bias zorgt ervoor dat de levensduur van de buizen tot een maximum wordt verlengd en blaast één van de kaarsjes ergens een keer zijn laatste ademteug uit, dan zorgt de slimme biasregeling ervoor dat versterkingscircuits direct in protectie schakelen. De keuze voor PrimaLuna door D&M Oudenaarde begrijp ik dus heel goed.