MartinLogan kondigt vandaag twee nieuwe luidsprekerlijnen aan met de Motion en de Motion XT. Deze premium collectie luidsprekers is volledig opnieuw ontworpen en heeft volgens de fabrikant een frisse uitstraling, een gestroomlijnd ontwerp en geavanceerde audiotechnologie voor een ultieme luisterervaring. De Motion is het resultaat van een ambitieus ontwikkelingsproces, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen een nieuw tijdperk van design en prestaties wordt ingeluid. De nieuwe luidsprekers zijn verkrijgbaar in de kleuren Gloss Black, Walnut en Satin White

“We wilden het team van MartinLogan de kans geven om de toekomstige richting van het merk te bepalen met een echt geheel nieuw ontwerp; een schone lei”, zegt John Bagby, Managing Director. “Het resultaat is een verzameling luidsprekers die niet zomaar een upgrade van zijn voorganger is, maar een heel nieuw niveau van kwaliteit en uitmuntendheid biedt. Klanten zullen dol zijn op de Motion-serie vanwege de superieure geluidskwaliteit, het verbeterde ontwerp en het detailniveau, de passie en het vakmanschap die in elk model terug te vinden zijn.”

De Motion-serie beschikt over nieuwe, verbeterde drivers en een waveguide ontwerp. Dit moet zorgen voor een ongeëvenaarde geluidsweergave en een meeslepende luisterervaring. Door het slanke en stijlvolle ontwerp van de luidsprekers en de verschillende kleurafwerkingen zijn ze perfect in ieder interieur passend te maken. De Motion en Motion XT-serie zijn de nieuwe generatie van de in 2010 gelanceerde Motion-serie en komt met diverse geavanceerde technologieën aan boord.

Specificaties MartinLogan Motion- en Motion XT-luidsprekers

Gen2 Obsidian Folded Motion® Tweeters – MartinLogans kenmerkende thin-film tweetertechnologie is geüpgraded met nieuwe grotere magneetstructuren, waardoor de prestaties worden verbeterd middels lagere vervorming en een hogere output. De nieuwste thin-film Gen2 Obsidian Folded Motion Tweeter van de Motion®-serie biedt moeiteloos prestaties die uw favoriete bronnen tot leven brengen met de hoogste niveaus van detail en nauw-keurigheid. De Motion XT-serie bezit de best presterende variant van MartinLogans kenmerkende FMT-technologie, de Gen2 Obsidian Folded Motion XT-tweeter. Deze tilt de reguliere FMT naar nieuwe hoogten dankzij een toename van 40% in oppervlak. Mede daardoor biedt de XT-serie het meest vloeiende en gedetailleerde geluid in het Motion-assortiment.

Folded Motion Waveguide – Zorgvuldig geselecteerd na beoordeling van bijna 50 ontwerpversies om de consistentie, spreiding en output van de ongelooflijke Gen2 Folded Motion Tweeters te verbeteren. De waveguide zorgt voor consistente prestaties in een breed scala aan luisterposities en minimaliseert ongewenste reflecties vanuit de luisterruimte.

Geheel nieuwe conusmaterialen – Motion XT bezit Nomex Reinforced Kevlar-woofers voor de kritische middengebied-frequenties, terwijl de gehele Motion-serie Woven Fiberglass-woofers heeft gekregen, waardoor deze series perfect op elkaar zijn afgestemd met hun in-wall/in-plafond CI-broers en zussen voor een naadloze afstemming van klankkleuren.

A.S.T. feet – Vloerstaande Motion modellen zijn voorzien van MartinLogan’s nieuwe volledig verstelbare, gereedschapsloos verstelbare voeten. Deze zorgen voor verbeterde prestaties met hun anti-vibratie-eigenschappen en snelle aanpassingsmogelijkheden om de ​​luidspreker op elke vloersoort waterpas te zetten.

Secure Lock grilles– Zogeheten Stealth-montagelipjes houden de grilles stevig op hun plaats, zodat de luisteraar naar wens het uiterlijk van elke Motion luidspreker kan aanpassen. Door de roosters erop, eraf of zelfs anders erop te laten door ze te draaien om de nerf van de stof te veranderen, krijgt de gebruiker maximale esthetische controle.

McCracken-Vojtko Crossovers – Deze toegepaste technologie is het resultaat van het combineren van uitgebreide echovrije, in-room metingen en blinde luistertests met de lage vervormingsfilosofie van de voor MartinLogan typische Vojtko Crossover. Door dit proces werd elke luidspreker verfijnd om de beste prestaties te bereiken voor de beoogde toepassingen.

Prijs en beschikbaarheid

De MartinLogan Motion XT-serie bestaat uit vier nieuwe modellen, waarvan twee vloerstaand, een monitor/ boekenplankmodel en een centerluidspreker voor de volgende adviesprijzen:

Advertentie

Motion XT F200: 3.789 euro per stuk

Motion XT F100: 3.099 euro per stuk

Motion XT C100: 2.059 euro

Motion XT B100: 1.099 euro per stuk

De reguliere MartinLogan Motion-serie voegt vijf extra modellen toe om het assortiment compleet te maken, waaronder twee vloerstaanders, één boekenplank, één centerkanaal en de nieuwe Motion MP10, een zeer veelzijdige multifunctionele oplossing voor home theater of stereo luisteren.