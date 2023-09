Review: MartinLogan Motion F20 – Eindeloos genieten

Voor lezers die MartinLogan nog niet kennen, even een korte introductie. Deze Noord-Amerikaanse luidsprekerfabrikant is samen met onder andere Quad een van de pioniers die zich met elektrostatische luidsprekertechniek juist distantieerde van de conventionele luidsprekertechnologie. Bij deze destijds revolutionaire, nieuwe techniek wordt een dun transparant vel zodanig door muzieksignalen gemasseerd dat er muziek uit komt. Het resultaat is een muziekweergever met een snel, homogeen en open karakter waarmee dit merk al vele jaren kritische hifi-puristen als klant aantrekt.

In 2019 komt MartinLogan met een conventionele hifi-luidspreker die een breder publiek aan zal spreken. Voor vele hifi-puristen en ook voor uw auteur een moment van terughoudendheid, want een échte MartinLogan is toch zeker elektrostatisch? Mis! Deze Motion-serie blijkt subliem en de vakpers is unaniem lovend. Op het moment dat wij het aanbod krijgen om een model uit de tweede en nieuwste Motion generatie te reviewen, stemmen we hier natuurlijk mee in.

Omdat de Motion- en Motion XT-serie diverse modellen omvat, wordt samen met importeur Penhold gekozen voor een model met een vriendelijk formaat dat past bij huiskamers met een vloeroppervlak van een gemiddelde afmeting. Dit wordt de MartinLogan Motion F20. Dit is het drieweg basreflex topmodel uit de Motion-serie. Hierboven is ook nog de Motion XT-serie gepositioneerd die meer is gericht op grotere woon- of luisterruimtes. Ondanks dat ik de luidsprekers in een stereo setup review, levert de fabrikant eveneens conventionele én wallmount-luidsprekers in de Motion/Motion XT-serie waarmee een hoogwaardige en prijstechnisch interessante homecinema-setup kan worden samengesteld.