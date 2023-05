AV 10

Voor wie het nog niet helemaal duidelijk is: de Marantz AV 10 homecinema voorversterker/processor vormt samen met de bijbehorende AMP 10 eindversterker de nieuwe combinatie van cinema-topmodellen van dit nobele Japanse merk. De vormgeving is geheel in stijl met de alweer enige tijd gehanteerde vormtaal die voor het eerst eind 2020 werd geïntroduceerd bij de lancering van de stereocomponenten MODEL 30 en SACD 30n. Inmiddels is het hele AV-programma van deze identiteit voorzien. De AV 10 voegt daar nog aan toe dat weinig gebruikte bedieningsorganen netjes aan het oog worden onttrokken. Mooie retro meters zorgen op beide apparaten voor een passende knipoog naar het roemruchte verleden en zelfs de kleur van het verdiepte frontpaneel is naar keuze in traditioneel Marantz-blauw of modern wit in te stellen. Het zijn verder ook grote en forse apparaten en dat is op zich niet zo vreemd als je ziet hoeveel techniek en aansluitingen erin zijn ondergebracht. Ook belangrijk om te vermelden is wat de intentie van het Marantz-ontwerpteam was. Basisgedachte was om de zeer goede weergavekwaliteiten van de stereo geïntegreerde versterker PM-10 om te zetten in een topkwaliteit homecinema-combinatie die 16 kanalen kan aansturen. Wat daarin nieuw is voor Marantz en de PM-10 voor het eerst ook bevatte, is het gebruik van klasse D-versterking. Hoewel de dagen van akelig kale en schrale versterkers werkzaam met dit principe gelukkig alweer jaren achter ons liggen, is daarmee niet gezegd dat het vandaag de dag wel ‘perfect’ klinkt. Hier lag dan ook één van de uitdagingen voor de Marantz-ingenieurs en een horde die ze volgens eigen zeggen met verve hebben genomen. Wat de AV 10 betreft gaat deze verder dan welke meerkanaals Marantz-receiver of -voorversterker daarvoor ooit is gegaan. Dat heeft mede te maken met het implementeren van een enorme rekenkracht die nodig is om de laatste generatie geluidsveld- en ruimte-akoestieksystemen, adequaat te laten werken. Een ander punt waarin de ingenieurs nog verder zijn gegaan, is in het sturen en elimineren van hoogfrequente invloeden. Zeker in ontwerpen waarin zoveel kanalen en schakelingen binnen één enkele behuizing zijn ondergebracht, wordt de invloed hiervan bij het verhogen van de kwaliteit en resolutie steeds groter. Mede door het ruimtegebrek ontkomt je er dan niet aan om schakelingen verder te comprimeren en integreren. Behalve componenten van hoge kwaliteit heeft het merk speciaal hiervoor zijn toevlucht gezocht tot de eigen fabricaat, hogesnelheid HDAM-SA3-versterkermodules. Deze bouwsteen is een belangrijke schakel voor stroomterugkoppelingsversterkers en wordt geïnstalleerd in de spanning-naar-stroomomzetter. Een bouwsteen die het meest cruciale onderdeel vormt om de stabiliteit van het circuit te verbeteren en tevens een supersnel geluid te leveren.