Uitgerekend in de week dat ik las dat de aanzetter tot de ontwikkeling van het Philips compact cassettebandje (meer dan honderd miljard stuks van verkocht!) Lou Ottens was overleden, arriveerden bij mij thuis de Transpuls 1000 luidsprekers van audiofabrikant Magnat. De overeenkomst tussen deze twee? Ze brengen mij met m’n gedachten terug naar de jaren tachtig, de muziekperiode waarin ik nog uitgebreid aan de slag was met het afspelen van cassettebandjes. Bandjes die afgespeeld werden op cassettedecks van de merken Akai, Technics en later Aiwa. In de kamer stonden zware luidsprekers gestoken in grote houten behuizingen van Technics. Bij het uitpakken van de dozen waarin de Magnat luidsprekers verpakt zitten, bekruipt een groot gevoel van nostalgie. Tjonge jonge, best wel grote boxen komen er uit de doos. En licht van gewicht zijn ze ook niet: twintig kilo per stuk schoon aan de haak.

De zwartgekleurde speakers worden met gezwinde spoed op de juiste plek in de luisterkamer gezet, dat gewicht heb je liever niet al te lang in je handen.

Vervolgens luidsprekerkabels aansluiten op de gelukkig ruim bemeten luidsprekerklemmen en snel mijn luisterstoel gaan opzoeken. Eenmaal daar gezeten bekijk ik de klankkasten nog eens goed. Het zijn inderdaad ‘flinke jongens’, maar de twee zijn toch niet al te overheersend aanwezig in de kamer, ondanks de pikzwarte kleur door de afneembare stoffen frontjes. De Transpuls 1000 is vanwege zijn afmetingen zeker een vreemde eend in de bijt als bezoekende luidsprekerkast bij ons thuis te noemen. Dat komt door zijn afmetingen: een niet erg hoge (78 centimeter) vloerstaander, maar wel breed: 38 centimeter. De speaker leunt in een hoek van vijf graden licht achterover. Het stoffen doek is daarbij ook nog eens zo geplaatst dat het aan de onderkant een paar centimeter uitsteekt en aan de bovenkant precies samenvalt met de kast, hetgeen nog eens extra zorgt voor de indruk dat de speaker achterover leunt. Slim en mooi gedaan. Dat zorgt er mede voor dat ik denk naar een soort monitorspeakers zit te kijken die je vaak aantreft op de podia van concertzalen. Wellicht is dat precies de bedoeling van de makers…