Review: JBL 4305P – Kleine actieve JBL’s met veel vermogen

Wie JBL enkel kent vanwege de Bluetooth-speakers en -hoofdtelefoons zal wellicht opkijken bij deze actieve 4305P-luidsprekers. Nochtans hangt er rond deze toestellen een heel authentieke sfeer – en dat is net een deel van de aantrekking van dit product. JBL heeft immers een grote broer die al vele decennia luidsprekers voor thuis, bioscopen en studio’s bouwt. Scoren doet deze originele JBL – het is echt een andere afdeling binnen de overkoepelende Harman-groep van Samsung – de laatste jaren met high-tech luidsprekers, vaak in een vintage-jasje. De L100 Classic is daar een mooi voorbeeld van. De 4305P die we hier bekijken trekt minder de jaren zeventig-kaart en sluit eerder aan bij de professionele studioproducten van JBL. Uiteraard is een opvallend hoornvormige compressiedriver weer van de partij, echt iets van het Amerikaanse merk.

Ondanks de old school studio-invloeden is de JBL 4305P echt een moderne speaker voor thuis. Het setje van twee actieve luidsprekers is onder meer voorzien van de nodige streamingopties. Net zoals bij andere JBL-producten (en toestellen van zustermerk Harman Kardon, zoals de Citation-reeks) is er een hoofdrol weggelegd voor Chromecast. AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect staan echter eveneens op het menu, zodat je wel wat manieren hebt om muziek af te spelen. Roon staat bovendien nog op de planning. Via een optische ingang kun je de JBL-speakers aansluiten op je tv. De kleine actieve speakers hebben een adviesprijs van 2.499 euro.