Review: Harman Kardon Radiance 2400 – Iets helemaal anders

Discrete hub

Het kloppende hart van de Radiance 2400 is een compacte hub die geluid draadloos doorstuurt naar de twee speakers en de subwoofer. Je verbindt dit toestel met je tv via HDMI-eARC, zodat het geluid van streaming video-apps op je tv of een toestel aangesloten op je televisie (zoals een console) via het Harman Kardon-systeem wordt afgespeeld. Hoewel soundtracks uiteindelijk in 2.1-stereo wordt afgespeeld, kan de hub wel surroundsignalen verwerken. Dat maakt het instellen weer wat makkelijker; je moet niet in de tv-instellingen duiken om het signaal naar PCM in te stellen.

De hub is compact genoeg om in een meubel te kunnen verstoppen, maar op zich is het chique genoeg om in het zicht te laten staan. De beloning is dat je een knap OLED-display aan de voorkant kunt bewonderen. Zelfs op enkele meters afstand kun je probleemloos het volumeniveau aflezen. Niet heel groot, dat display, maar prima voor wat het moet doen.

Een pluspunt aan de hub is dat het zelf over vier HDMI-ingangen beschikt. Je kunt dus bronnen als een PlayStation of een Apple TV aan de Harman Kardon-doos hangen, en slechts één HDMI-kabel naar je televisie sturen. Dat zorgt in sommige situaties voor een nette installatie. De hub beschikt ook over een optische- en aux-ingang, zodat je bijvoorbeeld een cd-speler of een draaitafel (met versterkte uitgang of met phono-voorversterker) kunt aansluiten.

Bij ons testtoestel wilden aangesloten HDMI-videobronnen echter enkel een Full HD-signaal doorsturen. Zowel een Apple TV 4K als een Xbox Series X weigerden naar 4K te schakelen, terwijl dat bij een directe aansluiting op een LG OLED55C9-tv helemaal geen probleem was. Na wat heen en weer gemail met de support van Harman, was de conclusie dat het toch aan de kabels moet liggen. De hub zelf zou geen probleem mogen hebben met 4K-signalen en hogere framerates, zoals geproduceerd door de nieuwste generatie consoles. Waarom die kabels in andere situaties wel werkten? De HDMI-goden mogen het weten waarom!