Review: Focal Aria K2 in een 5.2.2-opstelling – Stijlvol surround

Wat is er nieuw bij K2?

De Aria-lijn van Focal is allesbehalve nieuw. Het is nu al bijna negen jaar geleden dat Focal deze luidsprekers uit de middenklasse aan de wereld presenteerde. De K2-edities die in deze test aan bod komen zijn echter heel wat frisser. En neen, het gaat hier niet enkel om een nieuwe kleureditie. Sommige fabrikanten brengen wel eens een nieuwe kleureditie van een luidspreker uit, om in te spelen op nieuwe woontrends bijvoorbeeld. Of om een model dat wat verder in zijn lifecycle zit weer wat boeiender te maken. Voor de K2-modellen gaat Focal toch wat verder. Ja, er is een nieuw kleurtje (Ash Grey) die modern en hipper overkomt dan de traditionele tinten van de originele Aria’s. Een fraaie afwerking, die Focal-fans zullen herkennen als een van de kleuren die normaal enkel beschikbaar is bij de peperdure Utopia-vlaggenschepen van het merk. Het luxegehalte van de Aria-speakers was sowieso altijd wat hoger dankzij het ledereffect op de voorkant. Producten maken met een chique uitstraling is altijd wel iets geweest dat Focal goed kan. Over de voorzijde gesproken: typisch aan de Aria’s (en ook aan de K2’s) is de aanwezigheid van een of twee baspoorten in de baffle. Dankzij dit is de afstand naar de muur minder kritisch. Je moet de K2’s dus niet per se een halve meter van een wand parkeren, het mag dichter. En dat is wel fijn om je surroundbubbel te vergroten in een kleinere woonkamer.

Op technisch vlak zijn de kenmerkende Aria-drivers uit vlasvezels vervangen door nieuwe exemplaren met gele conussen die nostalgisch verwijzen naar de drivers waarmee Focal (toen nog JMLab) in 1986 van start ging. Het gaat wel om een moderne implementatie, met een meerlagige structuur waarin een zeer lichte schuim tussen een laag aramidvezels en glasvezels is aangebracht. K2 is ook een knipoog naar de Focal-afdeling gericht op de automarkt, waar K2 Power-drivers een populaire after-marketoptie zijn om het muzieksysteem in de wagen een upgrade te geven. Ondanks de andere drivers zijn de technische specificaties grotendeels onveranderd gebleven, wat maakt dat je voor de K2-edities niet meer vermogen of iets dergelijk nodig hebt. De afmetingen en opbouw van de behuizing zijn ook identiek tussen de originele Aria-luidspreker en zijn K2-tegenhanger, net als de gebruikte TNF-tweeter met zijn ongewone ‘ingedrukte’ dome. De waveguide waarin deze tweeter ingebed is, lijkt wel lichtjes te zijn aangepakt om de horizontale uitstraling te verbeteren.