De Aria K2-serie is de special edition van de originele high-end Aria 900-serie, die in 2013 het levenslicht zag. De Aria K2 906 en Aria K2 Centre worden nu aan de Aria K2 936 vloerstaande luidspreker toegevoegd. Net als de vloerstaande speaker zijn beide nieuwe modellen voorzien van diverse innovaties van Focal, waaronder de nieuwe generatie K2 conus.

De aramidevezel conus is een evolutie van de iconische Polykevlar conus die we nog kennen van de klassieke 1980’s JMLab speakers. De conus was ontwikkeld met als doel elke soort muziek in de hoogste kwaliteit weer te geven. De nieuwe Focal K2 conus houdt aan dat principe vast en brengt dit doel naar een nog hoger niveau door het gebruik van nieuwe technieken. De nieuwe conus bestaat uit een zeer lichte schuimlaag, geplaatst tussen een laag aramidevezels en een laag glasvezel. Hiermee wordt een helder en nauwkeurig geluid, zonder enige kleuring weergegeven. De nieuwe conus moet perfect samenwerken met de aluminium/magnesium TNF tweeters.

De Aria K2 906 en Aria K2 Centre zijn voorzien van een ultra rigide behuizing, met non-parallelle elementen voor zo min mogelijk vibraties. Alle speakers komen in een ‘Ash Grey’ afwerking, voorzien van een frontpaneel met lederlook. De nieuwe speakers zijn later deze maand beschikbaar voor een prijs van 1.498 euro per paar voor de Aria K2 906 en 799 euro voor de Aria K2 Centre.