Review: Exposure 3510 pre-power combinatie – Een stap vooruit

Verwacht geen spannend design of bijzondere toeters en bellen. Alles staat bij Exposure in het teken van een zo goed mogelijke weergave tegen een realistische prijs. Zoals ik gewend ben van het merk zijn de versterkers verpakt in stevige kartonnen dozen met een bescheiden hoeveelheid opvulmateriaal. Doeltreffend, goed voor het milieu en toch voldoende bescherming voor de kostbare inhoud. No-nonsense is het sleutelwoord, en daar is niets mis mee. Ik hoor u al denken: “Leuk, maar kun je niet iets meer schrijven over de inhoud?”

In de basisuitvoering beschikt de voorversterker over zes analoge lijningangen waarvan er één met een extra plug-in board omgetoverd kan worden tot een phono-ingang. Dit kan een MM of MC board zijn, aan u de keuze. Liever een DAC in uw versterker, geen probleem, er is ook DAC-module verkrijgbaar. Enig minpuntje is dat u wel een keuze moet maken, want meerdere boards is helaas geen optie. Exposure voorziet de 3510 voorversterker ook nog van een RCA tape output. Qua styling leunt de voorversterker volledig op zijn geïntegreerde stalgenoot. Een dik frontpaneel met uiterst links een aan/uitschakelaar en daarnaast een grote draaiknop voor het kiezen van een bron. Zoals gebruikelijk voor Exposure is de kast volledig opgetrokken uit aluminium en leverbaar in zwart of titanium kleur. Centraal is een paneeltje geplaatst waarop te zien is welke bron gekozen is, en het infrarood oog voor de afstandsbediening. Rechts eenzelfde draaiknop voor het regelen van het volume voorzien van een rood ledje zodat op afstand te zien is hoe ver het volume opengeschroefd is. Aan de achterzijde oogt het net zo opgeruimd als aan de voorzijde. De stevige vergulde cinch-connectoren hebben lekker veel ruimte wat aansluiten gemakkelijk maakt.