Review: Exposure 3510 – Met stip bovenaan

Luisteren

Het geleverde exemplaar komt nieuw uit de doos, dus eerst maar even een paar dagen warmdraaien met internetradio. Na een dag of vier ga ik er eens lekker voor zitten om de 3510 aan de tand te voelen. Eerdere ervaringen met de 5010-serie van Exposure een paar jaar geleden zorgen ervoor dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Heeft deze geïntegreerde 3510, mede door de trickle down technologie, klankmatige overeenkomsten met de topmodellen? Op het spoor gezet door de muziekrubriek in het Engelse tijdschrift hi-fi news beluister ik een aantal tracks van onder andere Joe Cocker, George Benson en Lou Rawls. Op het album The Other Side of Abbey Road van George Benson waarop hij Beatles nummers zingt. Here Gomes The Sun/I Want You begint heel rustig maar in het tweede deel gaat het los. De trompet solo klinkt fantastisch, er wordt een geweldig geluidsbeeld neergezet, levensecht en met een drive die heerlijk is. Wat een eerste indruk! Take It Back van de Amerikaanse rockband The J Geils Band is een volgende verrassing. Ik ken ze alleen van de grote hit Centerfold maar Take It Back van het album Sanctuary is onvervalste R&B die aangenaam klinkt. De Exposure 3510 versterker zorgt voor een mooi open geluidsbeeld, smooth en met een aangename flow. Het is wel duidelijk dat het vernieuwde uiterlijk van deze 3510 gelukkig de typische Exposure klanksignatuur niet heeft beïnvloed. At Last vooral bekend in de uitvoering van Etta James echter de uitvoering van Lou Rawls en Dianne Reeves is minstens zo indrukwekkend.

Wat weet de 3510 versterker stemmen goed weer te geven. Krachtig, karaktervol en levensecht. In Two Years Of Torture klinkt een prachtige saxofoonsolo, je hoort het aanblazen en het zo typerende geluid van het instrument wordt perfect weergegeven. Daar overheen de soulvolle en uitgesproken stem van Lou, bijtend en soms grommend de diepte in. Een knorrend Hammondorgel is te horen op de achtergrond in het diepe stereobeeld en de piano vult met veel kracht de ruimte. In Fine Brown Frame is de hoofdrol weggelegd voor Dianne Reeves terwijl ze in het laatste deel met Lou lijkt te duelleren. Een stuk minder fraai qua opname, maar door merg en been gaand is Beautiful Goodbye van Amanda Marshall. Wat heeft de versterker een power en grip op de weergave, halverwege het nummer zit een break met een kort moment van stilte waarna de muziek volle kracht weer start. Moeiteloos neemt de versterker deze horde en slingert de muziek heel dynamisch de luisterruimte in.