Review: Elipson Prestige Facet 8B en 24F bij Radiobeurs Louter

Eerst wat meer over de winkel. Gelegen in het centrum van Dordrecht is De Radiobeurs een begrip in de regio. Zoals gezegd begon de opa van Peter Louter de winkel en werd deze naar verloop van tijd overgenomen door de vader van Peter. Na veertien jaar meegewerkt te hebben nam Peter in het jaar 2000 het stokje over. Zo’n vijf jaar geleden moest Peter, door personele omstandigheden, helaas de stekker eruit trekken. In eerste instantie ging hij alleen verder als outlet om de voorraden uit te verkopen en werd de onderdelenafdeling verkocht. Ondertussen is het outlet karakter vaarwel gezegd en is Peter op maandag, dinsdag en woensdag onderweg om verkochte apparatuur af te leveren en doet hij ook veel custom installaties. “Met de klant rond de tafel om een nieuw- of verbouwplan door te nemen en muziek of cinema te integreren in de plannen is iets wat ik steeds meer doe.” vertelt Peter. Naast projecten is de winkel op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend voor iedereen die op zoek is naar goede audio of home theater producten. Verder werkt De Radiobeurs samen met een gediplomeerde monteur en worden de aangeboden reparaties in eigen huis uitgevoerd. Getuige het aantal apparaten wat in de magazijnruimte achter de winkel op hun beurt wacht wordt hier flink gebruik van gemaakt.

Voor ik plaats neem bij de door Peter opgestelde set en Elipson luidsprekers maken we eerst even een rondje door de zaak. Op dit moment bestaat de winkel uit twee grote open ruimtes met in clusters opgestelde apparatuur. “Het plan is om één van de ruimtes te verbouwen zodat we de beschikking krijgen over een dedicated luisterruimte voor stereo waar klanten ongestoord kunnen luisteren,” zegt Peter. “Voor home theater hebben we al een speciale ruimte” zegt Peter terwijl hij mij vol trots de bioscoopzaal laat zien. Snel terug naar de winkel want het is inmiddels tijd, Nederland gaat ten tijde van deze luistersessie nog gebukt onder een avondklok, om de Elipson speakers te beluisteren.