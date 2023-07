Bezoek Elipson: “We mikken altijd op een prijskaartje dat niet overdreven is”

Zeg “Elipson” tegen een Belgische of Nederlandse hifi-liefhebber en de kans is groot dat hij of zij begint over speakers met de vorm van een voetbal.. Dat is geen toeval. De bolle Planet-lijn van het Franse merk is inderdaad het voorbije decennium echt het uithangbord van Elipson geweest. Maar het bedrijf is veel meer, zowel in het verleden als nu. Al kort na de oprichting in 1938 door Elipson altijd wel bekend voor spraakmakend design en als pionier als het ging over het gebruik van nieuwe materialen.

Sinds een tijdje is Elipson weer echt present in de Belgische markt (in Nederland is het al langer present). Maar waar het merk anno 2023 voor stond? Dat wisten we eigenlijk niet. Daarom trokken we met importeur House of Music naar het hoofdkwartier van AV Industry in Champigny-sur-Marne, een buitenwijk van Parijs. We ontdekten daar geen typisch klein bedrijfsgebouw, maar een modern en groot pand met enkele wel heel ongewone eigenschappen. Zoals: de benedenverdieping huist een grote audio- en videowinkel. En een gezellig restaurant dat aan zeer scherpe prijzen authentiek Frans eten serveert. Misschien lijkt dat niet zo gek; er zijn wel meer grote kantoorgebouwen waarvan de benedenverdieping verhuurd is aan horeca en retail. Maar in dit geval zijn ook deze zaken deel van dezelfde groep als Elipson. Wacht – hoe zit dat juist?