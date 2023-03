Elipson komt met een complete serie van boekenplank-, vloerstaande en center luidsprekers met een nauwkeurige en realistische geluidsweergave voor zowel muziek- als bioscoopsystemen. De HORUS-serie komt met een modern design beschikbaar in 3 afwerkingen: Zwart – Carbon, Licht hout – Beige en Walnoot – Donkergrijs.

Ontworpen als een 2,5-weg vloerstaande luidspreker en een 2-weg boekenplank- en center luidspreker, zijn de Horus luidsprekers samengesteld uit dezelfde 130 mm cellulosepulp middentoner en een 25 mm dome-tweeter met neodymium voor een perfecte geluidscohesie. Bestaande uit een boekenplankluidspreker, een vloerstaande luidspreker, een center luidspreker en een actieve subwoofer, brengt de Horus reeks de complete ervaring van Elipson’s expertise naar muziekliefhebbers die de voorkeur geven aan rijkdom van timbre, helderheid en zachtheid van de hoge tonen, de gecontroleerde aanwezigheid van de lage tonen en een luchtig geluidsbeeld, voor een stereo- en home cinema-installatie.

De HORUS 11F vloerstaander (€ 849 per paar), HORUS 6B (€ 349 per paar), en HORUS 10C (€ 249 per stuk) zijn per direct beschikbaar. De HORUS 8S subwoofer (€ 499) is vanaf april verkrijgbaar.