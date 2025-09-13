Review: Piega Coax 411 – Elegante speakers met veel serieux

Lichte detail, diepe bassen

De coaxiale driver van het Zwitserse merk heeft een heel ander karakter dan de Uni-Q van KEF, een onderdeel dat al vaak de revue gepasseerd is in eerdere speakertests. Niet gek natuurlijk, gegeven de heel andere constructie en designfilosofie. Wat de vederlichte Piega-driver magnifiek doet is snelheid overbrengen, wat zich vertaalt in een heel spatiale weergave met een correcte plaatsing van detail. Overmand wordt de speaker niet gauw, zelfs aan een hoog volumeniveau. Zoek gerust de extremen op, zoals bij de eerste twee tracks van ‘Mareridt’ van Deense metalartieste Myrkur. De titeltrack baadt in een Scandinavische folksfeer, waarbij hoge gezang op de Piega-speakers sfeervol weergalmde in een enorm landschap en je terugbrengt naar Vikingtijden. Heel omhullend en authentiek gebracht, en ook wat dicht bij wat een kritische audiofiel zou verwachten. Dat de Piega-speakers moeiteloos schakelen naar de veel woestere metalfolk van het volgende ‘Måneblôt’-nummer, dat maakt echter nog meer indruk. De snelheid van de gitaren en de energie van dit nummer kon ik echt proeven, wat de kracht van die C112+-driver onderstreepte. Wat het plaatje letterlijk compleet maakt is de geslaagde integratie met de UHQD-woofer, het totaalbeeld komt heel volledig en coherent over.

De Coax 411’s werden tijdens het testen hoofdzakelijk gebruikt om naar muziek te luisteren. Maar hun allemans karakter maakt ze eveneens geschikt voor het weergeven van tv-geluid, bleek bij het bekijken van een reeks films en series tijdens de kerstvakantie. Dat kan in theorie ook in surround, want Piega heeft met de Coax Center het nodige in huis om een Coax-gebaseerde multikanaalopstelling te bouwen. In de testruimte hield ik het echter op een stereosysteem dat via een Bluesound Node (2024) en een HDMI-eARC-kabel aan de Sony OLED-tv hangt. Met een plaatsing symmetrisch links en rechts van het scherm valt er zo ook veel beleving te proeven, dat is al vaker gebleken bij tests van stereoversterkers met HDMI-ingangen. Een van de momenten waarbij de Piega-speakers overtuigde was bij de langverwachte nieuwe Wallace & Gromit – geweldige stopmotionfilms die barsten van Engelse humor. Het Aardman-productieteam stopt ze altijd vol met kleine grapjes en details, ook op audiovlak. Heel knap, gegeven dat door de stopmotion-aanpak alle geluid achteraf bewust is toegevoegd. Van de Noord Engelse dialogen tot de vele uitvindingen die bliepen en kraken, via de Coax 411’s werd het helder aangeleverd op een soundstage die vooral lekker breed was.

‘The Man with a Movie Camera’ is een klassiek Ninja Tune-album van The Cinematic Orchestra die bij z’n releasetour live gespeeld werd met geprojecteerde beelden afkomstig uit de bekende (en gelijknamige) stille film van Sovjet-cinemapionier Dziga Vertov. Zelfs zonder die beelden is het een boeiende collectie liedjes om regelmatig opnieuw te beluisteren, persoonlijk het liefst vanaf vinyl. Met de eerste van de twee platen op de Pro-Ject X2 B met MC9-cartridge, wordt de nostalgische sfeer van de nu jazz-composities helemaal geslaagd gebracht via de Piega-speakers. De contrabas die ‘The Awaking of a Woman (Burnout)’ gestaag voortstuwt klonk bijvoorbeeld heel pakkend, wat de warmte van deze track echt benadrukte. Er zat hoorbaar meer body in dit nummer dan meestal het geval is bij een compacte speaker, met een naadloze overgang van een rijk, warm midden naar een sprankelend, iets afgerond hoog. Opnieuw valt de snelheid op, waardoor niet enkel de belangrijke instrumenten naar voren treden maar ook klanken zoals het zacht getikt op de hi-hat of het schuiven over snaren.

Het evenwicht zit hier bij deze Piega’s op het juiste punt voor een complete luisterervaring die zich als een groep op een podium presenteert. Niet audiofiel, niet te commercieel, net perfect om je echt te beroeren, ook met mainstream muziek. Zolang je ze met voldoende vermogen voedt, kunnen ze echt alles aan.