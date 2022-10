Nieuwe uitgave: Music Emotion november 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Op de cover: Audiovector QR 7 – De juiste snaar geraakt

Na het recenseren van verschillende monitorluidsprekers kan het contrast met de Audiovector QR 7 vloerstaande luidspreker, die importeur Tophifi bij mij komt afleveren, niet groter zijn. De lijn leek al behoorlijk compleet met een stand, twee vloerstaande modellen, een center speaker en een subwoofer. Toch vond Audiovector dat er ruimte was voor uitbreiding in de vorm van deze QR 7, het nieuwe vlaggenschip van de serie.

Deze editie staat weer vol met testen:

Advertentie

Luidsprekers: PS Audio aspen FR30 – Een beleving op een ander niveau

Deze keer is er geluisterd naar de gloednieuwe aspen FR30 luidsprekers van PS Audio. Het overbekende bedrijf biedt daarmee zijn interpretatie van de ideale luidspreker en geeft ook aan dat de luidspreker de belangrijkste schakel is in de keten. Je kunt het allerbeste signaal toevoegen, maar als de luidspreker dat niet weergeeft, dan ga je toch iets missen, aldus PS Audio. Mee eens, maar mocht je vervolgens de beste luidspreker in huis hebben staan, dan wordt de rest van de keten weer belangrijk. De betere luidsprekers laten namelijk genadeloos horen waar het fout gaat in de elektronica, de kabels, de plaatsing en de opname.

Stereo voorversterker en stereo eindversterker: Advance Paris X-P700 & X-A600 – Een krachtige combinatie met veel souplesse

Dankzij de eigenzinnige vormgeving en vooral die blauwe VU-meters herken je Advance Paris-producten van heel ver. Het Franse merk heeft echter heel wat meer te bieden dan een fraai design. Het huwelijk van de fonkelnieuwe X-P700 en de X-A600 komt meteen geslaagd over.

Streamer/DAC: AURALiC Altair G1.1 – Een waardige opvolger

De aankondiging van de nieuwe AURALiC G1.1-serie veroorzaakte in de loop van de afgelopen zomervakantie toch weer een zekere opwinding bij mij. Nieuwe modellen zijn bij AURALiC namelijk altijd reden tot gespannen verwachtingen, want het is zo’n merk dat pas met iets nieuws komt als er ook écht wat nieuws te melden is. Aan mij de eer om uit te zoeken wat die upgrade in de praktijk aan muzikale meerwaarde geeft.

Joenit jubileumsysteem – 30 jaar synergie en muziekplezier

Joenit, de Belgische distributeur van Rega en Totem Acoustic, bestaat 30 jaar. Om dat te vieren stelden Sam en Bram van Joenit een jubileumsysteem samen, bestaande uit een Rega Elex-R-versterker, Rega Planar 3 Exact MM-draaitafel en Totem Acoustic Sky-speakers.

Versterker en CD-speler: Rotel RA-6000 & Rotel DT-6000 – Een diamanten huwelijk

Ter ere van zijn zestigste verjaardag brengt Rotel twee speciale toestellen uit. De RA-6000 versterker en DT-6000 CD-speler treden aan met een eigen smoel, veel vermogen en techniek uit de Michi-lijn. En grote koelvinnen!

Advertentie

Luidsprekers: Estelon XB Mk II-weergevers met absolute droomset bij hifi studio Wilbert – Extravagant genieten

Best regelmatig krijg ik de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen een gewoon goed hifisysteem en een echte high-end configuratie. Hoewel daar een hele hoop antwoorden op te geven zijn is de vaak veel hogere prijsstelling één van de zaken die mensen meestal als eerste zien. Vervolgens is het dan als consument best lastig om te doorgronden waar er allemaal in en achter zit. Gelukkig heeft hifi studio Wilbert in Utrecht opvallend snel en duidelijk antwoord op een hele reeks van deze brandende vragen. Reis met mij mee naar één van de fijnste hifiwinkels die ons land op dit moment kent en bewonder en geniet samen met mij van één van hun meesterproeven op het gebied van de ultieme weergave.

Draadloze luidsprekers: McIntosh RS150 en RS250 – Van buiten iconisch, van binnen volledig bij de tijd

De McIntosh RS150 en McIntosh RS250 zijn luxe draadloze luidsprekersystemen die het iconische design van het beroemde Amerikaanse merk beschikbaar maken op plekken in huis waar je misschien niet zo snel een complete set zou neerzetten, maar waar je wel behoefte hebt aan de goede geluidskwaliteit waar McIntosh om bekend staat. Een luister-impressie op locatie.

OLED- tv: Panasonic TX-55LZW2004 (NL) / TX-55LZ2000 (BE) – Beeld én

geluid op referentieniveau

Televisies die extra aandacht besteden aan het geluid, dat zien we graag. De Panasonic TX-55LZW2004 / TX-55LZ2000 belooft niet alleen top OLED-prestaties, maar ook nog eens top geluid met een unieke array-speaker van Technics. Kan Panasonic de prestaties van andere topmodellen nog verbeteren?

Report: Bowers & Wilkins 700 Series – Vernieuwd!

Show:

Dutch Audio Event 2022 (Jan Willem Voogd)

Dutch Audio Event 2022 (Cyriel Hoenen)

Advertentie

Audio Show iEar’ 2022: Voorbeschouwing

Mefeatures: Abonnementenactie

The dealer: PUUR hifidelity – Hernieuwde focus

Column: Tranen

Reviews: Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

Advertorial: Yamaha’s Listening Care

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.