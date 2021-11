Nieuwe uitgave: Music Emotion 12 2021

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Deze editie staat weer vol met testen:

Luidspreker: Dynaudio Emit 50, Bowers & Wilkins 805 D4, DALI Opticon 8 Mk2, Opticon 2 Mk2 & Opticon Vokal Mk2

Platenspeler: Perpetuum Ebner 2020jubilee

Plug: Kemp Elektroniks Schumann Composer

Geïntegreerde versterker: Grandinote Shinai

AV-receiver: Yamaha RX-A2A

Productnews: Astell&Kern AK ZERO1 In-Ears, Technics SL-1210G, Denon S-Serie av-receivers

Report: Naim Solstice Special Edition bij importeur Latham Audio, Krell is terug… Hans Audio, Wilson Audio Alexx V, De nieuwe B&W DM4-serie bij Hobo Hifi Arnhem

The dealer: Winkelbezoek The Hifi Studio, Number One

Daarnaast lees je ook de nieuwste muziektips van Theo Wubbolts en Ruud Jonker

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.