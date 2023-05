Nautilus luidspreker van Bowers & Wilkins wordt 30 jaar

Om de dertigste verjaardag van deze iconische luidspreker te vieren, heeft Bowers & Wilkins een uniek paar Nautilus-luidsprekers met een sprekende Abalone Pearl-afwerking gemaakt. Pearl, parelmoer in het Nederlands, is de perfecte kleur voor een 30-jarig jubileum en het is de kleur van de binnenkant van de schelp van het weekdier dat de inspiratie vormde voor de naam Nautilus.

Het basisidee voor Nautilus was op zich eenvoudig, maar ook een enorme uitdaging: “Maak een luidspreker die niet als een luidspreker klinkt”. Aan de uitvoering van deze bijzonder ruime beschrijving van wat er moest gebeuren werden geen tijdsbeperkingen en vrijwel geen beperkingen met betrekking tot de praktische uitvoerbaarheid of kosten ervan gesteld. En dit leidde tot een radicaal project van vijf jaar waarin werd onderzocht hoe veel negatieve effecten van de luidsprekerbehuizing door een innovatief ontwerp konden worden voorkomen. Het resultaat van dit proces was Nautilus,een technologische revolutie op het gebied van luidsprekers die het concept van de exponentieel tapse buis voor luidsprekers introduceerde. Deze Nautilus-buis, die uiteindelijk een Queen’s Award for Innovation zou winnen, was slechts een van de vele voor het Nautilus-project ontwikkelde innovaties die van invloed zijn geweest op alle productontwerpen die Bowers & Wilkins daarna uitbracht.

Nu, 30 jaar later, wordt Nautilus nog altijd op dezelfde arbeidsintensieve manier met de hand gebouwd. Dit is bijzonder gezien het feit dat juist Bowers & Wilkins de productie van hoogwaardige luidsprekers naar nieuwe normen van geautomatiseerde precisie heeft getild. Alleen al het bouwen van één luidsprekerbehuizing kost meer dan een week. En dan is er nog niets geschuurd, geverfd of gepolijst. Het is daarom niet vreemd dat de vraag naar de Nautilus gedurende deze 30 jaar het aanbod altijd heeft overtroffen: de wachtlijst voor een nieuw model bedraagt momenteel twee jaar.

De Abalone Pearl afwerking van het 30th Anniversary-paar is een eerbetoon aan een van de meest legendarische luidsprekers ooit. Nautilus is verkrijgbaar in drie standaard kleuren: Midnight Blue Metallic, Silver en Black. Bowers & Wilkins biedt ook een afwerking op klantvraag aan, waarbij de kleur van het product tegen meerprijs wordt afgestemd op elke willekeurige door de klant gekozen referentie.