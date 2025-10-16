Voet bij stuk

Nu in 2025 zien we interessante ontwikkelingen. Vinyl is terug van weggeweest, zelfs de toonband is met een voorzichtige opmars bezig. Enerzijds omdat het vooral de jongere generaties intrigeert en anderzijds omdat de artiesten hier de broodnodige extra inkomsten mee binnenhalen. Hiermee lijkt het alsof een cyclus zich herhaalt. Muziek houdt de wereld draaiende. Het houdt jouw en mijn wereld draaiende. Bovenal houdt het de wereld draaiende van de trouwe relaties die eveneens voet bij stuk hebben gehouden.

Hoe de samenwerking hen is bevallen? Voor de verandering draai ik de wereld ook eens om en geef ik de pen over aan de industrie. Voor een felicitatie of voor een korte terugblik op twintig jaar samenwerken met Ivo, René, Astrid en de vele gepassioneerde auteurs. Deze pen landt het eerst bij Ronald.