Twintig jaar Music Emotion. Opgericht in het digitale tijdperk waarin we massaal de zilveren schijf omarmden en de eerste stappen naar het afspelen van muziek via het thuisnetwerk namen. Digitaal beloofde voor velen de toekomst, maar voor de eigenwijze ondernemers Ivo van den Broek en René van der Geld bood een analoge, voelbare titel juist kansen. Een stukje tastbare media in de tijd dat alles en iedereen de stap naar het ontastbare digitale domein maakt.
We maken de opmars van streaming-diensten mee waarmee het uitbrengen van muziek gemakkelijker dan ooit is geworden. Artiesten kunnen zelfgeproduceerde albums in een oogwenk en tegen een fractie van de kosten met de hele wereld delen. Globalisering en digitalisering hebben de wereld een maatje kleiner gemaakt en onze industrie? Een maatje groter. Ivo en René? Die houden jaar in, jaar uit voet bij stuk.
Voet bij stuk
Nu in 2025 zien we interessante ontwikkelingen. Vinyl is terug van weggeweest, zelfs de toonband is met een voorzichtige opmars bezig. Enerzijds omdat het vooral de jongere generaties intrigeert en anderzijds omdat de artiesten hier de broodnodige extra inkomsten mee binnenhalen. Hiermee lijkt het alsof een cyclus zich herhaalt. Muziek houdt de wereld draaiende. Het houdt jouw en mijn wereld draaiende. Bovenal houdt het de wereld draaiende van de trouwe relaties die eveneens voet bij stuk hebben gehouden.
Hoe de samenwerking hen is bevallen? Voor de verandering draai ik de wereld ook eens om en geef ik de pen over aan de industrie. Voor een felicitatie of voor een korte terugblik op twintig jaar samenwerken met Ivo, René, Astrid en de vele gepassioneerde auteurs. Deze pen landt het eerst bij Ronald.
Door flexibiliteit en doorzettings- vermogen relevanter dan ooit
RONALD – PSB SPEAKERS
Twintig jaar. Als ik terugkijk heb ik het gevoel dat er in die twintig jaar meer verandering is geweest dan in de tweehonderd jaar daarvoor. Een tikje overdreven, ik geef het grif toe, maar feit blijft dat er veel gevraagd wordt in onze industrie als het gaat om flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Dat laatste is wat bij mij komt boven drijven als ik denk aan Music Emotion en de weledele heren van der Geld en van den Broek. Het is een prestatie van bovengemiddeld niveau om een magazine niet alleen in leven te houden maar meer dan relevant te laten zijn in een wereld waar je zou kunnen denken dat online “the only way to go” zou zijn. Niets blijkt minder waar te zijn. Met serieuze artikelen die behoorlijk de diepte in gaan als het om de feitelijke inhoud gaat, maar ook bij het vroegtijdig signaleren van trends levert Music Emotion meer toegevoegde waarde dan ooit. Hetzelfde geldt voor de samenwerking op de achtergrond; zo zijn reeds vele obstakels overwonnen. Variërend van financiële crisis tot Covid en alles wat daartussen past. Twintig jaar erbij is het minimum dat ik de gewaardeerde lezers en abonnees toewens.
Music Emotion, zeker geen minuten blad
CRIS – HEPTA
Als het nieuwe exemplaar in de bus valt, wordt Hepta even stilgezet, koffie gepakt en lezen we meteen de nieuwtjes, het redactioneel commentaar en veel artikelen. In mijn ogen is twintig jaar in de audiobranche eigenlijk maar kort. Hepta is sinds 1968 actief met luidsprekers in audioland en heb dan ook veel tijdschriften zien komen en zien gaan. Komend uit de vorige eeuw, waar negentien maandabonnementen op audiotijdschriften heel normaal was, zijn alleen de sterken overgebleven. Sommige met sterke investeerders en anderen met een sterke passie. Music Emotion, en dan René, Ivo en Astrid in het bijzonder, blinken uit in passie en deskundigheid. De samenwerking in al die jaren roepen bij mij alleen positieve gevoelens op. Ook de keren dat we elkaar ontmoetten. Meestal op een beurs en soms bij mij in het atelier, het is elke keer een feestje. Ook zakelijk is Music Emotion een leuke en vooral betrouwbare partner. Kortom, gefeliciteerd en op naar de volgende twintig jaar!
Music Emotion, still going strong
MARTIN – MORE MUSIC
Alweer 20 jaar prominent aanwezig in de markt en op elke show aanwezig. Ondanks dat internet de manier van informatie vergaren drastisch heeft veranderd, blijft een mooi blad als Music Emotion toch nog voor veel enthousiaste lezers een meerwaarde. Wij werken al van af het begin met Music Emotion en vinden nog steeds dat een blad voor onze advertenties en reviews een surplus is voor onze producten. Van harte gefeliciteerd en op naar de volgende mijlpaal!
Music Emotion, altijd vermakelijk
MARJA – MONITOR AUDIO
Als René belt, vraagt hij altijd, heb je even? Anders bel ik terug. Natuurlijk René, voor jou heb ik even en voordat je het weet is het een half uur later en weet je weer een heleboel meer. Maar ook vaak leuke ideeën die uitgewerkt kunnen worden. Altijd goede verhalen, zoals die keer dat ze tijdens de ISE in Amsterdam bij Xaviera Hollander logeerden. Of Ivo verkleed als Sinterklaas op de iEar’ show. Shows ook altijd een dingetje, de laatste dag zo snel mogelijk de bladen uitverkopen en weg zijn ze! Altijd vermakelijk en fijn om mee samen te werken. Astrid krijgt hierbij een speciale vermelding, zij is goud. Lekker doorgaan en nog vele jaren.
René en Ivo, het hart en de ziel van Music Emotion
THEO – PENHOLD
Van harte gefeliciteerd Ivo en René. Twintig jaar Music Emotion. Een geweldige mijlpaal, gedragen door twee mannen die het hart en de ziel van dit magazine vormen: Ivo van den Broek en René van der Geld. Met Ivo heb ik al jarenlang de relatie; een handeltje hier, een afspraakje daar – altijd recht door zee en met een knipoog. Wij gaan ‘way back’, en juist daardoor is er altijd ruimte voor een grap, een lolletje en een vleugje nostalgie. René bewaakt samen met Ivo de koers en samen zorgen ze ervoor dat Music Emotion al twee decennia een begrip is. Hun inzet, passie en humor maken het verschil. Op naar de volgende twintig jaar, met Ivo en René als vertrouwde drijvende krachten.
Een groot hart en gevoel voor humor is belangrijk
MICHAEL – REFERENCE SOUNDS
René en Ivo zijn voor ons niet alleen de gezichten achter Music Emotion, het zijn twee ontzettend gezellige kerels met een groot hart en heerlijk gevoel voor humor. Voor ons is dat, naast de zakelijke samenwerking en de kwaliteit van het blad, heel belangrijk! Samen met vormgeefster Astrid en de keur aan recensenten, vormen de mannen van Music Emotion al jaren een sterke constante in het veranderende audiolandschap. Wij zijn er zeker van dat er veel liefhebbers iedere maand weer uitzien naar de nieuwe editie – dat er dus nog maar veel mogen volgen! Proost namens team Reference Sounds!!
Music Emotion, goede partners en een volwassen magazine
JULES – AUDIOQUEST
De afgelopen jaren hebben we een hele fijn samenwerking met Ivo en René. Samen maken zij een volwassen magazine. Volgens mij een magazine wat goed naast het online gebeuren kan leven. Uiteraard zijn de heren ook graag geziene gasten op de shows in de Benelux. Altijd in voor een leuk gesprek en een geintje. Kortom: goeie partners!! Op naar het volgende jubileum!!
Music Emotion: More than just a magazine
TERRY – PRIMARE
More than a magazine in which to place advertisements or hope for positive reviews, Music Emotion has become a trusted partner for Primare in the Benelux. The team doesn’t just write about products – it is a trusted voice, bringing the joy of music to life, helping readers to discover the experiences behind the technology. Their enthusiasm and expertise make for effective collaborators in reaching and supporting Primare customers. Together, we share a commitment to quality, design, and the simple pleasure of listening. With Music Emotion, we know our story is told with the same care and passion that goes into every Primare product. All of us at Primare extend our congratulations to all there on reaching this ten-year milestone, as we look forward to the pleasure of working with them in the years to come.
Music Emotion, nog altijd plezierig en constructief
EDWIN – DYNAUDIO BENELUX
Vanaf het moment dat we Dynaudio mogen vertegenwoordigen, en dit is sinds januari 2007, werken we al samen met Music Emotion. Toen er tien jaar geleden, ter ere van het 10-jarig bestaan van Music Emotion, aan me werd gevraagd naar mijn mening over het magazine en in het bijzonder over René en Ivo, gaf ik kort maar krachtig aan dat de contacten met René en Ivo altijd plezierig en constructief verlopen. Nu zijn we alweer 10 jaar verder. Nog steeds hebben we een goed contact en nog steeds is Music Emotion een belangrijke publicatie voor ons. René denkt altijd goed met ons mee en is erg proactief in zijn benadering, terwijl Ivo altijd ruimte vrij weet te maken in het magazine. Maar laten we ook Astrid niet vergeten die de opmaak verzorgt en altijd weer zeer behulpzaam is met de juiste plaatsing van onze advertenties. Dus we willen jullie ook met dit jubileum weer van harte feliciteren. Op naar de vijfentwintig!
Music Emotion, waardevolle DNA in onze mooie branche
JOOST – GVR AUDIO
Eigenlijk onvoorstelbaar dat dingen zo snel gaan en als ‘gewoon’ worden beschouwd. Dat is natuurlijk helemaal niet zo! Al decennialang zetten jullie op grote hoogte magazines neer. Magazines die een enorme toegevoegde waarde hebben in onze mooie branche en de liefhebbers van audio en aanverwante zaken. Jullie informeren op een unieke manier, geven meer achtergrond en meer verdieping dan ‘gewoon’ is. De bevlogenheid, passie en – deze willen we expliciet noemen – de punctualiteit. Of het nou gaat over inhoud, deadlines of opmaak. Dit is bewonderenswaardig en maakt al jarenlang (en nog steeds) standaard onderdeel uit van het DNA van al jullie activiteiten. Als importeur van mooie merken dragen we René en Ivo een warm hart toe en hopen nog op een lange voorzetting van onze waardevolle samenwerking. Niks dan lof… Proficiat met jullie twintigjarig bestaan!!
Gezelligheid, het geheim van twintig jaar samenwerking
MAX – MASIMO CONSUMER
Dat de wereld verandert, dat weten wij maar al te goed. Hoe groot de veranderingen ook zijn, Music Emotion houdt onder alle omstandigheden een vaste koers. Dankzij de hoge nieuwswaarde, de vakinhoudelijk goede content en begrijpelijke schrijfstijl is Music Emotion al jaren een belangrijk medium voor ons. Het geheim van twintig jaar succes? Zonder twijfel de gezelligheid en de goede samenwerking met Ivo en René. Twee gedreven mannen die elke dag weer met hart en ziel werken aan een nieuwe uitgave van Music Emotion, bij elke show weer van de partij zijn én hierbij altijd in zijn voor een gezellig gesprek (en een biertje). Mannen, proficiat. Houd dit gezellige enthousiasme nog vele jaren vast. We kijken uit naar de volgende stappen in onze samenwerking!
Twee decennia gepassioneerd samenwerken
GABI – GR-AUDIO
Lieve Ivo, René en Astrid, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Elke maand met hart en ziel – en veel humor… – werken aan een prachtig blad vol muziek, emotie, mooie verhalen en nuttige informatie. Twee decennia lang! Ga zo door, op naar de volgende 20 jaar.
Twintig jaar samen onderweg
ANNE-MARIE – POULISSEN AUDIO VIDEO CENTER
Al twee decennia delen Poulissen Audio Video Center en Music Emotion dezelfde passie: de liefde voor muziek en de beleving van beeld en geluid op het hoogste niveau. Wat begon met een eerste ontmoeting, groeide uit tot een samenwerking die wordt gekenmerkt door vertrouwen, inspiratie en toewijding aan kwaliteit. Music Emotion heeft in de afgelopen twintig jaar met enthousiasme verslag gedaan van onze demonstraties en innovaties. Voor ons bij Poulissen betekende dat meer dan zichtbaarheid: het bood de kans om muziekliefhebbers mee te nemen in de emotie die muziek kan oproepen en de beleving die hoogwaardige apparatuur creëert.
Een mooi voorbeeld was het kerstnummer van vorig jaar, waarin Paul Hattink, voormalig importeur van Accuphase, voor zijn toen naderende afscheid werd geïnterviewd. Voor ons was het bijzonder om te zien hoe de emotie van muziek in zijn woorden en luisterervaring zo treffend werd vertaald naar de lezers van Music Emotion. Zijn passie gaf een prachtig inkijkje in de unieke kwaliteit van dit merk. Het was mooi om te zien hoeveel hartverwarmende reacties wij van de lezers van Music Emotion daarover ontvingen. Deze samenwerking voelt niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk. Samen hebben we een gemeenschap van liefhebbers opgebouwd, waar muziek niet zomaar klinkt, maar écht beleefd wordt. Met trots kijken we terug op deze twintig jaar en met vertrouwen uit naar de vele mooie momenten die nog komen.
