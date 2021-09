JBL PartyBox 710 en PartyBox 110: speakers bedoeld voor feestjes

De nieuwe JBL PartyBox 710 en PartyBox 110 beschikken over krachtige en verbeterde ipx4-certificering en hebben dus spatwaterdichte ontwerpen, evenals een vernieuwde gebruikersinterface en connectiviteit.

JBL PartyBox 710

De vijf verschillende lichtstanden, gecombineerd en gesynchroniseerd met 800 watt aan JBL Pro Sound moeten zorgen voor het ultieme feest op wielen. Drivers met een hoge gevoeligheid zorgen voor een krachtig geluid met een diepe, pompende bas.

Kleurenstroboscopen, -projectielichten en een RGB-figuur met acht animaties zijn slechts een greep uit de vele verlichtingsopties. Via de PartyBox-applicatie beheer je de lichtshow van de JBL PartyBox 710. Bovendien bedien je de speaker gemakkelijk via die app en voeg je ook nog desgewenst DJ-geluidseffecten toe.

JBL Pro Sound met 800 W RMS-uitgang;

Robuuste wielen en handvat;

Oogverblindende lichtshow gesynchroniseerd met de beat van de muziek met kleurenloopstroboscoop, figuur van 8 RGB-animatie, kleurenprojectielicht, sterrenlicht en clublicht;

2 x 2,75″ low distortion tweeters, 2x verbeterde high sensitivity, 8″ excursion drivers en verbeterde basreflex poort voor sterkere en diepere bas;

Ipx4 spatwaterdicht;

Gitaar- en microfooningangen;

Bluetooth en usb-ingang;

One-touch True Wireless Stereo: met één druk op de knop koppel je twee speakers draadloos aan elkaar voor een stereogeluid;

JBL PartyBox-App: schakel tussen tracks, pas de lichtshow aan en meer.

JBL PartyBox 110

De draagbare JBL PartyBox 110 biedt 160 watt aan JBL Pro Sound. Het geluid en de lichtshow is te bedienen via een bedieningspaneel en de PartyBox-app. Een pulserend wit stroboscooplicht en een kleurrijke RGB-figuur met acht verschillende animaties worden gecombineerd en gesynchroniseerd met je favoriete dansnummers.

Het robuuste ontwerp heeft een handvat en is ipx4 spatwaterdicht. Met True Wireless Stereo koppel je twee JBL PartyBox speakers aan elkaar voor een nog intenser geluid en gesynchroniseerde lichtshow. De oplaadbare accu in het apparaat gaat tot twaalf uur mee.

JBL Pro Sound met 160W vermogen en angled-back ontwerp voor betere geluidsprojectie;

Batterijduur van twaalf uur;

Dynamische lichtshow, gesynchroniseerd op de maat van de muziek;

Gitaar- en microfooningangen;

Ipx4 spatwaterdicht;

Bluetooth en usb-ingang;

Draadloos stereo;

JBL PartyBox-app.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL PartyBox 710 is verkrijgbaar vanaf oktober 2021 via jbl.nl en de grote retailers voor 749 euro, terwijl de 110 aldaar verkrijgbaar is voor 359 euro.