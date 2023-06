Interview met Cesar Zuiderwijk (Golden Earring)

Een grote Grundig radio

Als kind was er niet veel aan apparatuur in huis. ‘Mijn enige ervaring was een grote Grundig radio. Daar draaide ik al die platen op waar ik van geleerd heb. The Shadows, The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks. Wist je trouwens dat al die bandleden autodidact waren? Die leerden het spelen uit zichzelf of van elkaar. Ze konden geen noot lezen.’ Hij bouwde van augurkenblikken zijn eerste drumstel. Die stond in zijn slaapkamertje naast deze radio. ‘Drumstellen waren in die tijd niet te betalen. We hadden zelfs geen ijskast. Er was geen geld voor.’