Sound United wordt overgenomen door Masimo Corporation

Sound United ken je natuurlijk van de bekende audiomerken als Bowers & Wilkins, Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, Classé en Boston Acoustics. Het bedrijf laat vandaag weten een overeenkomst te hebben gesloten met Masimo Corporation over een overname.

Het lijkt een beetje een vreemde combinatie. Masimo Corporation is een medisch technologiebedrijf en is wereldwijd actief op het gebied van monitoringsoplossingen voor ziekenhuizen en thuistoepassingen. Sound United kennen we natuurlijk als moederbedrijf van diverse audiomerken. Deze audiomerken hebben een eigen identiteit, maar profiteren wel onderling van elkaar mee op het gebied van kennis, technologie en andere middelen. Volgens het bericht van Businesswire gaat het bedrijf profiteren van Masimo’s organisatorische middelen om innovatie en ontwikkeling op de lange termijn te stimuleren. Andersom krijgt Masimo toegang tot de consumentgerichte audiomerken en de wereldwijde marktexpertise gericht op consumenten, een cloudgebaseerd ecosysteem en de relatie met miljoenen consumenten over de hele wereld. Dit moet met name de distributie van Masimo’s toenemende portfolio aan consumentenproducten ten goede komen.

Definitieve overname Sound United door Masimo later in 2022

De overname moet later in 2022 afgerond worden. Kevin Duffy blijft Sound United leiden, maar heeft Joe Kiani van Masimo nu uiteraard boven zich. Volgens hifi.nl zou de transactie 1,03 miljard dollar bedragen voor de overname. Joe Kiani laat weten blij te zijn met de overname en laat weten al lang een fan te zijn van de verschillende audiomerken van Sound United. Wat de overname op de langere termijn precies zal betekenen voor alle verbonden merken is niet bekend.