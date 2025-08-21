Dutch Audio Event 2025: dit moet je weten

We hebben voor Dutch Audio Event 2025 een uitzonderlijk deelnemersveld kunnen samenstellen: een unieke samenkomst van vrijwel alle hifi-distributeurs en -fabrikanten die actief zijn in de Nederlandstalige markt. Deze importeurs en merken verzorgen indrukwekkende demonstraties, boeiende workshops en inspirerende presentaties. Bezoekers maken kennis met de nieuwste innovaties en tijdloze klassiekers, van luidsprekers en versterkers tot streamers, hoofdtelefoons, platenspelers en accessoires. Alles wat op audiogebied de moeite waard is, is hier te vinden.

Deelnemende distributeurs, fabrikanten en importeurs zijn:

ACM Premium Audio | Kamer 33 | Rode zone

ACM Premium Audio brengt een indrukwekkende line-up van high-end audiomerken naar Dutch Audio Event. Merken als Abacus, Audio Hungary, Perreaux staat bekend om haar compromisloze versterkertechnologieën, terwijl Divine Acoustics en hORNS unieke luidsprekerconcepten presenteren. Eternal Arts en fonolab tonen innovatieve buizenontwerpen en draaitafelaccessoires, met de hand geassembleerd voor maximale prestaties. AFI en Audiodesk Systems richten zich op platenwasmachines en resonantiecontrole, essentieel voor vinylliefhebbers. Esprit en Xact leveren kabels en randapparatuur die het maximale uit elk systeem halen, terwijl LinnenberG en Serblin & Son hun meesterwerken presenteren in een exclusieve luisterruimte.

Aequo Audio | Kamer 8 | Blauwe zone

Aequo Audio, afkomstig uit Eindhoven, is een van de meest vooruitstrevende luidsprekerfabrikanten van Nederland. Het merk combineert actief aangestuurde technologie met akoestisch geoptimaliseerde behuizingen. Hun speakers zijn niet alleen een lust voor het oor, maar ook voor het oog – met strakke, elegante designs en doordachte integratie van materialen. Tijdens Dutch Audio Event presenteert Aequo Audio hun nieuwste modellen, uitgerust met Adaptive Gain Technology en hybride aansturing voor een uiterst transparante, diepe en dynamische weergave. Een unieke kans om kennis te maken met het summum van Nederlandse luidsprekertechnologie.

AF Group | Kamer 33 | Rode zone

AF Group vertegenwoordigt drie karaktervolle merken uit Italië: Audio Analogue, Vela Audio en Airtech. Audio Analogue brengt versterkers die bekend staan om hun natuurlijke, vloeiende klank en minimalistische ontwerpfilosofie. Vela Audio voegt daar hoogwaardige netwerkoplossingen en digitale bronnen aan toe, terwijl Airtech zich richt op audiofiele bekabeling en netsnoeren. De combinatie van technische perfectie en Italiaanse flair levert een muzikale totaalbeleving op die zowel krachtig als subtiel is. Tijdens Dutch Audio Event demonstreert AF Group hun complete opstellingen, waarbij muziek en emotie centraal staan.

Analogue Audio Association | Glazen foyer | Blauwe zone

Vereniging Analogue Audio Association is tijdens Dutch Audio Event aanwezig om de magie van analoge muziekweergave te vieren en te promoten. Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van kennis over draaitafels, vinylplaten en analoge opname- en afspeeltechnieken. Bezoekers kunnen zich laten onderdompelen in de warme, natuurlijke klank van vinyl en kennismaken met zowel klassieke als innovatieve analoge apparatuur. De Analogue Audio Association deelt expertise over platenspeler afstelling, platenonderhoud en opnamegeschiedenis, en laat zien waarom analoog luisteren voor velen nog altijd de meest muzikale en meeslepende ervaring is.

Arpeggio Acoustics | Kamer 59 | Gele zone

Arpeggio Acoustics ontwikkelt luidsprekers waarin natuurlijke klankweergave en nauwkeurige faseafstemming samenkomen. Met een scherp oor voor detail en een passie voor akoestiek creëert het merk luidsprekersystemen die zowel analytisch als muzikaal overtuigen. Op Dutch Audio Event laat Arpeggio Acoustics hun nieuwste vloerstaande modellen horen, met innovatieve drivertechnologieën en zorgvuldig afgestemde kasten. Ook worden er lezingen gegeven over akoestiek en het belang van een gebalanceerde frequentierespons. Een must voor de kritische luisteraar die op zoek is naar een transparante, meeslepende luisterervaring.

Audio Group Denmark | Kamer 45 | Rode zone

Audio Group Denmark verenigt vier toonaangevende merken: Ansuz, Aavik, Børresen Acoustics en Axxess. Elk merk draagt bij aan een holistische benadering van geluid, waarbij technologie, ontwerp en materiaalkeuze hand in hand gaan. Børresen Acoustics luidsprekers zijn wereldberoemd om hun snelheid en transparantie, terwijl Aavik innovatieve versterkers en streamers ontwikkelt. Ansuz levert kabels en resonantie controleproducten die het systeem tot in detail optimaliseren. Axxess maakt deze technologieën toegankelijker voor een breder publiek. Tijdens Dutch Audio Event presenteert Audio Group Denmark complete systemen waarin synergie en emotionele beleving centraal staan. Verwacht een meeslepende demonstratie op het hoogste niveau.

Audioscript | Kamer 3 | Rode zone

Audioscript vertegenwoordigt Luxman, het iconische Japanse merk dat al sinds 1925 excelleert in high-end audiocomponenten en dus haar 100-jarige bestaan viert. Luxman staat bekend om zijn warme, analoge klank en compromisloze bouwkwaliteit. Versterkers, cd-spelers en draaitafels van Luxman worden ontworpen met een mix van traditioneel vakmanschap en moderne technologie. Op Dutch Audio Event toont Audioscript de nieuwste geïntegreerde versterkers en bronnen van Luxman, inclusief hybride buizenmodellen en innovatieve D/A-converters. De luisteropstelling laat bezoekers genieten van de kenmerkende muzikale finesse waar Luxman om geroemd wordt. Voor liefhebbers van verfijnde, emotionele muziekweergave is dit een absolute must.

Auer Acoustics | Kamer 111 | Rode zone

Auer Acoustics is een Duitse fabrikant van high-end luidsprekers die design en technologie op sublieme wijze combineert. De ontwerpen zijn strak, elegant en volledig in dienst van akoestische prestaties. Door toepassing van geavanceerde materialen en innovatieve scheidingsfilters leveren de luidsprekers van Auer Acoustics een gedetailleerde, ruimtelijke en natuurlijke klank. Tijdens Dutch Audio Event presenteert het merk hun nieuwste modellen, die hand gebouwd worden in Nederland. De demonstratie laat horen hoe nauwkeurigheid en muzikaliteit elkaar versterken in een luisterervaring die zowel analytisch als emotioneel overtuigt.

City Audio Trade | Kamer 35 | Rode zone

City Audio Trade brengt een rijke verzameling Europese en Aziatische high-end merken samen. ThivanLabs en Circle Labs bieden buizenversterkers met een warme, analoge signatuur. Audesen Qln tonen hun akoestisch verfijnde luidsprekers, terwijl Skyanalog een selectie hoogwaardige phono-cartridges presenteert. Pre-audio demonstreert innovatieve draaitafels met lineaire tracking, en Merason brengt Zwitserse digitale precisie in DAC’s. BLUE AMP en Holborne tonen versterking en bronnen die compromisloze prestaties leveren. Chario en MastersounD voegen Italiaanse flair toe met elegante ontwerpen. Trigon sluit aan met betrouwbare Duitse techniek. De stand van City Audio Trade biedt voor iedere luisteraar iets bijzonders – van klassiek tot cutting-edge.

Cube Audio | Kamer 24 | Blauwe zone

Cube Audio uit Polen staat bekend om hun bijzondere full-range luidsprekers die gebruikmaken van eigen ontwikkelde drivers. Deze handgemaakte luidsprekers combineren een minimalistisch ontwerp met een uitzonderlijke muzikaliteit. Door het ontbreken van een crossover in het middengebied wordt een zeer directe en coherente klank gerealiseerd, wat resulteert in een meeslepende en natuurlijke muziekbeleving. Tijdens Dutch Audio Event presenteert Cube Audio hun best presterende modellen, waaronder systemen met open baffle-ontwerp. Een ideale plek voor liefhebbers van pure, expressieve geluidsweergave zonder technische franje.

D&D Audio | Kamer 63 | Gele zone

D&D Audio presenteert een zorgvuldig geselecteerd assortiment high-end merken die samen een totaalbeleving bieden voor de kritische luisteraar. Astell&Kern staat centraal met zijn hoogwaardige digitale audio spelers en draagbare oplossingen voor audiofielen. Daarnaast worden draaitafels en toonarmen van Clearaudio gedemonstreerd, evenals de hoogwaardige bekabeling van Siltech en Crystal Cable. YG Acoustics toont hun state-of-the-art luidsprekers met een ongeëvenaarde resolutie en dynamiek. Devialet voegt Franse innovatie toe met hun iconische Phantom-reeks en versterkers. SME Audio levert Britse draaitafelpracht. D&D Audio zorgt voor een klankervaring waarin detail, emotie en technologie samenkomen.

Dali Benelux | Kamer 83 & Utrecht foyer | Groene zone

Dali Benelux vertegenwoordigt een indrukwekkend portfolio van merken die muziek toegankelijk maken voor een breed publiek zonder in te boeten op kwaliteit. Merken zoals NAD, Bluesound, Dali en PSB bieden oplossingen van instapniveau tot high-end, met een focus op gebruiksgemak en innovatieve technologie. Tijdens Dutch Audio Event presenteert Dali Benelux draadloze muzieksystemen, versterkers met streamingmogelijkheden en luidsprekers die zowel visueel als akoestisch overtuigen. De combinatie van Scandinavisch design, degelijkheid en muzikale verfijning maakt hun presentatie interessant voor zowel nieuwkomers als doorgewinterde luisteraars.

Daudio | Kamer 19 | Blauwe zone

Daudio is een Nederlandse fabrikant van open-baffle luidsprekers die zich kenmerken door een uiterst natuurlijke en ruimtelijke weergave. Door het ontbreken van een gesloten behuizing klinkt de muziek vrijer en levensechter, met een brede en diepe soundstage als resultaat. Op Dutch Audio Event demonstreert Daudio hun unieke benadering van luidsprekerontwerp, met eigenontwikkelde drivers en geavanceerde filtering. Bezoekers kunnen rekenen op een realistische, betrokken luisterervaring waarbij muziek werkelijk tot leven komt. Daudio richt zich op de pure muziekliefhebber die zoekt naar transparantie, dynamiek en een compromisloos ontwerp.

Davone | Kamer 9 | Blauwe zone

Het Deense Davone combineert vakmanschap met een minimalistisch, bijna artistiek design. Hun luidsprekers ogen als moderne kunstwerken en passen perfect in eigentijdse interieurs. Maar het is zeker niet alleen de vorm die telt – ook klankmatig overtuigen Davone’s creaties met een warme, uitnodigende weergave en indrukwekkende muzikaliteit. Tijdens Dutch Audio Event kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste modellen, waarin natuurlijke materialen, akoestische kennis en esthetiek samensmelten. Davone richt zich op liefhebbers van zowel design als muziek, met producten die visueel én auditief inspireren.

DB Module | Kamer 16 | Blauwe zone

DB Module is gespecialiseerd in modulaire audiomeubels en accessoires die functionaliteit combineren met esthetiek. Hun oplossingen zijn ontworpen voor veeleisende hifi-gebruikers die hun installatie optimaal willen presenteren en gebruiken. Denk aan trilling dempende meubelconstructies, modulaire racksystemen en geïntegreerde kabelgeleiding. Tijdens Dutch Audio Event laat DB Module zien hoe een goed ontworpen meubel niet alleen het gebruiksgemak verhoogt, maar ook de geluidskwaliteit positief beïnvloedt. Een onmisbare presentatie voor wie zijn hifi-omgeving professioneel wil inrichten.

Driade | Kamer 38 | Rode zone

Tijdens Dutch Audio Event toont Driade zijn karakteristieke luidsprekers, ontworpen met een unieke balans tussen techniek en esthetiek. Met een filosofie die klank als kunst beschouwt, combineert Driade hoogwaardige componenten met elegante vormen en verfijnde afwerking. De luidsprekers leveren een natuurlijk, open geluidsbeeld dat zowel detail als muzikaliteit biedt. Handgemaakt in Nederland, zijn de ontwerpen herkenbaar door hun tijdloze stijl en doordachte constructie. Bezoekers krijgen de kans om te ervaren hoe Driade muziek tot leven brengt met een klankbeeld dat zowel emotie als precisie ademt.

Dune Blue | Holland Foyer Headspace, Groningen Foyer | Groene zone, Rode zone

Dune Blue zal dit jaar weer aanwezig zijn op Dutch Audio Event en brengt een sterke selectie toonaangevende merken mee die stuk voor stuk geliefd zijn in de wereld van high-end audio. Namen als 64 Audio, Campfire Audio, Dan Clark Audio en Feliks Audio zijn inmiddels synoniem met vakmanschap en karakter, terwijl ook van Final, HEDD en HiFiMAN veel verwacht wordt door kenners die gevoel voor nuance hebben. Dune Blue zet daarnaast zwaargewichten als Meze Audio, Canvas Hifi, Niimbus Audio, Noble Audio, Repeat Audio, Violectric en Viva Audio in de spotlights. Hun aanwezigheid vormt een krachtig statement en onderstreept de rol die Dune Blue speelt als vertegenwoordiger van merken die wereldwijd worden gewaardeerd om hun visie, persoonlijkheid en absolute toewijding aan individuele geluidsbeleving.



Dutch & Dutch | Kamer 119 | Rode zone

Innovatieve actieve luidsprekersystemen worden gepresenteerd door Dutch & Dutch, ontwikkeld en gebouwd in Nederland. Deze luidsprekers combineren geavanceerde DSP-technologie met akoestische verfijning, waardoor ze perfect zijn afgestemd op elke luisterruimte. Het resultaat is een nauwkeurige, transparante weergave met indrukwekkende dynamiek en controle, zonder dat er externe versterkers of complexe bekabeling nodig zijn. Tijdens Dutch Audio Event kunnen bezoekers zelf horen hoe Dutch & Dutch een complete, geïntegreerde oplossing biedt die zowel audiofielen als professionele gebruikers aanspreekt. Een perfecte balans tussen gebruiksgemak, design en compromisloze geluidskwaliteit.

Dynaudio Benelux | Kamer 3 | Rode zone

Importeur Dynaudio Benelux brengt een combinatie van Deense luidsprekerprecisie en high-end digitale streaming naar Dutch Audio Event. Dynaudio luidsprekers staat wereldwijd bekend om zijn natuurlijke klank, muzikale balans en elegante ontwerpen. In combinatie met Auralicstreamingoplossingen, die uitblinken in snelheid, stabiliteit en detailweergave, ontstaat een luisterervaring van topniveau. Bezoekers kunnen genieten van systemen waarin elk detail van de opname wordt onthuld, met een geluidsbeeld dat zowel krachtig als verfijnd is. Dynaudio Benelux laat zien hoe vakmanschap en digitale innovatie elkaar versterken voor een meeslepende muzikale beleving.

ERCT | Kamer 115 & 117, Flevoland Foyer, Holland Foyer Headspace | Rode zone, Groene zone

Een indrukwekkend scala aan high-end merken wordt gepresenteerd door ERCT. Van de precisie van Accustic Arts en Analog Manufaktur Germany tot de verfijnde bekabeling van Audiomica Laboratory. Met versterkers en bronnen van Cary Audio, Norma Audio Electronics en Octave Audio, en luidsprekers van Davis Acoustics, Ø Audio en Von Schweikert Audio, ontstaat een complete set aan mogelijkheden. Innovatieve merken zoals Eversolo, Moondrop en Zidoo tonen digitale perfectie, terwijl Thales Turntable’s, Goldenberg Audio en Velodyne Acoustics analoge en subwoofer expertise brengen. Solid Tech, Luxsin Audio, Rogue Audio en Powergrip maken de keten compleet.

F&F Hifi | Kamer 20 | Blauwe zone

F&F Hifi presenteert een selectie aduio merken die innovatie en emotie in muziekweergave centraal stellen. Ilumnia ontwikkelt luidsprekers met unieke zwevende drivertechnologie, waardoor een uitzonderlijk natuurlijke en open klank ontstaat. Metaxas & Sins valt op door zijn artistieke ontwerpen en high-end audio-elektronica die net zo spectaculair klinkt als het eruitziet. Zanden, uit Japan, staat bekend om zijn verfijnde buizenversterkers en digitale componenten die muziek een warme, levensechte signatuur geven. Tijdens Dutch Audio Event laat F&F Hifi zien hoe deze merken samen een luisterervaring creëren waarin techniek, design en muzikaliteit perfect samensmelten.

Fine Sounds Benelux | Kamer 65 | Gele zone

Distributeur Fine Sounds Benelux brengt een selectie absolute topmerken naar het Dutch Audio Event. McIntosh, met zijn iconische blauwe VU-meters, staat voor krachtige en muzikale versterking. Sonus faber luidsprekers combineren Italiaanse elegantie met sublieme klank, en Sumiko cartridges zorgen voor analoge perfectie bij vinylweergave. Fine Sounds Benelux demonstreert hoe deze merken samen een compleet systeem vormen waarin technologie en emotie elkaar versterken. Bezoekers kunnen zich laten onderdompelen in een rijke, gedetailleerde en dynamische muziekervaring, ondersteund door producten die zowel visueel als auditief tot de wereldtop behoren.

Grimm Audio | Kamer 116 | Rode zone

Tijdens Dutch Audio Event brengt fabrikant Grimm Audio zijn in Nederland ontwikkelde high-end audioproducten, waaronder de meermaals bekroonde LS1 luidsprekersystemen en geavanceerde converters. Grimm Audio combineert diepgaande technische kennis met een passie voor muziek, resulterend in producten die even nauwkeurig als muzikaal zijn. De geïntegreerde ontwerpen zorgen voor een optimale match tussen versterking, luidspreker en signaalverwerking, waardoor een uitzonderlijk transparante en natuurgetrouwe weergave ontstaat. Bezoekers krijgen de kans om te ervaren hoe Grimm Audio studiokwaliteit naar de huiskamer brengt, met een klank die zowel professionals als muziekliefhebbers aanspreekt.

GVR Audio Import | Boszaal | Gele zone

Een uitgebalanceerde line-up van internationale topmerken mag je verwachten bij GVR Audio Import. Audio Physic luidsprekers bieden Duitse precisie en holografische weergave, Hanacartridges leveren analoge verfijning, en Acoustic Solid draaitafels combineren traditioneel vakmanschap met moderne prestaties. Leema Acoustics versterkers brengen Britse muzikaliteit, terwijl Connected-Fidelity accessoires zorgen voor optimale signaalintegriteit. Van den Hulontwikkelt kabels en accessoires die elke schakel van het audiosysteem optimaliseren. Tijdens Dutch Audio Event laat GVR Audio Import zien hoe deze merken samen een coherent, hoogwaardig systeem vormen waarin elk onderdeel bijdraagt aan een meeslepende luisterervaring. Ideaal voor muziekliefhebbers die op zoek zijn naar kwaliteit tot in de kleinste details.

Headfinest Distribution | Holland Foyer Headspace | Groene zone

Headfinest Distribution brengt een brede selectie merken voor de veeleisende hoofdtelefoon- en portable audiofan. Dekoni Audio staat bekend om zijn hoogwaardige oorkussens die comfort en klank verbeteren. Fiio en iBasso Audio leveren draagbare spelers, DAC’s en versterkers die high-res audio overal toegankelijk maken. iFi Audio biedt innovatieve desktop- en portable DAC/versterkeroplossingen met een focus op zuiver geluid. Kinera en Sendy combineren esthetiek met verfijnde in-ear en over-ear ontwerpen, terwijl Sivga houten hoofdtelefoons bouwt met een warme, muzikale klank. SilentPower voorziet in schone stroomoplossingen en Roon is dé toonaangevende muzieksoftware voor beheer en streaming in high-end kwaliteit. Samen bieden deze merken alles voor een complete persoonlijke luisterervaring.

Hear Everything Audio Import | Kamer 7 | Blauwe zone

Importeur Hear Everything laat tijdens Dutch Audio Event horen hoe ultieme muziekreproductie klinkt. C.E.C. levert high-end cd-spelers en transports, Guru luidsprekers brengen muzikale timing en natuurlijke weergave, en Merrill Audio versterkers combineren kracht met verfijning. The Bespoke Audio Company levert op maat gemaakte, passieve voorversterkers van ongeëvenaarde kwaliteit. Samen vormen deze merken een synergetisch geheel waarin transparantie, dynamiek en muzikaliteit centraal staan. Bezoekers kunnen ervaren hoe zorgvuldig gekozen componenten zorgen voor een luisterervaring die zowel meeslepend als technisch indrukwekkend is.

Helios | Kamer 56 | Gele zone

Helios presenteert tijdens Dutch Audio Event een sterke line-up voor zowel professionals als veeleisende luisteraars. ATC luidsprekers staan bekend om hun nauwkeurigheid en dynamiek, Benchmark levert compacte maar extreem transparante elektronica, en Mutec zorgt voor perfecte digitale klok- en signaalverwerking. PSI Audio monitort luidsprekers met Zwitserse precisie, terwijl Lake People versterkers en interfaces leveren die absolute betrouwbaarheid garanderen. Helios laat zien hoe professionele technologie rechtstreeks kan worden toegepast in high-end thuisluisteromgevingen, voor een geluidservaring die eerlijk, krachtig en meeslepend is.

Hexagon Audio | Kamer 26 | Blauwe zone

Een zorgvuldige selectie merken die bekendstaan om hun muzikale signatuur en technische perfectie wordt gebracht door Hegaxon Audio. Aqua digitale bronnen, Avid Hifi draaitafels, COSaudio-elektronica, en Graham Audio luidsprekers leveren samen een rijke, natuurlijke klank. Lejonklou versterkers, Ophidian luidsprekers en The Wand toonarmen tonen hoe detail en emotie hand in hand kunnen gaan. Tijdens Dutch Audio Event demonstreert Hexagon Audio hoe deze merken elkaar aanvullen tot systemen die zowel visueel als auditief een statement maken. Perfect voor wie zoekt naar authentieke, meeslepende muziekreproductie.

Hifi Corner Trading | Kamer 1 | Blauwe zone

Tijdens Dutch Audio Event presenteert Hifi Corner Trading de innovatieve oplossingen van Lyngdorf en Steinway Lyngdorf. Lyngdorf staat bekend om zijn RoomPerfect-kamercorrectie, waardoor muziek en film altijd optimaal klinken, ongeacht de ruimte. Steinway Lyngdorf tilt dit naar het hoogste niveau met exclusieve systemen die compromisloze geluidskwaliteit combineren met luxueus design. Samen bieden deze merken een luisterervaring die zowel technologisch geavanceerd als emotioneel meeslepend is. Bezoekers ontdekken hoe precisie, kracht en elegantie samenkomen in systemen die zowel thuisbioscopen als muziekliefhebbers wereldwijd overtuigen.

High-end Music | Kamer 32 | Rode zone

Importeur High-end Music brengt een krachtige combinatie van merken: Pro-Ject Audio Systemsmet zijn uitgebreide lijn draaitafels en accessoires, Musical Fidelity versterkers en bronnen voor verfijnde weergave, en Triangle luidsprekers met Franse elegantie en levendige klank. Samen vormen ze een systeem dat zowel analoge als digitale muziek op hoog niveau weergeeft. High-end Music demonstreert tijdens Dutch Audio Event hoe deze merken elkaar aanvullen voor een muzikale ervaring die zowel toegankelijk als audiofiel is, en geschikt voor uiteenlopende luistervoorkeuren.

House of Music | Kamer 44 | Rode zone

House of Music vertegenwoordigt een diverse groep merken die zich richten op toegankelijke, muzikale en kwalitatieve audio-oplossingen. Elipson combineert elegant Frans design met verrassend krachtige en heldere luidsprekers. MoFi Electronics, bekend van de hoogwaardige draaitafels en vinylaccessoires, brengt analoog luisteren naar een hoger niveau. Music Hall levert betaalbare, goed gebouwde draaitafels en versterkers met een warme klank. Q Acoustics staat voor moderne luidsprekers die een perfecte balans vinden tussen prestaties en prijs. Revival Audio richt zich op retro-geïnspireerde en hoogstaande audioapparatuur. Teac biedt veelzijdige apparaten, van draaitafels tot netwerkspelers, en Wiim specialiseert zich in draadloze multiroom-audio. Samen bieden ze op Dutch Audio Event een breed scala aan oplossingen die zowel de beginnende als ervaren luisteraar aanspreken.

IsoAcoustics Nederland | Kamer 118 | Rode zone

Deze importeur laat tijdens Dutch Audio Event zien hoe ontkoppeling de geluidsweergave kan transformeren. De innovatieve isolatieoplossingen van IsoAcoustics verbeteren de helderheid, focus en ruimtelijkheid van zowel luidsprekers als studioapparatuur door trillingen en resonanties te minimaliseren. Of het nu gaat om monitoren, vloerstaanders of subwoofers, IsoAcoustics-producten zorgen voor een strakkere bas, een opener middengebied en een preciezer stereobeeld. Bezoekers van Dutch Audio Event kunnen zelf ervaren hoe relatief kleine accessoires een groot verschil maken, met de fameuze A-B test, in de muzikale beleving. Voor zowel in de studio als thuis.

Joenit | Kamer 40 | Rode zone

De Belgische importeur Joenit presenteert tijdens Dutch Audio Event een combinatie van Britse precisie en Canadese muzikaliteit. Rega staat bekend om zijn iconische draaitafels, versterkers en cd-spelers, allemaal ontworpen voor maximale eenvoud en muzikaliteit. Totem luidsprekers leveren een groot, ruimtelijk geluidsbeeld uit compacte behuizingen, met veel aandacht voor timing en emotie. Samen vormen deze merken een synergie waarbij zowel analoge als digitale muziek tot leven komt. Bezoekers krijgen de kans om te ervaren hoe Joenit’s zorgvuldig samengestelde systemen zorgen voor een natuurlijke, meeslepende en langdurig aangename luisterervaring.

KAD Audio | Kamer 14 | Blauwe zone

Op Dutch Audio Event toont KAD Audio zijn eigen Nederlandse luidsprekers en audio-oplossingen. Met een focus op nauwkeurigheid, dynamiek en muzikaliteit ontwerpt en bouwt KAD Audio producten die zowel in een hifi- als een homecinema-omgeving tot hun recht komen. De luidsprekers zijn ontworpen met geavanceerde meet- en afstemtechnieken en worden met zorg geassembleerd. Tijdens het evenement kunnen bezoekers ervaren hoe KAD Audio een breed, gedetailleerd geluidsbeeld neerzet dat zowel analytisch als warm is, en waarbij lange luistersessies puur genieten blijven.

KII Audio | Kamer 23 | Blauwe zone

KII Audio presenteert zijn geavanceerde actieve luidsprekers, die bekendstaan om hun unieke cardioïde-afstraalgedrag en geïntegreerde DSP-technologie. Dit ontwerp minimaliseert reflecties van muren en biedt een extreem nauwkeurig stereobeeld, zelfs in uitdagende ruimtes. De KII-systemen combineren versterking, filtering en kamercompensatie in één behuizing, waardoor externe apparatuur grotendeels overbodig wordt. Tijdens Dutch Audio Event laat KII Audio horen hoe precisie, controle en gemak samenkomen in een compact maar uiterst krachtig luidsprekersysteem, dat zowel audiofielen als professionals aanspreekt.

KlangQ | Kamer 22 | Blauwe zone

Tijdens Dutch Audio Event brengt KlangQ een eclectische mix van merken die allemaal draaien om karaktervolle geluidsweergave. Bastanis staat voor open baffle-luidsprekers met enorme levendigheid, SW1X levert high-end digitale en analoge bronnen met buizentechniek, Club-27combineert muzikaliteit met speels design, en M-Way biedt innovatieve audiocomponenten. Samen vertegenwoordigen deze merken een filosofie waarin muziekbeleving vooropstaat, los van standaardoplossingen. KlangQ nodigt bezoekers uit om zich te laten verrassen door systemen die even uniek als meeslepend zijn.

Latham Audio | Kamer 54 | Gele zone

Een driekracht van topmerken worden op Dutch Audio Event gepresenteerd door Latham Audio: Naim Audio voor krachtige en ritmisch precieze elektronica, Focal voor Franse luidsprekers die detail en dynamiek combineren en Chord Company voor hoogwaardige bekabeling die elke nuance behoudt. Deze merken vullen elkaar perfect aan in systemen die zowel technisch als emotioneel overtuigen. Tijdens het Dutch Audio Event laat Latham Audio horen hoe deze combinatie resulteert in een meeslepende luisterervaring, waarin elk onderdeel bijdraagt aan een coherent, muzikaal geheel.

Livet Audio | Kamer 82 | Groene zone

Tijdens Dutch Audio Event presenteert Livet Audio een zorgvuldig samengestelde selectie topmerken voor de echte muziekliefhebber. Beleef de precisie en dynamiek van Inakustikbekabeling, ervaar de innovatieve streamingoplossingen van HiFi Rose en laat je meeslepen door het Zwitserse vakmanschap van Piega luidsprekers. Daarnaast toont Livet Audio de indrukwekkende elektronica van T+A, waar Duitse engineering en muzikaliteit samenkomen. In de luisterruimte worden bezoekers ondergedompeld in pure klankbeleving, met oog voor detail en sfeer. Een ideale kans om high-end audio-oplossingen te ervaren die technologie, design en emotie naadloos verbinden.

Loewe Opta Benelux | Kamer 61 | Gele zone

Tijdloos design en modern gebruiksgemak komen samen met de nieuwste Loewe televisies en audiosystemen gerepresenteerd door Loewe Opta Benbelux. Deze iconische producten combineren Duitse degelijkheid met elegante vormgeving. Samen met de hoogwaardige meubels van Clic wordt een complete beleving gecreëerd waarbij esthetiek en functionaliteit perfect samengaan. Tijdens Dutch Audio Event laat Loewe Opta Benelux zien hoe beeld en geluid op hoog niveau geïntegreerd kunnen worden in het interieur, zonder concessies aan stijl. Bezoekers ontdekken hoe premium technologie naadloos opgaat in het dagelijks leven en tegelijk een statement maakt in de woonruimte.

Mafico | Kamer 55 | Gele zone

Wederom pakt Mafico groots uit op Dutch Audio Event met een indrukwekkende line-up van high-end audiomerken. Van de krachtige versterkers van Acurus en AVM tot de verfijnde buizenversterkers van Airtight en Audio Note; van de iconische hoorns van Avantgarde tot de muzikale weergave van Harbeth en Devore. Ook vind je innovatieve oplossingen zoals DS Audiooptische elementen en Vicoustic akoestiek. Met namen als Bryston, Chord Electronics, Falcon, Furutech, Morel en vele anderen, presenteert Mafico een breed spectrum aan audiofiele topproducten. Een must voor iedere muziekliefhebber die compromisloze kwaliteit wil ervaren.

Masimo | Parkzaal, Galerij Foyer, Buiten terrein | Groene zone

Op Dutch Audio Event laat Masimo horen wat mogelijk is wanneer absolute precisie en passie voor muziek samenkomen. Ontdek de rijke klank en innovatie van Denon en Marantz elektronica, gecombineerd met de verfijnde luidsprekers van Bowers & Wilkins. Voor wie nog verder wil gaan, presenteert Masimo ook Classé high-end versterking. In de luisterruimte worden bezoekers meegenomen op een muzikale reis waarin detail, dynamiek en beleving centraal staan. Het is de perfecte gelegenheid om te ervaren hoe topmerken samenwerken om muziek tot leven te brengen in de huiskamer.

Monitor Audio Nederland | Kamer 12 | Blauwe zone

Importeur Monitor Audio Nederland brengt merken die zich richten op hoogwaardige en betaalbare audio-oplossingen met een uitstekende klankkwaliteit. Monitor Audio is bekend om zijn luidsprekers met een krachtige, muzikale en gedetailleerde weergave. Roksan levert draaitafels en versterkers die analoge en digitale muziek op hoog niveau combineren. Blok biedt stijlvolle en audiomeubel oplossingen met een prachtig design. Samen bieden deze merken een veelzijdige lijn die geschikt is voor zowel de beginnende muziekliefhebber als de doorgewinterde audiofiel, met een focus op gebruiksgemak en muzikale rijkdom.

More Music | Kamer 81 | Groene zone

Importeur More Music presenteert een indrukwekkende selectie high-end merken die elk hun eigen specialisme hebben. Acustica Applicata staat bekend om akoestische behandelingen en oplossingen, terwijl Aurender hoogwaardige muziekservers levert. dCS, Moon en Spectral vertegenwoordigen de top in digitale conversie en versterking. Estelon en Gauder Akustik zijn fabrikanten van hoogwaardige luidsprekers met een eigen karakter. Finite Elemente en MIT Cables zorgen voor solide ondersteuning en hoogwaardige kabels die de signaalkwaliteit waarborgen. Pass Laboratories en PrimaLuna bieden krachtige versterkers met een warme klank, terwijl Shunyata Research kabels en stroomfilters levert voor optimale prestaties. Tijdens Dutch Audio Event toont More Music hoe deze merken samen een compleet, muzikaal systeem vormen.

Music Emotion | Glazen foyer | Blauwe zone

Music Emotion, Van der Geld Uitgeverij & FWD Magazine is een Nederlandse uitgever op het gebied van high-end audio en muziekbeleving titels, in print en online. Van der Geld is de uitgeverijn achter de reeks van deze toonaangevende muziektijdschriften en platforms, met oog voor diepgaande inhoud en kwaliteitsjournalistiek. FWD Magazine richt zich specifiek op audio, muziek en lifestyle en biedt lezers inspirerende artikelen, reviews en achtergrondverhalen. Tijdens Dutch Audio Event nodigen ze bezoekers uit om zich te verdiepen in de abonnement mogelijkheden op één of meerdere van hun titels. Wordt je abonnee? Dan ga je zeker ook met een mooi cadeau naar huis!



Music2 Audio Import | Tuinzaal | Rode zone

Music2 combineert merken die zich onderscheiden door ambachtelijkheid en technische innovatie. Dr. Feickert staat bekend om precisie-draaitafels en bijzondere platenspelers. Ikeda en Reedleveren hoogwaardige pick-ups voor de vinyl-liefhebber. Blumenhofer en BMC Acousticsproduceren luidsprekers die zowel gedetailleerd als zeer muzikaal zijn. Trafomatic Audio bouwt versterkers met een warme en natuurlijke klank. Senna Sound en Earman verzorgen accessoires en componenten die de luisterervaring verbeteren. Music2 biedt op Dutch Audio Event een breed palet aan producten voor de veeleisende muziekliefhebber.

Necto Systems | Binnenhof foyer | Blauwe zone

Importeur Necto Systems vertegenwoordigt innovatieve merken die zich richten op systeem integratie, veelzijdigheid en gebruiksgemak in moderne audiotoepassingen. Iddero levert geavanceerde luidsprekers en systemen met een natuurlijke klank. B-System en MDT bieden high-end luidsprekeroplossingen met een focus op inbouw en design. Divus en Trivum richten zich op slimme multiroom en domotica oplossingen, waarbij geluidskwaliteit en gebruiksgemak centraal staan. Tense levert luxueuze luidsprekerstands en accessoires, terwijl purSonic zich specialiseert in akoestische optimalisatie. Müller zorgt voor hoogwaardige bekabeling en connectiviteit. Samen bieden deze merken een combinatie van innovatie en audiokwaliteit voor uiteenlopende luisteromgevingen.

New Transtec | Kamer 46 | Rode zone

Importeur New Transtec brengt een mix van gerenommeerde Britse en Duitse merken die elk een eigen traditie en specialisatie hebben. Quad staat bekend om zijn iconische buizenversterkers en akoestisch innovatieve luidsprekers. VTL levert krachtige buizenversterkers met een warme en muzikale signatuur. Castle Audio combineert vintage inspiratie met moderne technologie in zijn luidsprekers. Trigon is een Duits merk dat hoogwaardige versterkers en luidsprekers bouwt met een focus op natuurlijke klank en solide constructie. Tijdens Dutch Audio Event laat New Transtec zien hoe deze merken samen een breed spectrum aan klankkleuren en stijlen bieden.

One Hifi | Kamer 36 | Rode zone

Tijdens Dutch Audio Event presenteert One Hifi het Britse topmerk Cyrus, bekend om zijn compacte maar uiterst muzikale versterkers en bronnen. Met een rijke historie in high-end audio combineert Cyrus innovatieve technologie met een kenmerkend, stijlvol ontwerp. One Hifi demonstreert hoe deze slimme, modulaire systemen moeiteloos samengaan met uiteenlopende luidsprekeropstellingen en luisterruimtes. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe de precisie, timing en muzikaliteit van Cyrus-oplossingen muziek tot leven brengen. Of het nu gaat om cd-weergave, streaming of versterking, Cyrus biedt een compleet platform voor muziekliefhebbers die topprestaties zoeken zonder overdreven formaat.

PAI audio video | Kamer 31, Limburg foyer | Rode zone, Blauwe zone

Benieuwd hoe veelzijdig en stijlvol premium audio kan zijn? PAI audio video laat het zien op Dutch Audio Event. Met Primare versterkers en streamers uit Zweden, de high-performance luidsprekers van Perlisten, de slimme meubeloplossingen van Creaktiv en de muzikale prestaties van System Audio, creëert PAI audio video complete sets voor elke smaak. Tijdens het Dutch Audio Event kunnen bezoekers luisteren naar combinaties die niet alleen uitblinken in klank, maar ook in design en functionaliteit. De presentatie toont hoe moderne techniek, Scandinavische eenvoud en doordachte opstellingen samenkomen tot een indrukwekkende audiovisuele totaalbeleving.

Penhold | Kamer 58 | Gele zone

Importeur Penhold brengt een uitgebreide collectie high-end merken naar het Dutch Audio Event. Verwacht de muzikale precisie van Anthem en Rotel versterking, de buizenwarmte van Fezz, en de streamingkracht van Lumin. De weergave komt tot leven met Martin Logan elektrostaten en Paradigm luidsprekers, terwijl accessoires zoals Sbooster voedingen en de draaitafels van Thorens zorgen voor optimale prestaties. Penhold creëert complete systemen waarin elke schakel zorgvuldig gekozen is voor maximale beleving. Bezoekers ontdekken een brede mix van technologieën en klankkarakters, perfect voor wie zijn luisterervaring naar een hoger niveau wil tillen.

Qobuz | Zeeland foyer | Gele zone

Aanwezig om de kracht van high-resolution streaming te laten horen, Qobuz online high-end streaming en donwload service. Als pionier in lossless en hi-res muziek biedt Qobuz een ongeëvenaarde catalogus, variërend van klassiek tot hedendaags, met een focus op geluidskwaliteit en redactionele inhoud. Tijdens Dutch Audio Event kunnen bezoekers zelf ervaren hoe eenvoudig het is om in studiokwaliteit te luisteren, en hoe Qobuz’ uitgebreide metadata en aanbevelingen bijdragen aan muzikale ontdekking. Of het nu via een dedicated streamer, pc of mobiel apparaat is: Qobuz brengt muziek zoals de artiest het bedoeld heeft.

Reference Sounds | Kamer 41, 42, Friesland foyer | Rode zone

Een presentatie van een absolute topselectie in high-end audio, dat beleef je bij Reference Sounds. Geniet van de muzikale verfijning van Wadax en Audio Research, de krachtige prestaties van Dan D’Agostino en Mark Levinson versterkers en de precisie van Ayre Acoustics. De luidsprekers van Wilson Audio, JBL en Revel zorgen voor meeslepende klank, terwijl accessoires van HRS en Transparent elk detail naar een hoger niveau tillen. Ook Matrix Audio streamers maken deel uit van de high-end demonstraties. Reference Sounds laat zien wat er mogelijk is wanneer de allerbeste merken samenkomen in systemen die zowel technisch als emotioneel indrukwekkend zijn.

Rhapsody Import | Kamer 47 | Rode zone

Tijdens Dutch Audio Event brengt Rhapsody Import de verfijnde luidsprekers en draaitafels van Wilson Benesch. Deze Britse fabrikant staat bekend om zijn innovatieve materialen zoals koolstofvezel en geavanceerde kastconstructies, die zorgen voor ongeëvenaarde precisie en muzikaliteit. Rhapsody Import demonstreert hoe Wilson Benesch een natuurlijk, levensecht geluidsbeeld neerzet dat zowel krachtig als verfijnd is. Bezoekers krijgen de kans om de unieke combinatie van technologische perfectie en muzikale emotie te ervaren. Een must voor liefhebbers die niets minder dan absolute topklasse in weergave en afwerking accepteren.

Semmaa Audio | Kamer 17 | Blauwe zone

Tijdens Dutch Audio Event presenteert Semmaa Audio de nieuwste innovaties van het eigen merk Semmaa audio. Deze in Nederland ontworpen en gebouwde luidsprekers combineren verfijnde techniek met een herkenbare, stijlvolle vormgeving. Elk model is met de hand geassembleerd en afgestemd voor een zo natuurlijk mogelijke muziekweergave. Semmaa Audio zet in op puurheid, muzikaliteit en duurzaamheid, waarbij elk detail — van de driverselectie tot de kastconstructie — zorgvuldig is overwogen. Tijdens de demonstraties kunnen bezoekers zelf horen hoe Semmaa audio muziek met energie, verfijning en ruimtelijkheid tot leven brengt.

Servi-Q | Kamer 110 | Rode zone

Op Dutch Audio Event presenteert Servi-Q de muzikale veelzijdigheid van Advance Paris en Elac. Advance Paris biedt betaalbare high-end versterkers en bronnen met een fraai, tijdloos ontwerp en een warme, gedetailleerde klank. Elac, met zijn lange historie in luidsprekerbouw, staat voor Duitse precisie, innovatieve technologie en breed inzetbare modellen — van compacte boekenplankspeakers tot high-performance vloerstaanders. Samen bieden deze merken complete systemen die zowel in stereo als in home-cinema-opstellingen schitteren. Servi-Q laat bezoekers ontdekken hoe muziek en film tot leven komen met hoogwaardige, maar toegankelijke oplossingen.

Sonos | Kamer 34 | Rode zone

Aanwezig om te laten zien hoe eenvoudig het is om overal in huis van geweldige muziek te genieten, dat is Sonos. Met draadloze luidsprekers, soundbars en subwoofers die naadloos samenwerken, biedt Sonos een flexibel multiroom systeem dat eenvoudig te bedienen is via de app of spraak. Tijdens Dutch Audio Event kunnen bezoekers ervaren hoe Sonos krachtige, heldere klank combineert met slimme functies zoals streamingdiensten, stereoparen en surround opstellingen. Of het nu gaat om achtergrondmuziek of meeslepende filmgeluid, Sonos maakt hoogwaardig geluid toegankelijk voor iedere woonruimte.

Sonova Consumer Hearing | Holland Foyer Headspace | Groene zone

De drijvende kracht achter het welbekende Sennheiser is Sonova Consumer Hearing. Sennheise ris één van de meest gerenommeerde namen in de wereld van koptelefoon audio. Sennheiser staat bekend om zijn innovatieve hoofdtelefoons en in-ear oordopjes die zowel bij professionals als muziekliefhebbers geliefd zijn. Van draadloze over-ear modellen tot in-ear monitors en studiokwaliteit high-end hoofdtelefoons: Sennheiser combineert geavanceerde technologie met een natuurlijke, meeslepende geluidsweergave. Tijdens Dutch Audio Event laat Sonova Consumer Hearing bezoekers kennismaken met de nieuwste Sennheiser producten, waarbij comfort, gebruiksgemak en uitzonderlijke geluidskwaliteit samenkomen.

Sound Coach | Limburg foyer | Blauwe zone

Sound Coach specialiseert zich in persoonlijke luistertraining en akoestisch advies, met als doel luisteraars bewuster te laten genieten van muziek. In plaats van alleen te focussen op apparatuur, helpt Sound Coach bij het ontwikkelen van luistervaardigheid: het herkennen van details, klankkleuren en ruimtelijkheid in muziek. Daarnaast geven ze advies over luidsprekeropstelling, akoestiek en systeemoptimalisatie, zodat elk audiosysteem zijn maximale potentieel bereikt. Tijdens Dutch Audio Event biedt Sound Coach inspirerende sessies waarin bezoekers direct ervaren hoe kleine aanpassingen in luisterhouding en opstelling een wereld van verschil kunnen maken in beleving.

SPL electronics | Galerij | Groene zone

Ook SPL Electronics zal deelnemen aan Dutch Audio Event. Het bekende merk uit Duitsland bereidt zich voor om daar verschillende high-end producten te presenteren, zoals voorversterkers, hoofdtelefoonversterkers en geavanceerde converters. Tijdens het evenement kunnen bezoekers de apparatuur beluisteren en in gesprek gaan met specialisten van SPL. Er wordt veel belangstelling verwacht van audiofielen en professionals uit de hifi- en studiowereld. De stand van SPL wordt een blikvanger op het evenement. De aanwezigheid draagt bij aan de professionele uitstraling van de beurs, want velen kijken uit naar de bijzondere presentatie van de SPL producten.

STS Records | Glazen foyer | Blauwe zone

Tijdens Dutch Audio Event kun je bij STS Records ontdekken wat er mogelijk is als opnamekwaliteit en muzikale passie samenkomen. Als specialist in hoogwaardige analoge en digitale opnames levert STS Records producties met uitzonderlijke dynamiek, detail en klankkleur. Hun opnames zijn geliefd bij audiofielen wereldwijd en worden vaak gebruikt als referentiemateriaal bij het testen van hifiapparatuur. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende genres, allemaal opgenomen met de kenmerkende STS-signatuur: puur, natuurlijk en met respect voor de muzikale intentie. Muziek zoals de artiest het bedoelde.

Studo-Hifi | Kamer 112 | Rode zone

Tijdens Dutch Audio Event presenteert Studo-Hifi zijn eigen lijn van zorgvuldig ontworpen audiocomponenten. Met een focus op puurheid van weergave en vakmanschap levert Studo-Hifi systemen die muziek tot in de kleinste details tot leven brengen. Elk product wordt ontwikkeld met oog voor zowel technische perfectie als muzikale expressie. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe Studo-Hifi een breed, diep geluidsbeeld neerzet, waarin dynamiek en nuance harmonieus samenkomen. Of het nu gaat om intieme akoestische opnames of grootschalige orkestwerken, Studo-Hifi zorgt voor een meeslepende luisterervaring die de emotie van muziek volledig overbrengt.

Temporal Coherence | Kamer 10 | Blauwe zone

Op Dutch Audio Event laat Temporal Coherence horen hoe hun unieke benadering van luidsprekerontwerp resulteert in een uitzonderlijk natuurlijke weergave. Door tijd- en fasecoherentie centraal te stellen, creëert Temporal Coherence systemen die het stereobeeld en de klankbalans met verbluffende precisie weergeven. Het resultaat is een geluidsbeeld waarin instrumenten en stemmen exact gepositioneerd zijn, met een ongekende helderheid en rust. Bezoekers krijgen de kans om zelf te ontdekken op Dutch Audio Event hoe deze technologie muziek dichter bij de livebeleving brengt. Een bijzondere ervaring voor de kritische luisteraar die zoekt naar absolute puurheid.

The Audio Specialists | Kamer 80 | Groene zone

The Audio Specialists brengt een zorgvuldig samengestelde selectie merken die elk uitblinken in hun vakgebied. Diora Acoustics levert hoogwaardige luidsprekers met een verfijnde afwerking en natuurlijke klankbalans. Montaudio combineert innovatieve audiotechniek met stijlvol design in accessoires en bekabeling. Tannoy, een legendarisch luidsprekermerk, staat bekend om zijn Dual Concentric-drivertechnologie en rijke muzikale weergave. Zeiler richt zich op premium audio-accessoires en componenten die de prestaties van elk systeem naar een hoger niveau tillen. Tijdens Dutch Audio Event presenteert The Audio Specialists een samenhangende audiobeleving waarin traditie, innovatie en pure muzikaliteit samenkomen. Een beleving die je niet mag missen.

The Quest Group | Kamer 57 | Gele zone

AudioQuest, wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige kabels, stroomproducten en accessoires, wordt gepresenteerd door The Quest Group. Tijdens Dutch Audio Event demonstreert The Quest Group hoe goede bekabeling niet alleen betrouwbaarheid en duurzaamheid biedt, maar ook hoorbare verbeteringen in geluidsweergave oplevert. Van luidsprekerkabels tot netfilters en hoofdtelefoons, AudioQuest combineert innovatieve technologie met hoogwaardige materialen om elk detail in de muziek tot zijn recht te laten komen. Bezoekers ontdekken hoe een zorgvuldige signaaloverdracht bijdraagt aan een meeslepende en natuurlijke luisterervaring, ongeacht het audiosysteem.

Transcontinenta | Kamer 114 | Rode zone

Aanwezig met het iconische cameramerk Leica, bekend om zijn ongeëvenaarde bouwkwaliteit, optische perfectie en tijdloos design. Hoewel vooral beroemd in de wereld van fotografie, sluit Leica naadloos aan bij de audiofiele passie: het vastleggen en beleven van momenten met maximale authenticiteit. Tijdens Dutch Audio Event kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste Leica-modellen en de unieke beleving die ze bieden. Transcontinenta laat zien dat ultieme precisie en vakmanschap geen grenzen kennen tussen beeld en geluid, maar juist elkaar versterken in een lifestyle van kwaliteit.

Very Fine Solutions | Kamer 64 | Gele zone

Tijdens Dutch Audio Event presenteert Very Fine Solutions een exclusieve selectie high-end merken. Artnovion akoestiekoplossingen zorgen voor optimale luisterruimtes, Antipodes Audiolevert high-performance servers, Ikigai Audio kabels staan voor pure signaaloverdracht, MSB Technology biedt toonaangevende DAC’s, en Thrax brengt high-end versterking. Russell K en Magico luidsprekers completeren de line-up met respectievelijk muzikale verfijning en ultieme precisie. Very Fine Solutions demonstreert hoe deze merken samen een meeslepende, natuurlijk klinkende muziekervaring creëren. Bezoekers ontdekken dat perfectie niet één merk is, maar een harmonieuze samenwerking tussen topcomponenten.

VoiceVictory | Kamer 21 | Blauwe zone

Op Dutch Audio Event brengt VoiceVictory zijn eigen luidsprekersystemen, ontworpen en gebouwd in Nederland. Met een focus op realistische weergave, hoge efficiëntie en verfijnde techniek, leveren VoiceVictory luidsprekers een groots, dynamisch geluidsbeeld dat zowel krachtig als gedetailleerd is. Elk ontwerp wordt met de hand vervaardigd, met aandacht voor afwerking en technische perfectie. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe VoiceVictory muziek laat ademen, met een ruimtelijke weergave die zowel intiem als indrukwekkend is. Een unieke kans om Nederlandse luidsprekerbouw van absolute topklasse te horen.

Voxativ | Kamer 21 | Blauwe zone

Voxativ staat wereldwijd bekend om zijn widebander-luidsprekers, die zonder scheidingsfilters een ongeëvenaard coherente klank produceren. Tijdens Dutch Audio Event presenteert Voxativ zijn nieuwste ontwerpen, waarin handgemaakte drivers en verfijnde kastconstructies samenkomen voor een direct, natuurlijk en uiterst gedetailleerd geluidsbeeld. De filosofie van Voxativ is dat minder techniek tussen luisteraar en muziek resulteert in meer emotie en betrokkenheid. Bezoekers krijgen de kans om deze unieke benadering zelf te ervaren en te ontdekken hoe muziek kan klinken wanneer niets in de weg staat tussen opname en beleving.

Yabba Audio | Kamer 11 | Blauwe zone

Een breed assortiment aan merken wordt getoond door Yabba Audio. Merken die samen één doel hebben: ultieme muzikale beleving. CustomDesign meubelen, Duende Criaturaresonantiecontroles, Geneva audiodesigns, Isol-8 stroomoplossingen, Opera Loudspeakers, Pathos Acoustics versterking, Revo radio’s, Torus Power netspanningconditioners, Transrotordraaitafels, Unison Research buizenversterkers, Volumio streamingspelers, Watson’s Vinyl Careonderhoudsproducten en Wireworld bekabeling. Yabba Audio laat zien hoe elk onderdeel, van voeding tot kabel en van meubel tot bron, bijdraagt aan een coherent, meeslepend en stijlvol muzieksysteem. Een kamer vol inspiratie voor de complete audio-oplossing.

Yamaha Music Europe | Kamer 18, Holland Foyer Headspace | Blauwe zone, Groene zone

Audio fabrikant Yamaha Music Europe brengt de veelzijdigheid van Yamaha naar Dutch Audio Event. Van high-end stereo en home-cinema tot innovatieve streamingoplossingen en iconische luidsprekers — Yamaha combineert Japanse precisie met muzikaliteit. De luisterdemonstraties tonen hoe Yamaha’s topmodellen moeiteloos kracht, detail en beleving combineren, of het nu gaat om een piano-opname, een liveconcert of filmgeluid. Bezoekers ontdekken dat Yamaha niet alleen producten maakt, maar complete muzikale ervaringen creëert, geschikt voor zowel de veeleisende audiofiel als de dagelijkse muziekliefhebber.

Your@audio | Kamer 13, Limburg foyer | Blauwe zone

Your@udio presenteert tijdens Dutch Audio Event een gevarieerde mix van merken die samen een complete audiovisuele beleving neerzetten. Acoustic Invader levert luidsprekers met strak design en precieze klankbalans. Hifi Fusion richt zich op het samenstellen van hoogwaardige audiosystemen waarin techniek en muzikaliteit hand in hand gaan. LEDw@re zorgt voor slimme en sfeervolle verlichtingsoplossingen die de luisterervaring versterken. Mon Acoustics biedt met de hand vervaardigde luidsprekers met een natuurlijke en gedetailleerde weergave. Your Sensesvoegt daar een multi sensoriële benadering aan toe, waarbij geluid, licht en sfeer samensmelten tot een onvergetelijke muziekervaring.

Locatie informatie

Voor wie het Dutch Audio Event vaker heeft bezocht, zal het geen verrassing zijn: de organisatie van zo’n groot evenement vraagt maandenlange voorbereiding. Al lang voordat het weekend van 4 en 5 oktober aanbreekt, is het DAE-team vele uren in de weer om alles tot in de puntjes te regelen. Van deelnemersplanning en techniek tot promotie en logistiek — alles wordt zorgvuldig afgestemd. Het kost tijd, energie en toewijding, maar dat is niet meer dan logisch als je streeft naar een top-evenement dat bezoekers en exposanten een onvergetelijke ervaring biedt.

Bereikbaarheid, parkeren, OV

De reis naar het NH Koningshof in Veldhoven begint meestal per auto of met het openbaar vervoer. Met de auto is de locatie eenvoudig bereikbaar via de naastgelegen A67. Om het onze bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de organisatie twee belangrijke zaken geregeld: voldoende parkeergelegenheid én vervoer vanaf Eindhoven Centraal Station.

De volledige parkeercapaciteit van het NH Koningshof is gereserveerd voor bezoekers van het Dutch Audio Event, en parkeren is bovendien gratis. Voor bezoekers die met de trein reizen, rijdt er de hele dag een gratis shuttleservice tussen Eindhoven CS en de locatie, zodat je ontspannen en zonder omwegen naar de show kunt komen.

Gratis beursmagazine

Wil je alvast in de stemming komen voor Dutch Audio Event 2025? Vraag dan het officiële beursmagazine aan! Boordevol informatie over alle deelnemers, primeurs, plattegronden en praktische tips om je bezoek te plannen. Je ontvangt het magazine circa 8 tot 10 dagen vóór het event gratis in je brievenbus. Aanvragen kan eenvoudig via de website van het Dutch Audio Event.

dutchaudioevent.nl/beursmagazine

Toegangstickets

Je toegangsticket(s) voor Dutch Audio Event 2025 bestel je eenvoudig online via dutchaudioevent.nl/tickets. Zo ben je verzekerd van toegang tot hét audio-evenement van de Benelux en vermijd je wachtrijen bij de ingang.

Dagticket voorverkoop € 17,50 / aan de deur € 20,00

Weekendticket voorverkoop € 25,00

Entree voor personen onder de 18 is gratis

dutchaudioevent.nl/tickets

Dutch Audio Event 2025

Zaterdag 4 & zondag 5 oktober

NH Koningshof – Veldhoven

Openingstijden 10.00 – 17.00 uur

Ruim 250 fabrikanten in 70 luisterruimtes

Veel productintroducties & speciale gasten

Dagentree € 17,50 / Weekendentree € 25,- (dutchaudioevent.nl/tickets)

Gratis beursmagazine (dutchaudioevent.nl/beursmagazine)

Gratis ruime parkeergelegenheid

Gratis pendelvervoer tussen Eindhoven CS en NH Koningshof

Tot ziens in Veldhoven!

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op het Dutch Audio Event 2025. Twee dagen vol muziek, techniek en beleving – een paradijs voor elke audio- en muziekliefhebber. Jij komt toch ook?