Bowers & Wilkins brengt nieuwe versies uit van de Series 800-luidsprekers

De lancering van de 800 D4-familie is een belangrijk nieuwsfeit in de audiowereld. De high-endspeakers van het Britse merk (onderdeel van Sound United) worden vaak gezien als een toppunt van innovatie op vlak van audiodesign en een goede indicatie van wat later zal volgen. De 800-speakers bevatten vaak nieuwe technologieën en materialen die op een later moment neerdruppen naar de goedkopere lijnen van Bowers & Wilkins. Ook aan deze vierde generatie is er ongeveer zes jaar gewerkt door de ingenieurs van het Steyning Research Establishment, de onderzoekspoot van Bowers & Wilkins. Prijzen van de nieuwe 800-modellen beginnen aan 8.000 euro per paar en lopen door tot 35.000 euro per duo.

Bekende opbouw

Zoals voorheen bestaat de nieuwe Bowers & Wilkins 800 D4-reeks uit zeven modellen. De tweedeling tussen modellen met afgerond design en turbinekop bovenaan (de 803 D4, 802 D4 en 801 D4) en lagere modellen met een conventioneler design (805 D4 en 804 D4) blijft zoals het bij de D3-reeks was. Een nieuwigheid is wel dat deze twee (relatieve) instapmodellen de reverse wrap-bouw krijgen die bij de vorige generatie voorbehouden was voor de duurdere 800-modellen. Concreet wil dat zeggen dat de behuizing rondplooit naar de achterkant om samen te komen in een solide aluminiumblok. Het bolle design is mooi, maar belangrijker: het voorkomt akoestische problemen in de kast en doet de speakers slanker lijken. De twee instapmodellen worden dus technologisch op een hogere trede geplaatst dan in het verleden het geval is, wat goed nieuws is voor audiofielen met een kleinere kamer en/of budget.

Het is opmerkelijk dat met name de 804 D4 net extra goed onder handen lijkt te zijn genomen. Het krijgt bijvoorbeeld een naar beneden gerichte poort in zijn aluminium voet om de laagprestaties te verbeteren. Ook de spikes en de voeten kregen een upgrade, onder meer met M12-spikes tegenover de kleinere M6-versies van de D3-versie. De grote turbinekopmodellen blijven trouwens beschikken over wieltjes, wat het vinden van de ideale luisterpositie een heel stuk makkelijker maakt. Het zijn dan ook zware speakers De resterende twee 800 D4-modellen zijn de HTM81- en HTM82-centerspeakers die toelaten om een thuisbioscoop op hoog niveau te bouwen. Ook deze middenspeakers komen met een tweeter on top.

De top van de top

De drie topmodellen van de 800-reeks vormen opnieuw als het ware een aparte toplijn binnen de hoogste luidsprekerfamilie. Een klein verschilpuntje qua terminologie: het vorige 800 D3-vlaggenschip wordt vervangen door de 801 D4. Het is in deze 803 D4, 802 D4 en 801 D4 dat de meeste innovatie te vinden is. Er zijn honderden verbeteringen op detailniveau aangebracht, zegt de fabrikant, de grote nieuwigheden zijn de Biomimetic Suspension die in combinatie met de Continuum Cone-materiaal en Fixed Suspension Transducer zorgen voor een middendriver die zonder kleuring speelt. Deze Biomimetec Suspension is wel iets bijzonder; Bowers & Wilkins vervangt de klassieke harde spider door een minimalistische ophanging uit composietmaterialen, waardoor de driver lineairder speelt.

De drie topmodellen zijn te herkennen aan de kenmerkende turbinekop uit aluminium met de middendriver en die akoestisch ontkoppeld is van de hoofdbehuizing waarin de woofers schuilen. Daarop prijkt de typische voor Bowers & Wilkins tweeter in een Solid Body Tweeter-on-Top-behuizing die uit één stuk aluminium gefreesd is. Ook deze is verder verfijnd, onder meer door het op zijn beurt eveneens akoestisch te ontkoppelen van de turbinekop. De weergevers voor het laag, midden en hoog beïnvloeden elkaar dus akoestisch niet omdat er geen trillingen worden doorgegeven. De tweeterbehuizing is bovendien langer dan ooit, 30 cm.

Walnoot

Bowers & Wilkins kiest traditioneel voor drie kleuren: wit, zwarte glanslak en kershout. Met de 800 D4-familie komt daar een vierde uitvoering bij. Deze Satin Walnut zorgt voor een frisse look en sluit ook mooi aan bij de vernieuwingen qua design die eerder bij de 600 Serie Anniversary Edition-speakers te zien was. “Voor een luxueus tintje heeft het profiel van het nieuwe aluminium bovenblad een Leather by Connolly-afwerking gekregen, in zwart voor donkere behuizingen (Gloss Black, Satin Rosenut) en lichtgrijs voor de lichter gekleurde behuizingen (White, Satin Walnut)”, luidt het.

De prijzen van de nieuwe Bowers & Wilkins 800 D4-luidsprekers bedragen: