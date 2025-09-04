Nieuws Audio Algemeen

BluOS voegt ondersteuning voor Qobuz Connect toe

04 september 2025
NAD M66 BluOS-1

BluOS heeft aangekondigd dat het vanaf nu ondersteuning voor Qobuz Connect bevat om audio rechtstreeks vanuit de Qobuz-app te streamen.

Qobuz BluOS

BluOS is het multiroom streamingplatform van merken als Bluesound, NAD Electronics, PSB Speakers, Cyrus Audio, DALI Speakers en Monitor Audio. Het platform krijgt een update voor Qobuz Connect. De update maakt het mogelijk voor gebruikers om audio in hoge resolutie rechtstreeks vanuit de Qobuz-app naar elk BluOS-apparaat te streamen.

Gebruikers kunnen met de update muziek browsen en bedienen via de Qobuz-app, terwijl ze genieten van naadloze weergave op BluOS-apparaten tot 24-bit/192kHz resolutie. Luidspreker- en volumebesturing blijven te beheren via de BluOS-app.

“Deze lancering markeert een belangrijke mijlpaal in onze langdurige samenwerking met Qobuz,” aldus Andrew Haines, BluOS Product Manager. “Qobuz Connect brengt een nieuw niveau van gebruiksgemak naar high-res streaming, waardoor BluOS-klanten voor het eerst afspeelcontrole via de Qobuz-app krijgen. In combinatie met de betrouwbare multiroom-prestaties van BluOS maakt deze integratie het gemakkelijker dan ooit om van high-res audio te genieten via een verbonden systeem.”

“Qobuz Connect is een functie waar onze luisteraars reikhalzend naar hebben uitgekeken, en we zijn er trots op dit nu naar het BluOS-ecosysteem te brengen,” voegde Axel Destagnol, Chief Product Officer bij Qobuz, toe. “Deze update verstevigt onze positie als een van de meest complete Connect-oplossingen op de markt — met een combinatie van hoge resolutie, app-synchronisatie en afstandsbediening in een naadloze ervaring. Onze prioriteit is altijd geweest om een eenvoudige interface te ontwikkelen die de luisterervaring voor al onze gebruikers verrijkt, en deze samenwerking met BluOS helpt ons dat precies te bereiken.”

Ondersteuning voor Qobuz Connect zal vanaf september 2025 beschikbaar komen als een firmware-update voor alle compatibele BluOS-apparaten.

