BluOS 3.16 brengt Dolby Atmos naar de Bluesound Pulse Soundbar+

BluOS, het multiroom muziekmanagementsysteem dat Bluesound, maar ook andere merken gebruiken, is voorzien van een nieuwe update. BluOS 3.16 brengt enkele verbeteringen met zich mee. Zo is de Bluesound Pulse Soundbar+ nu voorzien van Dolby Atmos-ondersteuning. Het bedrijf spreekt van een unieke implementatie van Dolby Atmos en de soundbar heeft daardoor vier profielen waar gebruikers uit kunnen kiezen voor de beste ervaring. Kies uit Movie, Music, Late Night en Off.

“We are extremely excited that BluOS 3.16 brings a whole new dimension to our customers’ home theater experience with the PULSE SOUNDBAR+,” says Matt Simmonds, Bluesound Product Manager. “Many brands overlook audio quality when implementing new technologies in the soundbar category, but at Bluesound, audio quality comes first. So we’re delighted that our team’s decades of software engineering and HiFi audio design experience has made Dolby Atmos in a two-channel soundbar more believable and natural than ever.”