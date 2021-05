AURIALiC introduceert ALTAIR G2.1 Digitale Audio Streamer

De modelnaam ALTAIR staat voor uitgebreide uitrusting en functionaliteit. Met de ALTAIR G2.1 is het ALTAIR-concept voor het eerst toegevoegd aan de G2.1-serie van AURALiC. De ALTAIR G2.1 biedt, net als zijn tegenhanger G1, elke functie en elk kenmerk van AURALiC, maar dan in één compacte, stille behuizing conform de G2.1 filosofie.

Als product uit de G2.1 serie is de ALTAIR G2.1 voorzien van functies en kenmerken die ervoor zorgen dat zijn prestaties als “next-level” gelden, en dat hij als stand-alone voorversterker gebruikt kan worden. De ingebouwde analoge volumeregeling is gebaseerd op een weerstandsnetwerk, net als die in de VEGA G2.1. Dit zorgt voor een ruisvrij signaal, ongeacht de gebruikte ingang. De klasse-A Orfeo uitgangsmodules zorgen voor een signaal met een laag ruis- en vervormingsniveau in het analoge domein. De Altair G2.1 beschikt ook over twee afzonderlijke, volledig analoge ingangen. Deze omzeilen het digitale systeem volledig en houden het signaal van ingang tot uitgang zuiver analoog. De eerste is een analoge ingang op lijnniveau met een Home Cinema Bypass-functie. De tweede is een in eigen huis ontworpen moving-magnet phonotrap, een oplossing voor de directe en ruisvrije aansluiting van een platenspeler.

De ALTAIR G2.1 maakt gebruik van het Tesla-platform, dat genoeg reserve heeft om alle eigenschappen en functies van een AURALiC component aan te kunnen. En ten slotte leveren dubbele Femto Clocks nauwkeurig getimede signalen, waardoor de daarmee gepaard gaande jitter wordt verminderd. De ALTAIR G2.1 kan bediend worden met de Lightning DS (op Apple iOS apparaten), is daarnaast te gebruiken met andere op OpenHome gebaseerde besturingssoftware, en is ook Roon-ready. De ALTAIR G2.1 kan een groeiend aantal streamingdiensten leveren, zoals Qobuz, Tidal, en Spotify Connect, met meer in het vooruitzicht.

De fysieke constructie van de ALTAIR G2.1 bestaat, net als bij alle G2.1 producten, uit het Unity Chassis II, een stille aluminium behuizing met daarin een koperen sub-behuizing die de geavanceerde inwendige elektronica beschermt tegen storingen van buitenaf. Het geheel is gemonteerd op een massieve aluminium sokkel op ontkoppelde voeten met zes veren.

De winkelprijs van de ALTAIR G2.1 bedraagt in de 4.999 euro euro en hij zal vanaf juni 2021 te koop zijn.