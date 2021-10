Audio Demodagen bij PlatteTV – voor de echte audioliefhebbers

PlatteTV organiseert namelijk de Audio Demodagen, twee dagen die in het teken staan van audio. Van audioliefhebbers, voor audioliefhebbers. Tijdens deze twee dagen krijg je alles te zien en te horen op het gebied van audio. Alles komt aan bod, van soundbars en receivers tot hifi-luidsprekers en draadloze speakers. Je kunt alles zelf ervaren en experts staan voor je klaar als je advies nodig hebt. Het uiteindelijke doel is de perfecte audiomatch voor jou vinden.

Je kunt dit evenement op twee dagen, op twee locaties bijwonen. Het eerste evenement is bij PlatteTV in Amsterdam en vindt plaats op 16 oktober. Het tweede evenement wordt georganiseerd bij PlatteTV in Den Bosch op 30 oktober. Je hoeft je niet aan te melden of in te schrijven; je bent van harte welkom om binnen te lopen tijdens deze dagen. En mocht er iets tussen zitten wat perfect bij jou past dan is het goed om te weten dat tijdens de Audio Demodagen extra scherpe deals op Denon, Bowers & Wilkins, Marantz, Polk en Definitive Technology aangeboden worden. En als kers op de taart maak je ook nog eens kans op een Denon Home 350 als je een product koopt van één van de hiervoor genoemde merken.

We zien je graag op 16 oktober of 30 oktober bij PlatteTV, zodat je deze winter niet meer van je loungebank of luisterstoel hoeft af te komen! Meer informatie over deze evenementen vind je op PlatteTV.nl.