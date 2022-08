Adidas brengt hoofdtelefoon op zonne-energie uit

De Adidas RPT-02 Sol is ontwikkeld samen met het Zweedse solar technology bedrijf Exeger. Het unieke aan deze hoofdtelefoon is de zogenaamde Powerfoyle die in de hoofdband verwerkt zit. Hiermee kan het apparaat opgeladen worden middels zonne-energie. Maar, gelukkig hoef je niet de hele dag buiten te staan. De accu kan ook opgeladen middels kunstmatig licht.

De RPT-02 Sol is vooral gericht op de sportievelingen onder ons en komt met een accu die – zonder bijladen – zo’n 80 uur meegaat. Het is nog niet geheel duidelijk hoeveel licht je nodig hebt om een uur extra te kunnen luisteren, maar kijkend naar de concurrentie krijgen we wel een idee. Er is vorig jaar namelijk al een hoofdtelefoon uitgebracht die werkt met zonne-energie. De Urbanista Los Angeles krijgt er drie uur bij wanneer hij een uur lang de zon gezien heeft.

Op de hoofdband van de RPT-02 Sol is wel een indicator te vinden waarmee aangegeven wordt hoe sterk het licht in de omgeving is. Daarnaast vind je in de bijbehorende app de accu- en oplaadstatus. De hoofdtelefoon is IPX4 gecertificeerd en kan dus zonder problemen buiten en tijdens workouts gebruikt worden. Het toestel wordt in eerste instantie in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht voor een omgerekende prijs van 237 euro.