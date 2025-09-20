Doe mee en win een eufy Omni E28 t.w.v. 899 euro!

Maak kennis met de eufy Omni E28 robotstofzuiger van eufy. Dankzij de zelfreinigende HydroJet-dweilfunctie en zuigkracht van 20.000 Pascal weet het raad met elke vloer. De E28 biedt een primeur op de robotstofzuigermarkt: dankzij het innovatieve FlexiOne-ontwerp is de eufy Omni E28 uitgerust met een afneembare, draagbare dieptereiniger. Die dieptereiniger is ook het waterreservoir van het basisstation van de stofzuiger. Door de slimme combinatie van robotstofzuiger en afneembare dieptereiniger verwijder je vuil van diverse vloertypes, maar ook van de bank of moeilijk bereikbare hoeken van de kamer. Dit model is speciaal geschikt voor ouders en huisdiereigenaren. De verkoopprijs voor de E28 is € 899,00.

Doe mee en win!

Wil jij deze Omni E28 robotstofzuiger van eufy winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op onze speciale pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten.